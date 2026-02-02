അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല; സ്പീക്കറുമായി കൊമ്പുകോർത്ത് സതീശൻ, സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
ടിപി കേസ് പ്രതികളുടെ പരോൾ വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി പരിഗണിക്കാത്തതാണ് സഭയിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.
Published : February 2, 2026 at 10:39 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ടിപി വധക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് പരോൾ നൽകിയ വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. കെകെ രമ എംഎൽഎ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിഷയം സബ്മിഷനായി ഉന്നയിക്കാമെന്നും സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായത്. പയ്യന്നൂരിൽ പൊലീസിന് നേരെ സ്റ്റീൽ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ 20 വർഷം തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് പരോൾ നൽകിയതും ടിപി കേസ് പ്രതികൾക്ക് പരോൾ നൽകുന്നതിനായി ജയിൽ ഡിഐജി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമാണ് പ്രമേയത്തിന് ആധാരമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ സബ്മിഷനായി വിഷയം സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാരിന് താത്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് സ്പീക്കറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റം നടന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിഷയ ദാരിദ്ര്യമാണെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. പരോൾ നൽകിയതിൽ നിയമവും ചട്ടവും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി വരുന്നത് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെന്നും പ്ലക്കാർഡുകൾ തയാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും സ്പീക്കറും മന്ത്രിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ബാനർ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത്. സഭാ ടിവിയിൽ സ്പീക്കറുടെ മുഖം കാണിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. ബഹളത്തിനിടയിലും സഭയിൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടർന്നു. കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നെന്മാറ എംഎൽഎ കെ ബാബു സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ടിപി കേസ് പ്രതികൾക്കും മറ്റ് സിപിഎം കുറ്റവാളികൾക്കും ജയിലിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയും പരോളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, ടിപി കേസ് പ്രതികൾക്കുള്ള പരോളും ജയിലിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളും വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം. കൂടാതെ സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ സഭാ കവാടത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം നടത്തുന്നുമുണ്ട്.
