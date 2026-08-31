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ഫെയ്‌സ്‌ കട്ടും ഹെയര്‍ സ്റ്റൈലും ചിരിയുമെല്ലാം ഒരുപോലെ; ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ലമീന്‍ യമാല്‍, എന്നാലിത് 'ചക്കുവള്ളിയിലെ ലമീൻ യമാൽ'

ഇത് കൊല്ലത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ലമീൻ യമാൽ. സ്‌പാനിഷ് ഫുട്‌ബോൾ താരത്തിന്‍റെ മുഖസാദൃശ്യത്തിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി പത്താം ക്ലാസുകാരൻ അലൻ ജെയിംസ്.

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Alan James And Lamine Yamal. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 5:31 PM IST

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കൊല്ലം: സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ താരം ലമീൻ യമാലിന്‍റെ മുഖസാദൃശ്യം കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കൊല്ലം ചക്കുവള്ളി സ്വദേശി അലൻ ജയിംസ്. പോരുവഴി ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ അലനെ ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് ‘ചക്കുവള്ളിയിലെ ലമീൻ യമാൽ’ എന്നാണ്.

ലോകകപ്പ് കാലത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ലമീൻ യമാലിന്‍റെ ജഴ്‌സി ‘ലക്ഷ്‌മി അമ്മാൾ’ എന്ന പേരിൽ വിളിച്ച് വിൽക്കുന്ന തമിഴ് സ്ത്രീയുടെ വീഡിയോയിലെ സംഭാഷണം പുനരവതരിപ്പിച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവും അധ്യാപകനുമായ നിഖിൽ മനോഹർ അലനെ ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്. വെറും 13 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എത്തിയതോടെയാണ് അലൻ താരമായത്. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ അലന്‍റെ മുഖസാദൃശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തത്. ഇതോടെ ചക്കുവള്ളിയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും അലൻ ‘ലമീൻ യമാൽ’ എന്ന പേരിൽ ശ്രദ്ധേയനായി.

മികച്ച ഒരു ഫുട്ബോളർ കൂടിയാണ് അലൻ. അർജന്‍റീനയുടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ അലൻ സ്‌കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ അംഗമാണ്. ഫോർവേഡ് ആയാണ് ഫുട്ബോൾ കളി ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സെന്‍റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലാണ് അലൻ കളിക്കുന്നത്. വൈറൽ താരമായതോടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളിലും പ്രമോഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുവാനും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തമാസം ഖത്തറിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വീടിന് സമീപമുള്ള എസ്.ഡി 3 ക്ലബ്ബിലൂടെയാണ് അലൻ ഫുട്ബോളിൽ സജീവമായത്. ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന മുഖസാദൃശ്യം യാദൃശ്ചികം ആണെങ്കിലും മികച്ച ഒരു കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് അലൻ എന്ന് SD 3 സ്പോർട്‌സ്‌ അക്കാദമി ഉടമ ദീപു ദാമോദരൻ പറഞ്ഞു. യമാലുമായുള്ള മുഖസാദൃശ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ അലൻ തന്‍റെ തലമുടിയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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യമാലിന്‍റെ ഹെയർസ്റ്റൈലിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മുടിയിൽ കളർ ചെയ്‌തതോടെ രൂപസാദൃശ്യം കൂടുതൽ പ്രകടമായിരിക്കുകയാണ്. മകനെ നേരത്തെ കൂട്ടുകാർ യമാൽ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും അതത്ര കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. മകന് കൈവന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രശസ്‌തിയിൽ ഇപ്പോൾ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് അലന്‍റെ മാതാപിതാക്കളായ ലിൻസി അലക്‌സും ജെയിംസും. തന്‍റെ മകന്‍റെ പ്രശസ്‌തിക്ക് കാരണമായ യഥാർഥ ലമീൻ യമാലിനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ കുടുംബത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഈ ജനപ്രീതി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠനത്തിനൊപ്പം ഫുട്ബോളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അലന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല, മികച്ച ഒരു അത്‌ലറ്റും കൂടിയാണ് അലൻ. ഓണാവധിക്കാലത്താണ് അലൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. സ്‌കൂൾ തുറന്ന ദിവസം ആദ്യമായി ട്യൂഷൻ ക്ലാസിലെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ സ്വീകരണവും അലന് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി. അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും അഭിമാനത്തോടെ അലന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി അഭിനന്ദിച്ചു.

സഹപാഠികളെല്ലാം അലനൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുത്തും ആശംസകൾ നേർന്നും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഏതാനും സെക്കൻഡുകളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച പ്രശസ്‌തി അലന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസവും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈറൽ താരമെന്ന പേരിനപ്പുറം പഠനത്തോടൊപ്പം ഫുട്ബോളിലും കായിക രംഗത്തും മുന്നേറണമെന്നാണ് അലന്‍റെ ആഗ്രഹം. ഇനി ചക്കുവള്ളിയുടെ സ്വന്തം ‘ലമീൻ യമാലി’ന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം — വൈറലായ മുഖസാദൃശ്യം മാത്രമല്ല, ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തും സ്വന്തം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന താരമാകുക.

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