മോട്ടോൾ വാഹന നികുതി ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ട് നിയമസഭ
കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, കേരള മോട്ടോർ വാഹന നികുതി ചുമത്തൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ, കാലഹരണപ്പെട്ട ഭേദഗതി നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള 'കേരള റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും' ബിൽ എന്നിവയാണ് നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടത്
Published : October 14, 2026 at 6:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മോട്ടോർ വാഹന നികുതി ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മൂന്ന് ബില്ലുകൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ട് നിയമസഭ. കേരള മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ഘടനയും അധികാരവും പുനർനിർണയിക്കുന്ന കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, കേരള മോട്ടോർ വാഹന നികുതി ചുമത്തൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ, കാലഹരണപ്പെട്ട ഭേദഗതി നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള 'കേരള റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും' ബിൽ എന്നിവയാണ് നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടത്.
കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് (ഭേദഗതി) ബിൽ
സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനം വേഗത്തിലാക്കാനും വലിയ തോതിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുമായി 2017ലെ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ആക്ടിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ഘടനയും അധികാരങ്ങളും പൂർണമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടത്.
പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി ചുമതലയേൽക്കും. ഇത് പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ ഭരണപരമായ വേഗത ഉറപ്പാക്കും. തുറമുഖങ്ങളുടെ ആധുനികീകരണത്തിനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക പോർട്ട് വികസന അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കും. തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ലാന്ഡ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കും. പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ബില്ലിലുണ്ട്. വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ മറ്റ് 17 ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഭേദഗതി സഹായിക്കും.
കേരള മോട്ടോർ വാഹന നികുതി ചുമത്തൽ ഭേദഗതി ബിൽ
ഈ ബിൽ വഴി സംസ്ഥാനത്തെ വാഹന നികുതി ഘടനയിലും ഇളവുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിലൂടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ റോഡ് നികുതി ഇളവിനുള്ള പരിധി വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചു. വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില (പർച്ചേസ് വാല്യൂ) 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ റോഡ് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. മുൻപ് ഇത് ഏഴുലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. 40 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും. ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം ഒരേ ഇനത്തിൽപെട്ട ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രമേ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ) ഇളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റോഡ് നികുതി നിരക്കുകളിൽ ഇളവ് വരുത്തി. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള എൻട്രി ലെവൽ, മിഡ്-റേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റോഡ് നികുതി അഞ്ചുശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നു ശതമാനമായി കുറച്ചു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ (നാഗാലാൻഡ്, ഒഡീഷ, കർണാടക തുടങ്ങിയവ) പോയി ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളും ഓമ്നി ബസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാൻ നികുതി വെട്ടിക്കുറച്ചു. സാധാരണ സീറ്റുകളുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ ത്രൈമാസ നികുതി 2,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 900 രൂപയായി കുറച്ചു. സ്ലീപ്പർ ബർത്തുകളുള്ള ബസുകളുടേത് 3,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,500 രൂപയായും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 15000 കിലോഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഭാരമുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ഹെവി ട്രെയിലർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃത ത്രൈമാസ മോട്ടോർ വാഹന നികുതി ഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി'
കേരള റിപ്പീലിംഗ് ആൻഡ് സേവിംഗ് ബിൽ അഥവാ കേരള റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും ബിൽ
ഈ ബിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതോ ആയ പഴയ നിയമഭേദഗതികളെ ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമാണമാണ്. നിയമങ്ങളിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ പിന്നീട് ആ നിയമങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറുന്നതിനാൽ അവയെ നിയമപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളായി നിലനിർത്തേണ്ടതില്ല. ഇത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപനിയമങ്ങളെയും കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്ത് നിയമസംഹിത ലളിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. തോമസ് അധ്യക്ഷനായ കേരള നിയമ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ്റെ 15-ാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഈ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നത്.