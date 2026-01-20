'ഗവർണറുടെ തിരുത്തൽ സഭയിൽ വിലപ്പോകില്ല'; മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത് തന്നെ മതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പൂർണരൂപം രേഖയാക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ റൂളിങ് നൽകി. കേന്ദ്രവിമർശനമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയത്.
Published : January 20, 2026 at 12:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ വായിക്കാതെ വിട്ടതും മാറ്റം വരുത്തിയതുമാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. ഗവർണർ സഭയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ ഇതുസംബന്ധിച്ച് റൂളിങ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ 12, 15, 16 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലാണ് ഗവർണർ പ്രധാനമായും മാറ്റം വരുത്തിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയത്. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 12-ാം ഖണ്ഡിക ഫെഡറലിസത്തെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര നടപടികളെക്കുറിച്ചുമുള്ളതായിരുന്നു. 15-ാം ഖണ്ഡിക സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തെക്കുറിച്ചും 16-ാം ഖണ്ഡിക നികുതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നവയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർ ദീർഘകാലമായി തീരുമാനമെടുക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം 15-ാം ഖണ്ഡികയിലെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വാചകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതും കോടതി ഈ വിഷയം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയത്. നികുതി വിഹിതവും ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാൻ്റുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും അത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ലെന്നുമുള്ള പ്രസംഗത്തിലെ 16-ാം ഖണ്ഡികയിലെ നിർണായക ഭാഗം ഗവർണർ പൂർണരൂപത്തിൽ വായിച്ചില്ല.
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഏതൊരു സമ്മർദവും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന പരാമർശത്തിന് ശേഷം 'എൻ്റെ സർക്കാർ കരുതുന്നു' എന്ന വാചകം ഗവർണർ സ്വന്തം നിലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണഘടനാപരമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെയും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഗവർണർ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.
മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച് അച്ചടിച്ച് നൽകിയ നയപ്രഖ്യാപനമാണ് സഭാരേഖകളിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണർ മാറ്റം വരുത്തി വായിച്ചത് കണക്കിലെടുക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയും അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നീക്കം ചെയ്തും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ ഇതിനോടകം അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച ഈ രേഖയാണ് സഭയുടെ ആധികാരിക നയപ്രഖ്യാപനമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറോട് ഔദ്യോഗികമായി അഭ്യർഥിച്ചു.
തുടർന്ന് സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ വിഷയത്തിൽ റൂളിങ് നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രി സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അതീവ ഗൗരവകരമായ കാര്യമാണെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്നത് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ്. അതിൽനിന്നും വിട്ടുപോകുന്നതോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖയായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് സഭയുടെ കീഴ്വഴക്കമാണ്. മുൻകാല കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി കണക്കാക്കുകയെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.
മുൻപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ സ്വീകരിച്ച അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ഗവർണർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ സഭാരേഖകളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പൂർണരൂപം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ അംഗങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർ ഉത്തരവിട്ടു. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ച 2026 ജനുവരി 22ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സഭ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ഭേദഗതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള അംഗങ്ങൾ ജനുവരി 21 രാവിലെ 10ന് മുമ്പായി സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സഭ താത്കാലികമായി പിരിഞ്ഞു.
Also Read:- നിയമസഭയില് നയപ്രഖ്യാപന വായിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഗവര്ണര്; ഇത് അവഹേളനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, സര്ക്കാരിനെതിരെ കുറ്റപത്രവുമായി ഗവര്ണര്