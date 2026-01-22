നിയമസഭയിൽ അപൂർവ പ്രതിഷേധം; 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' പാടി പ്രതിപക്ഷം, മന്ത്രി വാസവനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാഗ്വാദം. മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. അന്തരിച്ച മുൻ അംഗങ്ങൾക്ക് സഭ ആദരമർപ്പിച്ചു.
Published : January 22, 2026 at 9:37 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം ഭരണ - പ്രതിപക്ഷ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ മുങ്ങി. 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാരഡി ഗാനവും പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സഭയിൽ പാടി പ്രതിഷേധിച്ചു. അന്തരിച്ച മുൻ സാമാജികർക്ക് ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശൂന്യവേളയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വിഷയം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഉന്നയിച്ചത്.
സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) മേലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ സമ്മർദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം. 2025 - 26 കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്നും വിഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ സഭാ സമ്മേളന കാലം മുതൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബാനറുകളും പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി ഗാനം പാടിയതിനൊപ്പം അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ടപുറയുന്ന അമ്പലം വിഴുങ്ങികളെന്നും സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ജയിലിലായ സഖാക്കൾക്ക് സിപിഎം സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്നും തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇതിനിടെ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സഭാ ടിവി വിട്ടുനിന്നതായും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ തടസം നേരിടുകയും ചെയ്തു.
സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണവും രാഷ്ട്രീയപ്പോരും
അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സഭ സ്തംഭിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി എംപി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്നും എന്നാൽ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചർച്ച നടന്നാൽ യഥാർഥം ജനങ്ങൾ അറിയുമെന്ന ഭയമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാതെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കം ജനാധിപത്യത്തിന് ലജ്ജയില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സഭ കലുഷിതമായി. സ്വർണപ്പാളികൾ കടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചത്. നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രതിപക്ഷം സഭാ കവാടത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി ഭരണപക്ഷവും സഭയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനാലും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയിൽ ഭരണ - പ്രതിപക്ഷ പോര് മുറുകാനാണ് സാധ്യത. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് എവിടെപ്പോയി എന്ന ചോദ്യം സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
ചോദ്യോത്തരവേളയും സബ്മിഷനുകളും
ബഹളത്തിനിടയിലും സബ്മിഷനുകളും ചോദ്യോത്തര വേളയും നടന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 125 ദിന കർമപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന്, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ 354 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. എംഎൽഎ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസുകളുടെ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സബ്മിഷനും സഭയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം 20 ബസുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപായി തുക ലഭ്യമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. വിഷയം ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും മുൻകൂറായി പണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.
ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂലം പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും 22 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കുടിവെള്ള, ജലസേചന പ്രതിസന്ധിയും സഭയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. ഇടതുകര, വലതുകര കനാലുകളിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയും സഭ ചർച്ച ചെയ്തു. 2018 മുതൽ നിയമിതരായ അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും 2021 നവംബറിന് ശേഷം നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ ദിവസവേതനക്കാരായി തുടരുന്ന സാഹചര്യവും സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പതിനേഴായിരത്തോളം അധ്യാപകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പരിഗണിച്ച് അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നും സബ്മിഷനിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുൻ സാമാജികർക്ക് ആദരം
അന്തരിച്ച മുൻ നിയമസഭ സാമാജികരായ ബാബു എം പാലിശ്ശേരി, എംആർ രഘുചന്ദ്രപാൽ, കെകെ നാരായണൻ, പിഎം മാത്യു, വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്നിവർക്ക് സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 12, 13 നിയമസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്ന ബാബു എം പാലിശ്ശേരിയുടെ വിയോഗം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്കും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് സ്പീക്കർ അനുസ്മരിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രഥമ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അദ്ദേഹം സിപിഎം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം, സിഐടിയു ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന എംആർ രഘുചന്ദ്രപാലിൻ്റെ ഭരണപാടവത്തെയും കലാപരമായ കഴിവുകളെയും സഭ പ്രകീർത്തിച്ചു. കോവളം, പാറശാല മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അദ്ദേഹം കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ വകുപ്പിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.
മികച്ച നാടകകൃത്തും നടനും ഗാനരചയിതാവും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവും ധർമടം മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന കെകെ നാരായണൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ സഭ അനുശോചിച്ചു. 2011 മുതൽ 2016 വരെ ധർമടത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച അദ്ദേഹം ട്രേഡ് യൂണിയൻ, സഹകരണ മേഖലകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ്.
കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവും കടുത്തുരുത്തി മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന പിഎം മാത്യുവിനെ കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടിയ നേതാവായാണ് സഭ അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. 1991 - 96 കാലഘട്ടത്തിൽ സഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാനായും കെഎസ്എഫ്ഇ, ഒഡേപാക് എന്നിവയുടെ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ സൗഹൃദങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലളിത ജീവിതത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ വിയോഗവും സഭ അനുസ്മരിച്ചു. ഫാക്ടറി ജീവനക്കാരനായി തുടങ്ങി സംസ്ഥാന മന്ത്രിപദം വരെ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ അമരക്കാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.
