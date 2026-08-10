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മണ്ണറിഞ്ഞ് വിതച്ചു, പൊന്നുവിളയിച്ചു! കേരളത്തിലെ മികച്ച യുവ കർഷകനായി ഹാഷിഖ്!

മൃഗപരിപാലനത്തിനൊപ്പം കൃഷിയിലും വിപണനത്തിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഹാഷിഖ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

HASHIKS FARMING METHODS BEST YOUNG FARMER AWARD KERALA BEST FARMER NEW GEN FARMER
ഹാഷിഖ് (ETV Bhart)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 9:04 PM IST

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വയനാട്: മണ്ണിലിറങ്ങി നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനത്തിന് സംസ്ഥാനതല അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ നിറവിലാണ് വയനാട്ടിലെ 35 കാരനായ കെ ഹാഷിഖ്. കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ മികച്ച യുവകർഷക പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയ ഹാഷിഖിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നാടൊന്നാകെ കാമ്പ്രത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്‌കാരം ചിങ്ങം ഒന്നിന് വിതരണം ചെയ്യും. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയറിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിരുന്നു പൊഴുതന സ്വദേശി കെ ഹാഷിഖിൻ്റെ താൽപര്യം.

സ്വന്തമായും പാട്ടത്തിനെടുത്തതുമായ രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയിൽ സംയോജിത കൃഷിരീതിയാണ് ഹാഷിഖ് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മൃഗപരിപാലനത്തിനൊപ്പം കൃഷിയിലും വിപണനത്തിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഫലപ്രദമായി കോർത്തിണക്കാൻ ഹാഷിഖിന് കഴിഞ്ഞു.

ഹാഷിഖിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ (ETV Bharat)

2018-ലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ കൃഷിയിടം പൂർണമായും നശിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും, കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ യുവകർഷകൻ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലെത്തിയത്. കൃഷിക്കൊപ്പം വയനാടിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി കൂടി ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം.

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HASHIKS FARMING METHODS BEST YOUNG FARMER AWARD KERALA BEST FARMER NEW GEN FARMER
ഹാഷിഖ് വിളകൾക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

2013 ൽ ഗാന്ധി സ്‌റ്റഡി സെൻ്ററിൻ്റെ മികച്ച യുവകർഷക അവാർഡ് നേടിയ ഹാഷിഖിനെ തേടി വീണ്ടും സംസ്ഥാനതല അംഗീകാരമെത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബവും പ്രദേശവാസികളും. അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഷെഫീഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസറും പെഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ഹാഷിഖിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

HASHIKS FARMING METHODS BEST YOUNG FARMER AWARD KERALA BEST FARMER NEW GEN FARMER
ഹാഷിഖ് വിളകൾക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

"ഞാൻ കൃഷിചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് 17 വർഷമായി. കുടുംബസ്വത്തായി ലഭിച്ച രണ്ടര ഏക്കറിലാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് സിസ്‌റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്നത്. കൃഷിക്കൊപ്പം തന്നെ പശുവളർത്തലും കന്നുകാലി കൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പഴവർഗങ്ങളുടെ കൃഷിയും പാട്ടത്തിനെടുത്ത 50 സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്," ഹാഷിഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് ലഭിച്ച ആദരവിലൂടെ യുവാക്കൾ ഇനി കൃഷിരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കൃഷി നഷ്‌ടമാണെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൃഷി നന്നായി ചെയ്‌താൽ മികച്ച ലാഭം ഉണ്ടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തൊഴില്‍ തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കൃഷി സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ ചെയ്‌തും, അതുവഴി ആവശ്യക്കാർക്ക് നല്ല പച്ചക്കറികൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ആളുകൾ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും മികച്ച വരുമാനം കൃഷിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഹാഷിഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

HASHIKS FARMING METHODS BEST YOUNG FARMER AWARD KERALA BEST FARMER NEW GEN FARMER
ഹാഷിഖ് വിളകൾക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

ഐടി മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കൃഷിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഹാഷിഖിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്‌തിപത്രവും ഫലകവുമാണ് പുരസ്‌കാരം. മണ്ണിലിറങ്ങി അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ കൃഷിയും മികച്ച ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ യുവകർഷകൻ. കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ മടിക്കുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയും പ്രചോദനം കൂടിയാണ് പൊഴുതനയുടെ ഈ യുവപ്രതിഭ.

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