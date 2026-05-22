ETV Bharat / state

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് ഇന്ന് പുതിയ നാഥൻ; സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാവിലെ ഒൻപതിന് ആരംഭിക്കും

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി എ സി മൊയ്തീനും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ബി ബി ഗോപകുമാറും മത്സരിക്കുന്നു

Kerala Legislative Assembly Kerala Nda Candidate Assembly Speaker Election Kerala Assembly News
കേരള നിയമസഭ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 6:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ സ്പീക്കറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. രാവിലെ ഒൻപതിന് പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി എ സി മൊയ്തീനും മത്സരിക്കുന്നു. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ബി ബി ഗോപകുമാറും മത്സരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണഘടനാപരമായി രഹസ്യ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കുക.

വോട്ടെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ
രാവിലെ ഒൻപതിന് പ്രോടെം സ്പീക്കർ ജി സുധാകരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിലേക്ക് സഭ ഔദ്യോഗികമായി കടക്കും. മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പേരുകൾ അച്ചടിച്ച പ്രത്യേക ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യും. സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പടത്തിന് സമീപത്തായി പ്രത്യേക പോളിങ് ബൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂത്തിൽ എത്തിയാണ് ഓരോ അംഗങ്ങളും അതിവേഗം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അച്ചടിച്ച ബാലറ്റിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരിന് നേരെ ഗുണന ചിഹ്നമിട്ട് കൊണ്ടാകണം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ.

ഇതിന് ശേഷം സ്പീക്കറുടെ മേശയിലുള്ള പെട്ടിയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൃത്യമായി നിക്ഷേപിക്കണം. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ചുമതലയുള്ള പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാകും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കി ഔദ്യോഗിക ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പുതിയ സ്പീക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചേർന്ന് ആനയിക്കും. ഇരു വിഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് പുതിയ സ്പീക്കറെ ഇരിപ്പടത്തിലേക്ക് നയിക്കും. തുടർന്ന് ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും വിവിധ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറെ അനുമോദിച്ച് സംസാരിക്കും.

സ്പീക്കറുടെ അധികാരങ്ങളും റോളും
ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സ്പീക്കർ തികച്ചും നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുക. സഭയിലെ ഭരണപക്ഷത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഏത് വിഷയത്തിലും തുല്യമായ പരിഗണന നൽകണം. സഭാ ചർച്ചകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഡയസിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കറുടെ സുപ്രധാന ചുമതലയാണ്. നിയമസഭയിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമനിർമാണ സമയത്ത് ഇരുപക്ഷത്തിനും തുല്യ വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്പീക്കർ കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളൂ. ചരിത്രപ്രധാനമായ പല ബില്ലുകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സഭയായതിനാൽ പുതിയ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്കും സ്പീക്കറുടെ ഇടപെടലുകൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യം എൻഡിഎ സാന്നിധ്യം
സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മുൻ മന്ത്രിമാരുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമായും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി പ്രതിനിധിയായി ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുള്ളത് എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികൾക്കും ഏറെ നിർണായകമാണ്. രാഷ്ട്രീയ കേരളം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് പുതിയ സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സുപ്രധാന സഭാ നടപടികൾ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ തീയതി സഭാ നേതൃത്വം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച പുതിയ തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും. പുതിയ സ്പീക്കർ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനത്തിന് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിക്കും.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 29ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം സഭയിൽ നടക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരും മാസങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാമൂഹിക പദ്ധതികളും പ്രധാന ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകും. സഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന് മികച്ച അംഗബലം ഉള്ളതിനാൽ അവർ നിർദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിയാകും സ്പീക്കർ പദവിയിൽ വിജയിക്കുക.

Also Read:- കമുകിൻ തടിയിൽ കോർത്തെടുത്ത ജീവിതങ്ങൾ; വട്ടയാറിലെ മരണക്കെണി, ദുരിതക്കയത്തില്‍ നൂറ് കണക്കിന് കുടുംബങ്ങള്‍

TAGGED:

KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY
KERALA NDA CANDIDATE
ASSEMBLY SPEAKER ELECTION
KERALA ASSEMBLY NEWS
KERALA SPEAKER ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.