പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി: നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ ഇറങ്ങിപ്പോയി
പി പ്രസാദ്, കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ, പി കെ പ്രവീൺ എന്നീ എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരാണ് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് നൽകിയത്
By ANI
Published : June 24, 2026 at 2:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പിഎം ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ച സർക്കാർ നടപടി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയത്.
പി പ്രസാദ്, കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ, പി കെ പ്രവീൺ എന്നീ എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരാണ് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. എന്നാൽ സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഇറങ്ങിപ്പോക്കിന് മുൻപ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് മറുപടി നൽകിയത്. പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ലജ്ജാകരമായ കീഴടങ്ങലാണ് നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
യുഡിഎഫിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രം അനുസരിച്ച് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ സർക്കാർ ഈ കരാർ മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പദ്ധതിക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് യുഡിഎഫ് ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
താൻ നിശബ്ദനായി നോക്കിനിന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് കൂടിയായ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പദ്ധതി അറബിക്കടലിൽ എറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ നിശബ്ദരാണ്. വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർ അധികാരമേറ്റ് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി പദ്ധതിയുടെ വക്താക്കളായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. മുൻ സർക്കാർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതിനാൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം എട്ട് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും കേരളത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നയപരമായ തീരുമാനം അനിവാര്യം
നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അനുകൂലമായ നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്താൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ. 2026 മേയ് എട്ടിന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അയച്ച കത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വിഷയത്തിൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുൻ സർക്കാർ ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. 2025 ഒക്ടോബർ 23നാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ നയപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 20 ദിവസത്തിനകം, അതായത് 2025 നവംബർ 12ന് കരാർ മരവിപ്പിച്ചതായി എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ആ നിലപാടിൻ്റെ ഫലമായി തുടർനടപടികൾ നിലയ്ക്കുകയും കേരളത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ, പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശം അടിയറവച്ച് മുൻ സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എൽഡിഎഫിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. 2026ലെ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന തർക്കവിഷയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി. സിപിഎം-ബിജെപി പിൻവാതിൽ ഇടപാടാണ് പദ്ധതിയെന്നായിരുന്നു അന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ (എൻഇപി) ഭാഗമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് പിഎം ശ്രീ.
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