നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഒക്ടാേബർ 12 മുതൽ; സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ അടക്കം രണ്ട് ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും
ഉപനേതാവ് വിഷയത്തിൽ എൽഡിഎഫ് കുരുങ്ങുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടിയിൽ യുഡിഎഫും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിരോധത്തിലാവും
Published : September 21, 2026 at 1:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് അടുത്തമാസം 12ന് തുടക്കമാവും. സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ, ഭൂമി പുനർവിതരണ ബിൽ (ലാൻഡ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിൽ) എന്നീ രണ്ട് ബില്ലുകളാണ് ഇത്തവണ പരിഗണിക്കപ്പെടുക. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിലും എൽഡിഎഫിൽ ഉപനേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ പവർകട്ടിന്റെ പേരിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫും പ്രതിരോധത്തിലാണ്. 12 മുതൽ 29 വരെയാണു സഭാ സമ്മേളനം. 12 മുതൽ 16 വരെയും 26 മുതൽ 29 വരെയുമായി 9 ദിവസമാകും സഭ സമ്മേളിക്കുക.
സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ പിൻവലിച്ച് നിലവിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പഴയ ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളോട് കേന്ദ്രസർക്കാരും രാജ്ഭവനും സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളും എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ പിൻവലിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പുതിയ ബിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.
ഉപനേതാവ് ആര്?
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പദവിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള സിപിഎം-സിപിഐ തർക്കത്തിന് ഇതുവരെ ശാശ്വത പരിഹാരമായില്ല. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി സാധാരണ എൽഡിഎഫ് യോഗം ചേരുന്നത് പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കുറി മുന്നണി യോഗം സംബന്ധിച്ച ഒരു അറിയിപ്പുകളും ഇത്തവണ ഘടകകക്ഷികളെ സിപിഎം ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാളെ നടക്കുന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ മുന്നണി യോഗം ചേരാനുള്ള തീയതി തീരുമാനിച്ചേക്കാമെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.
എൽഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി: യോഗം ചേരുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം
ഉപനേതാവ് തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 100 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം മുന്നണിയോഗം ചേർന്നെങ്കിലും ഉപനേതാവ് വിഷയം അവിടെ ഉന്നയിക്കേണ്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടി ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേരുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഉറപ്പില്ല. ഉപനേതാവിനെ തീരുമാനിക്കാൻ സിപിഐ-സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആശയവിനിമയം നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഫോർമുല ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് താനാണ് കത്ത് നൽകേണ്ടതെന്നും അതിൽ സിപിഎം നേതാവിന്റെ പേരായിരിക്കുമെന്നും സിപിഐയ്ക്ക് സ്ഥാനം വിട്ടുനൽകില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സിപിഐ നേതൃത്വത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മെസി തട്ടിപ്പും ഹവാല ഇടപാടും സഭയിൽ ഉയർന്നേക്കും
അർജൻറീനിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസിയടക്കമുള്ള ടീമിനെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയ പണം കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ചും ഇതിൽ മുൻ സർക്കാരിന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും പങ്ക് സംബന്ധിച്ചും നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ അലയൊലി ഉയർന്നേക്കും. സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് വിഷയത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇഡി ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ കത്തിലെ വിവരങ്ങളും എൽഡിഎഫിനെ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ പവർകട്ട്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിദേശയാത്ര എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി യുഡിഎഫിനെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാവും എൽഡിഎഫിന്റെയും തന്ത്രം.
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