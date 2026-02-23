ETV Bharat / state

ഓപ്പറേഷൻ "ലോട്ടസ്", ലക്ഷ്യം 30 സീറ്റുകള്‍, കേരളം സന്ദർശിക്കാനൊരുങ്ങി മോദി, പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാർച്ച് ആറിന് കൊച്ചിയിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികളുടെയും ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും.

Prime Minister Narendra Modi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 5:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മാർച്ച് ആറിന് പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിലെത്തും. ഒരുപടി മുന്നേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ എൻഡിഎയുടെ പ്രകടന പത്രിക മോദി പുറത്തിറക്കും. ക്രൈസ്‌തവ സാമുദായിക നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചന നടത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വികസനങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനവും രേഖകളുടെ പ്രകാശനവും മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്താനാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണവുമാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികളുടെയും ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുമെന്നും എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മോദി പങ്കെടുക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് 30 സീറ്റുകളാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലേയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന പുതിയ അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. നെടുമ്പാശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തറക്കല്ലിടുമെന്നും വിവിധധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എൻഡിഎയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കേരള സന്ദർശനം ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 ജനുവരി 23 നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിരുവനന്തപുരത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. സന്ദർശനത്തോടൊപ്പം നിരവധി പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാല് പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് കർമവും സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയത്. വികസിത കേരളത്തിലൂടെ മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്‌നം പൂർത്തിയാകൂവെന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സിഎസ്ഐആർ- എൻഐഐഎസ്‌ടി ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ, റെയിൽവേ കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകള്‍ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം-താമ്പരം, തിരുവനന്തപുരം-ചർലപ്പള്ളി, നാഗർകോവിൽ-മംഗളൂരു എന്നീ റൂട്ടുകളിലാണ് പുതിയ അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ സർവീസുകൾ നടത്തുക. കൂടാതെ തൃശൂർ-ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും തട്ടുകടക്കാർക്കും ഈടില്ലാതെ വായ്‌പ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു കൊച്ചിയിലെത്തി എൻഡിഎ ഓഫിസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തിരുന്നു.

