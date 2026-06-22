നിയമസഭ ഇന്ന് വീണ്ടും ചേരും; വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം
സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്
Published : June 22, 2026 at 7:32 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ചകൾക്കായി നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് വീണ്ടും ചേരും. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി കുറച്ച നടപടി, പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഭരണമുന്നണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സർക്കാരിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകും.
ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം 29, 30 തീയതികളിൽ വീണ്ടും ചേരും. ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണമുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ചില നേതാക്കൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ അടിയന്തരമായി ഉന്നയിക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്. 0.5 ശതമാനം മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 251 ശതമാനം നികുതി 120 മുതൽ 170 ശതമാനം വരെയായി കുറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. പഴവർഗങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ നികുതി ഘടന കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ബക്കാർഡി പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വലിയ തോതിൽ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിനായി നീക്കങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും കടുത്ത എതിർപ്പുകളെ തുടർന്ന് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പുതിയ സർക്കാർ അത് വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അന്നത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഈ നീക്കം നടത്തിയപ്പോൾ, കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി.ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റിൽ തന്നെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം യഥേഷ്ടം വിൽക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും യുഡിഎഫിലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന യുഡിഎഫ് നയത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വി.എം സുധീരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ നയത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത വി.ഡി സതീശൻ ഇപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഈ വിഷയം സഭയിൽ വലിയ ആയുധമാക്കും. ഘടകകക്ഷികൾക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനാണ് സാധ്യത.
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