'സർക്കാരിൻ്റെ നയം അട്ടിമറിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല'; ബാർ ലൈസൻസ് വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് നേരിട്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് മദ്യനയമായിരുന്നു
Published : October 31, 2026 at 11:49 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ബാർ ലൈസൻസ് വിവാദത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദീകരിച്ച് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു. സർക്കാരിൻ്റെ മദ്യനയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതിനാലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് നേരിട്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് മദ്യനയമായിരുന്നു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ മദ്യനയമല്ല യുഡിഎഫിനുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. സാമൂഹികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കൂ. ഈ നിലപാട് മുൻനിർത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടതെന്നും ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് 29 ബാറുകൾ പുതിയ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ എക്സൈസ് നയം രൂപീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയെയും സർക്കാർ ഈ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. ബാർ ലൈസൻസ് എന്നത് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ട അവകാശമല്ലെന്നും അത് സർക്കാരിൻ്റെ വിവേചനാധികാരമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചകൾ
നിലവിൽ സ്റ്റാർ പദവി ലഭിച്ച ഒരു ബാർ ഉടമ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിച്ചാൽ നിയമപ്രകാരം അത് നൽകാനുള്ള അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നയം അതല്ലാത്തതിനാൽ ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ കാരണമാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാട് റദ്ദാക്കിയത്. സമാനമായ സാഹചര്യം ഹോട്ട് വൈൻ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ നിയമപ്രകാരം കമ്മിഷണർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ നയം മനസ്സിലാക്കി, സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാവൂ എന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് മറികടന്ന് ബേക്കറികൾക്ക് ഹോട്ട് വൈൻ വിൽക്കാൻ ലൈസൻസ് നൽകിയതിനാലാണ് അന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി ഉപയോഗിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാർ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ലൈസൻസ് മാറ്റം അനുവദിച്ചു. ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
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സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താത്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി എം ലിജു വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, നിയമത്തിലെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
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