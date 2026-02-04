സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി, കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് മർദനാരോപണവും പരസ്പരമുള്ള വെല്ലുവിളികളും സഭയെ കലുഷിതമാക്കി. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.
Published : February 4, 2026 at 11:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ശബരിമല വിഷയത്തിലും വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ മർദിച്ചെന്നാരോപിച്ചും ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന് സഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രമേയവതരണം. ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ഒടുവിൽ കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ സഭാനടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭാകവാടത്തിൽ സത്യഗ്രഹം നടത്തി.
കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം
കേരളത്തിൻ്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം നിരന്തരം നിരാകരിക്കുകയാണെന്നും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് സംസ്ഥാനത്തോട് പുലർത്തുന്നതെന്നും പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് നടത്താനുള്ള 'പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൾ' പദവി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ കത്തുകളും നിവേദനങ്ങളും നൽകിയിട്ടും അനുകൂലമായ നടപടി ഉണ്ടായില്ല.
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും കേരളത്തോട് ക്രൂരമായ സമീപനമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള വകുപ്പ് കേന്ദ്ര നിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ റദ്ദാക്കുക കൂടി ചെയ്തു. വയനാട്ടിലെ ജനതയോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ സമീപനത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പോലും പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിനും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കേരള സർക്കാരിനെ സാമ്പത്തികമായി ഉപരോധിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നികുതി വരുമാനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ വിഹിതം പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നയമാണ് കേരളം പിന്തുടരുന്നത്. ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന പാദത്തിൽ 5,944 കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് വായ്പാ പരിധിയിൽ വരുത്തിയത്. ഇതിനു പുറമെ ഗ്യാരൻ്റി സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ 3,323 കോടി രൂപയും വെട്ടിക്കുറച്ചു. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വികസന പദ്ധതികളെയും തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ കേരളത്തോടുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധിയുടെ തുടർച്ചയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻ്റുകൾ നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ്റെ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന 53,000 കോടി രൂപ ഇതോടെ ഇല്ലാതായി. ഐജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 965.16 കോടി രൂപ തടഞ്ഞുവച്ചതും ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ കുറച്ചത് മൂലമുള്ള നഷ്ടം നികത്തണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാത്തതും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തെറ്റായ സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവിൻ്റെ 25 ശതമാനം വഹിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ അധിക ബാധ്യത വായ്പാ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും കേന്ദ്രം തയ്യാറായില്ല. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളെ ഞെരുക്കുന്ന കേന്ദ്ര വിവേചനത്തിനെതിരെ കേരള ജനതയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സഭ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിപക്ഷ ബഹിഷ്കരണവും വിമർശനവും
പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിനെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും ഭരണപക്ഷം ഏകപക്ഷീയമായാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ നിയമസഭയിൽ കേന്ദ്ര അവഗണനക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ പോലും പ്രതിപക്ഷം തടസപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് തിരിച്ചടിച്ചു. കേരളം നേരിടുന്ന അവഗണനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകുന്നില്ല. കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ വിവേചനത്തിനെതിരെ സഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന സമീപനമാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു.
സ്വാശ്രയ കോളജ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും മന്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്തു. ലാവലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം നടന്നതെന്ന് മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. അന്നത്തെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും വസ്തുതകൾ അറിയാതെയാണോ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സഭയിൽ ക്രിയാത്മകവും സർഗാത്മകവുമായ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കുമെന്നും ബഹളങ്ങൾക്ക് പകരം സംവാദമാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തർക്കങ്ങൾക്ക് പകരം സംവാദങ്ങളുടെ പാത സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നിയമസഭ പൂർണമായും സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത് ബജറ്റ് സമ്മേളനമാണെന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണെന്നും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബജറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാതെ ബഹളം വച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പിട്ട സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ, പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷീരകർഷകരെ ബാധിക്കുന്ന പാൽ വിലയിടിവ്, മത്സ്യമേഖലയിലെ തകർച്ച തുടങ്ങി കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിന്മേൽ ചർച്ച നടത്തി മറുപടി പറയാൻ ഭരണപക്ഷം തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ അതിന് ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ധവളപത്രം ഇറക്കുമെന്ന് പുറത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയവർ സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വാക്പോരും ചിത്രയുദ്ധവും
സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം കോപ്രായം കാണിക്കുകയാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശമാണ് രംഗം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത്. ഇതിന് ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മറുപടി നൽകിയത്. മുൻപ് സഭയുടെ ഡയസിൽ കയറി കമ്പ്യൂട്ടർ തല്ലിത്തകർത്തതും കസേര മറിച്ചിട്ടതും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരാണെന്നും അന്നത്തെ കോപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ ഓർമിപ്പിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും മന്ത്രിമാർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയതോടെ സഭ ചിത്രയുദ്ധത്തിന് വേദിയായി.
സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികൾ സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം വാങ്ങിയവനെയും അത് ഉരുക്കിയെടുത്തവനെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ അവർക്ക് പത്തരമാറ്റിൻ്റെ തിളക്കമുണ്ടെന്ന് പറയാമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് പരിഹസിച്ചു. ലീഡർ കെ കരുണാകരനോ ജികെ മൂപ്പനാർക്കോ ലഭിക്കാത്ത അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും ശശി തരൂരിന് പോലും കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കാറില്ലെന്നും ഭരണപക്ഷം ചോദിച്ചു.
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചായ കുടിച്ചു എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആഞ്ഞടിച്ചു. ഡൽഹി കലാപത്തിനും വംശഹത്യക്കും ആഹ്വാനം നൽകിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറുമായി സംസാരിക്കുന്നതും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് അത്തരം ഒരു സുഹൃത്തുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ താൻ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെ തള്ളിയ മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയെ പാർലമെൻ്റിൽ വച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് താനല്ലെന്നും അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണെന്നും തിരിച്ചടിച്ചു.
പഴയ എസ്എൻസി ലാവലിൻ കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വികെ ബാലിക്കെതിരെ മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും സതീശൻ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. അന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ 'ബാലി കോലി' എന്നും നാടുകടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സത്യഗ്രഹം നയിച്ച ആളാണ് നിലവിലെ പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രിയെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഗോൾവാക്കറുടെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി നിന്ന ആളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നും രാഷ്ട്രീയമായ പാപ്പരത്തം കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും എംബി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു.
വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ മർദിച്ചു; സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്
വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ മർദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ തള്ളി. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരംഗം ബാനർ കെട്ടിയ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിക്കുന്നത് താൻ നേരിട്ടു കണ്ടുവെന്നും ആവർത്തിച്ചുള്ള വിലക്ക് ലംഘിച്ചായിരുന്നു അക്രമമെന്നും സ്പീക്കർ സഭയെ അറിയിച്ചു. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ പിൻവലിച്ചത് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അംഗങ്ങൾ അവരുമായി സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും സ്പീക്കർ വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മുറിയിൽ വച്ചാണ് സ്പീക്കറെ ആക്രമിക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഭരണപക്ഷ അംഗം ആരോപിച്ചു. കസേരയിലിരുന്ന് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും സമരത്തിൻ്റെ വീര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ലെന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള 'കനകോലു' നൽകിയ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള നീക്കമാണെന്നും അംഗം പരിഹസിച്ചു.
ഡയസിൽ ചാടിക്കയറിയ അംഗം പണ്ട് ഹൈജംപിന് പോയി പരിശീലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നാടിന് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് പരിഹസിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സമനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയാണെന്നും 'ഞാൻ, ഞാൻ, ഞാൻ' എന്ന ഒറ്റ വികാരത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായി അദ്ദേഹം അധഃപതിച്ചുപോയെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് വിമർശിച്ചു.
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണം
സിപിഎം സ്വർണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചത് സിപിഎം നേതാക്കളാണെന്നും ഈ നേതാക്കളെയും അവരെ സഹായിച്ച ഉന്നതരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ബിജെപി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കയെയും അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.
അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കവർന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പിണറായി ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയില്ല. സ്വർണക്കവർച്ചയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉന്നതർ പിടിയിലാകുന്നത് വരെ യുഡിഎഫ് സമരം തുടരും. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം. ശബരിമല കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ ഗൂഢനീക്കം നടത്തുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സാങ്കേതികമായി കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും അതിലുള്ളത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവർക്ക് മേൽ സർക്കാർ കടുത്ത സമ്മർദമാണ് ചെലുത്തുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിനുള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുപോകുന്നുണ്ട്.
തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സതീശൻ ചോദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി പോലും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് സർക്കാരാണ്. കൃത്യസമയത്ത് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാറ്റിവയ്പ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ സിപിഎം പ്രതിക്കൂട്ടിലാകും എന്നതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ അത് സൗകര്യപൂർവം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചയും മന്ദതയുമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്ഐടിക്ക് പാളിച്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
ബസ് റൂട്ട്: മന്ത്രിയെ തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
ബസ് റൂട്ട് വിഷയത്തിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ നിയമസഭയിൽ തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തി. സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തരുതെന്ന നയം സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഓടാതിരുന്നാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.
അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ധാരാളം സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളിലും കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കെഎസ്ആർടിസി പിൻവലിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നയമല്ല. അത്തരം ഒരു നീക്കം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയായി സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഉള്ള റൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി പൂർണമായി പിൻമാറുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ ബസുകളുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്.
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കെഎസ്ആർടിസി മാറി കൊടുക്കുമെന്നല്ല അതിനർഥം. സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ കുത്തക തകർത്തുകൊണ്ടാണ് കെഎസ്ആർടിസി മുന്നേറിയത്. ചെറിയ ബസുകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ മലയോര മേഖലകളിലും ആദിവാസി മേഖലകളിലും ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് വേണ്ടി കെഎസ്ആർടിസി മാറി കൊടുക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അത്തരമൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
