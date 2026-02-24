ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പ്രക്ഷുബ്‌ധമായി സഭാതലം; നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം, അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞ് നിയമസഭ

ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു. യുവതീപ്രവേശനം തടഞ്ഞതിന് സർക്കാർ തന്ത്രിയോട് പ്രതികാരം തീർക്കുകയാണെന്ന് കെ.ബാബു. ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും അവസാന ദിനത്തിൽ ഏഴ് ബില്ലുകൾ പാസാക്കി.

നിയമസഭ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 7:43 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിലെ അവസാന ദിവസവും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയം ഉയർത്തി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ സഭാതലം പ്രക്ഷുബ്ധമായി. സ്വർണം കവർന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകില്ലെന്നെഴുതിയ ബാനറുകളും പ്ലക്കാർഡുകളും ഉയർത്തിയാണ് ചോദ്യോത്തരവേളയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്. ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ചോദ്യോത്തര വേള റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും മറ്റ് നടപടികളുമായി സ്പീക്കർ മുന്നോട്ടുപോയതോടെ നടുത്തളത്തിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കാത്തതിനാൽ സഭയുമായി നിസഹകരണം തുടരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി ഉപനേതാവ് കെ ബാബു രാവിലെ സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കറെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം തന്ത്രിയുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ആക്ഷേപത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തന്ത്രിയെ നാൽപത് ദിവസം ജയിലിലടച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളോട് സർക്കാർ ഉത്തരം പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച കെ ബാബു, ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് സഹകരിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് സർക്കാർ തന്ത്രിയോട് തീർത്തതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം സഭ വിട്ടുപോകാതെ മന്ത്രിമാരുടെ മറുപടി കൂടി കേൾക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിസഭയോട് അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടോയെന്നും ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രകടന പത്രികയിലെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ആത്മവിശ്വാസം സർക്കാരിനുണ്ട്. വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി ഒരു രൂപയെങ്കിലും നൽകിയോ എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുകെട്ടതും നശീകരണാത്മകവുമായ പ്രതിപക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും പി രാജീവ് വിമർശിച്ചു. ഇതിനിടെ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വലിച്ചിഴക്കാനുള്ള ശ്രമം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി തുടരുകയും താൻ മുൻപ് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് പ്രതിപക്ഷം മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സഭാ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നവരും വികസന വിരുദ്ധരും നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് പിന്നാലെ സഭാ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ അവസാന സമ്മേളനം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു.

അവസാന ദിനത്തിൽ പാസാക്കിയത് ഏഴ് ബില്ലുകൾ

നിയമസഭയുടെ അവസാന ദിനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും ഏഴ് ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയാണ് സഭ പിരിഞ്ഞത്. അബ്കാരി ഭേദഗതി ബിൽ, ധനകാര്യ ബിൽ, ധനകാര്യ രണ്ടാം നമ്പർ ബിൽ, അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റിൻ്റെ ധനവിനിയോഗം, നേറ്റിവിറ്റി ബിൽ, കേരള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലാർക്ക് ക്ഷേമനിധി ഭേദഗതി ബിൽ, കേരള അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവയാണ് സഭ പാസാക്കിയത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

