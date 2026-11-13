നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസ്; വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങ് വഴി മൊഴി നൽകാമെന്ന് ഒന്നാം സാക്ഷി, നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി
നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസിൽ ഒന്നാം സാക്ഷി നല്കിയ ഹര്ജി തള്ളി തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യല് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി
Published : November 13, 2026 at 2:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നിയമസഭാ കൈയാങ്കളി കേസിൽ നിർണായക ഉത്തരവുമായി തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. കേസിൽ ഒന്നാം സാക്ഷിയായ അന്നത്തെ നിയമസഭ സെക്രട്ടറി ശാർങ്ഗധരൻ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി മൊഴി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഡിസംബർ ഒന്നിന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകണമെന്ന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.
പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രതികളായ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ കോടതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ, ഒന്നാം സാക്ഷിയെ വിസ്തരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്താവൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഭാഗം ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യവും ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹർജി തള്ളിയതോടെ സാക്ഷിവിസ്താരം നിലവിലെ ക്രമത്തിൽ തന്നെ തുടരും.
സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2015 മാർച്ച് 13-നാണ് കേരള നിയമസഭയെയും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെയും നടുക്കിയ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത്, ബാർ കോഴ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കെ. എം. മാണിയെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. ഈ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് വലിയ കൈയാങ്കളിയിലും സംഘർഷത്തിലും കലാശിച്ചു.
നിയമസഭ സ്പീക്കറുടെ ഡയസ് തകർക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, മൈക്രോഫോണുകൾ, കസേരകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനലുകൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ 2.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഈ സംഘർഷം പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയെങ്കിലും അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചില്ല. വി. ശിവൻകുട്ടി, ഇ. പി. ജയരാജൻ, കെ. ടി. ജലീൽ, കെ. അജിത്ത്, സി. കെ. സദാശിവൻ, കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ. ജനപ്രതിനിധികൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ അക്രമങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി, പ്രതികൾ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കർശനമായി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമതടസങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ വിചാരണയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
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