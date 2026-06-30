മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യം: കേന്ദ്ര വിഹിതം വൈകിയാൽ സംസ്ഥാനം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ആനുകൂല്യ വിതരണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സജി ചെറിയാൻ അവതരിപ്പിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.
Published : June 30, 2026 at 11:31 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര വിഹിതം വൈകിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആ തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആനുകൂല്യ വിതരണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സജി ചെറിയാൻ അവതരിപ്പിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം
ട്രോളിങ് നിരോധനത്തെത്തുടർന്നുള്ള പഞ്ഞമാസത്തിൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ 10 ലക്ഷത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വലയുകയാണെന്ന് നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച സജി ചെറിയാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻ സർക്കാർ 4500 രൂപയായിരുന്ന ആനുകൂല്യം 6000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം കൃത്യമായി ലഭിക്കാറില്ല. ഇതിനുപുറമെ, തീരദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷിതമായ പുനരധിവാസത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുനർഗേഹം പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന കടുത്ത ആശങ്കയും സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന അവഗണന ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തീരദേശ മേഖല നേരിടുന്ന ഈ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയും പട്ടിണിയും സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം
പഞ്ഞമാസ ആനുകൂല്യമായ 1500 രൂപ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചതായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മറുപടി നൽകി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചേർത്തുപിടിച്ചാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിച്ചാലുടൻ അത് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. ജൂൺ, ജൂലായ് മാസങ്ങളിലായി 52 ദിവസം നീളുന്ന ട്രോളിങ് നിരോധനം തീരദേശ മേഖലയെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കടലാക്രമണവും മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തീരദേശ ജനതയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം വലിയൊരളവിൽ ആശ്വാസമാകേണ്ടതുണ്ട്.
മത്സ്യമേഖലയ്ക്കായി ഫിഷറീസ് സബ് പ്ലാൻ ബജറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുത്ത ഉടൻ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി 75 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആനുകൂല്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാം ഗഡു അടുത്ത മാസമാണ് നൽകേണ്ടത്. ഓഖി ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച 2000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഇതുവരെ പൂർണമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു.
സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം
ആനുകൂല്യം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കടലിൻ്റെ മക്കൾ വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണെന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ആനുകൂല്യം എപ്പോൾ നൽകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ 24ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പോലും വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി അടിയന്തരമായി ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീരദേശത്തെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.
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