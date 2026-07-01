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'ഭരണപക്ഷത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നാല് വിരൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെ'; സഭയിൽ തിരിച്ചടിച്ച് വി ഡി സതീശൻ

മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.

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മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സഭയിൽ (Sabha TV)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 11:37 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര്. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആസൂത്രണപ്പിഴവാണ് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.

പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻ സർക്കാർ
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചതിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജി ആർ അനിൽ എംഎൽഎയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ഇതിന് മറുപടി നൽകവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടിൽ 1533 കോടി രൂപയുടെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം പലതവണ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ 35000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ 20000 കോടി രൂപയും ലഭിക്കില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഈ തുകയുടെ കുറവ് സ്വാഭാവികമായും ആനുപാതികമായി എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

ജി ആർ അനിലിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനും ബജറ്റിനും എതിരെയുള്ളതാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. ഡിസംബറിൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്നാം ഗഡു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നൽകാതിരുന്നത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റ് പദ്ധതികൾ അതേപടി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ 57 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഭരണപക്ഷത്തിന് നേരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നാല് വിരലുകൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സ്പിൽ ഓവർ ഉണ്ടായില്ലെന്ന വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാർച്ചിൽ നൽകാനിരുന്ന മൂന്നാം ഗഡു തടസ്സപ്പെട്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കാരണമാണ്. തുക അനുവദിക്കാൻ അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകിയില്ല. നിലവിൽ 6000 കോടി രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ബജറ്റ് വിഹിതത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2011 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 94 ശതമാനവും, 2016 മുതൽ 2021 വരെ 102 ശതമാനവും തുക ചെലവഴിച്ചു. 2021 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇത് 135 ശതമാനമായി ഉയർന്നുവെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ സ്പിൽ ഓവറായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ സഭയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

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