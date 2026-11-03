നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസ്: വിചാരണയുടെ ആദ്യദിനം വി. ശിവൻകുട്ടിക്കും പ്രതികൾക്കും തിരിച്ചടി; സാക്ഷി പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
സംഭവ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ നിയമസഭാ അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനീയർ ശ്യാമ, കോടതിയിലെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന വി ശിവൻകുട്ടി, ഇ. പി. ജയരാജൻ, കെ. ടി. ജലീൽ എന്നിവരടക്കമുള്ള ആറ് പ്രതികളെയും നേരിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
Published : November 3, 2026 at 3:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി മാറിയ 2015 ലെ കൈയാങ്കളി കേസിൽ, നീണ്ട കാലത്തെ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസിൻ്റെ ആദ്യദിന നടപടികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ, മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ മൊഴി തിരിച്ചടിയായി.
സംഭവ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ നിയമസഭാ അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനീയർ ശ്യാമ, കോടതിയിലെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന മുന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, ഇ. പി. ജയരാജൻ, കെ. ടി. ജലീൽ എന്നിവരടക്കമുള്ള ആറ് പ്രതികളെയും നേരിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ തല്ലിത്തകർക്കുന്നത് താൻ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണെന്ന് അവർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിന് കൈമാറിയ എട്ട് സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്നും സാക്ഷി മൊഴി നൽകി.
അതേസമയം, മറ്റൊരു സാക്ഷിയായ ശാർങ്ഗധരൻ്റെ വിസ്താരം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളിൽ കോടതി നവംബർ 10 ന് തീരുമാനമെടുക്കും. 2015 ൽ ബാർ കോഴ വിവാദത്തിൽ ധനമന്ത്രി കെ. എം. മാണിയുടെ ബജറ്റ് തടസപ്പെടുത്താൻ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ 2.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമതടസങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ വിചാരണയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2015 മാർച്ച് 13 ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത്, ബാർ കോഴ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കെ. എം. മാണിയെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് വലിയ കൈയാങ്കളിയിലും സംഘർഷത്തിലും കലാശിച്ചു. നിയമസഭ സ്പീക്കറുടെ ഡയസ് തകർക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, മൈക്രോഫോണുകൾ, കസേരകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനലുകൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ 2.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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വി. ശിവൻകുട്ടി, ഇ. പി. ജയരാജൻ, കെ. ടി. ജലീൽ, കെ. അജിത്ത്, സി. കെ. സദാശിവൻ, കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ. കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയെങ്കിലും അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചില്ല. ജനപ്രതിനിധികൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ അക്രമങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി, പ്രതികൾ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കർശനമായി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
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