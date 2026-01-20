ETV Bharat / state

'കേരളം അതിദാരിദ്ര്യ മുക്തം, കേന്ദ്രത്തിന് വിമർശനം'; നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ഗവർണർ

ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സംസ്ഥാനം അതിദാരിദ്ര്യ മുക്തമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Kerala Assembly session news Governor Khan policy speech Pinarayi Vijayan government news Kerala election political updates
ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ തുടക്കമായി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ഗവർണർ, കേരളം അതിദരിദ്രരെ നിർമാർജനം ചെയ്‌തെന്നും സാമൂഹികമായും സ്ഥാപനപരമായും മികച്ച സംസ്ഥാനമായി മാറിയെന്നും സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്ന് ഗവർണറെ സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെയും പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെയും കാലത്തെ അവസാനത്തെ സമ്മേളനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കേരളം വലിയ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയതായി ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളും വയോജനങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. കേരളം പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചെന്നും ഡിജിറ്റൽ വേർതിരിവ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ (എംജിഎൻആർഇജിഎസ്) വരുത്തിയ ഭേദഗതി സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സഹായം 100 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 60 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നുമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര അവഗണനയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും

സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചതാണെന്ന് ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന പാദത്തിൽ (ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് 2026 വരെ) ചെലവുകൾക്കായി 12,000 കോടി രൂപയോളം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇതിൽ പകുതിയിലധികം തുകയായ 5,944 കോടി രൂപ മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവച്ചു. കൂടാതെ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള 5,650 കോടി രൂപയും ലഭിക്കാനുണ്ട്.

ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിലെ മാറ്റം കാരണം 2026-27 കാലയളവിൽ 8,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചതിലൂടെയും ഐജിഎസ്ടി വിഹിതത്തിലെ മാറ്റത്തിലൂടെയും ഈ വർഷം മാത്രം 17,000 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമായത്. ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 6,000 കോടി രൂപയോളം സംസ്ഥാനം ചെലവഴിച്ചതായും ഗവർണർ സഭയെ അറിയിച്ചു. അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇറക്കുമതി തീരുവ കേരളത്തിലെ കയറ്റുമതി മേഖലയെ ബാധിച്ചതായും സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, റബ്ബർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 2,500 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദി

ഇതൊരു ബജറ്റ് സമ്മേളനമാണെന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. വെറും രണ്ട്-മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധി മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസാന പോരാട്ടവേദിയായി നിയമസഭ മാറും. ആകെ 32 ദിവസമാണ് സഭ സമ്മേളിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ബജറ്റ് പാസാക്കി മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് സഭ വേഗത്തിൽ കടക്കും.

ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് ഒരുപോലെ നിർണായകമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ശബരിമല, സ്വർണക്കടത്ത്, പുനർജനി കേസ്, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങി സഭയിൽ വലിയ വാക്പോരിന് വഴിതെളിക്കുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ, ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന മറ്റ് ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഭാതലത്തിൽ ചർച്ചയാകും.

