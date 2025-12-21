ETV Bharat / state

കേരളം തണുക്കുന്നു; ഇന്ന് താപനില ഏറ്റവും കുറവുള്ള ദിവസം, മൂന്നാറിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ (ഹൈറേഞ്ച്) താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക്‌ എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

Kerala Braces for Cold Wave
ദക്ഷിണായനത്തിലെത്തി സൂര്യന്‍ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: സൂര്യൻ ഭൂമിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് (ദക്ഷിണായനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത്) എത്തിയതോടെ താപനില ഏറ്റവും കുറവുള്ള സമയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് കടുക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. സൂര്യൻ ഏറ്റവും അകലെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ താപനില ഏറ്റവും കുറവുള്ള ദിവസം കൂടിയാകും ഇന്ന്. അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരും എന്നാണ് പ്രവചനം.

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ (ഹൈറേഞ്ച്) താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക്‌ എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണായാനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ആണ് ഇന്ന്.
രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയുമായി കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ മേഘങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതായി. ആര്‍ദ്രത കുറവായതിനാൽ താപ നില കുറഞ്ഞ് തണുപ്പ് കൂടും. ആര്‍ദ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് നില നിൽകുകയുള്ളു.

മൂന്നാറിലേത് മഞ്ഞു വീഴ്ചയല്ല

മൂന്നാറിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നു (Snowfall) എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കാശ്മീരിലെ പോലെ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് വീഴുകയല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പകരം, 'ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്' (Ground Frost) എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നടക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലോ അതിൽ താഴെയോ എത്തുമ്പോൾ, പുല്ലിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജലാംശം തണുത്തുറഞ്ഞ് ഐസ് പാളികളായി മാറുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ കൊടും ശൈത്യത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ് മൂന്നാറിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആകാശം മൂടികെട്ടുകയും ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്‌തതോടെ താപനില അൽപം ഉയർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നാല് മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ എത്തിയിരുന്നു.

സൂര്യൻ തെക്കു ഭാഗത്ത്

ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് ആയാണ് സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക്‌ (ഉത്തരായാനം) നീങ്ങുന്തോറും താപനില കൂടും. ഇതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടും. അതേ സമയം പെട്ടെന്ന് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടാൽ തണുപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം എന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.


ശബരിമലയിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ തണുപ്പ്


ശബരിമലയിൽ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ തണുപ്പ് ഇന്ന് ( ഞായറാഴ്ച) രേഖപ്പെടുത്തി. പമ്പയിൽ രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതേസമയം, മഞ്ഞു പെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ മൂന്നാറിൽ താപനില മൈനസ് ഒന്നിലെത്തി. മൂന്നാർ ടൗണിനു സമീപമുള്ള കന്നിമല, സെവൻമല, വട്ടവട, പാമ്പാടുംഷോല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ താപനില മൈനസ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

TAGGED:

WEATHER UPDATES IN KERALA
KERALA RECORD COLD
HEAVY COLD AT MUNNAR
KERALA WEATHER
KERALA BRACES FOR COLD WAVE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.