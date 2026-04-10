കേരളത്തില്‍ ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റോ? മുന്നണികൾ നിരത്തുന്ന കണക്കുകളിങ്ങനെ...

വോട്ടുകളെല്ലാം പെട്ടിയിലായി, ഇനി ആര് ഭരണത്തിലേറുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കേരളം. വോട്ടുകള്‍ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മുന്നണികള്‍ രംഗത്തുണ്ട്. ഓരോ മുന്നണിയും പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകള്‍ വിശകലനം ചെയ്യാം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 3:14 PM IST

കോഴിക്കോട്: സെഞ്ച്വറി അടിച്ച് ഭരണത്തിലേറും എന്ന് വിഡി സതീശൻ നിരന്തരം പറയുമ്പോൾ അതിന് ബലവും വിശ്വാസവും പകരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലമാണ്. അന്നേവരെ എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിലേക്ക് മറിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് മഹാവിജയം. 20 ൽ 18എണ്ണവും വിജയിച്ചു. 108 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മിന്നുന്ന ഭൂരിപക്ഷം. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് വി ഡി സതീശൻ കണക്ക് പറയുന്നത്. അത് 115 വരെ എത്താം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം. മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കിട്ടിയെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പിൻബലം.

എന്നാൽ ചെന്നിത്തല ക്യാമ്പിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. 2011 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള മൂന്ന് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് പുതിയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. 2011ൽ 72, 2016 ൽ 47, 2021ൽ 41 സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത്. ഈ മൂന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കൂടി യുഡിഎഫ് ഒരു തവണ ജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ 84 ആണ്. അതായത് യുഡിഎഫിന് നിലവിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി കണക്കെടുത്ത് അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ എണ്ണം 66 ആണ്. അതായത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 5 സീറ്റ് കുറവ്.

മലബാറിലെയും മധ്യകേരളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെയും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ വിഭാഗവും. മുസ്ലിംലീഗിൻ്റെ സീറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിജയിക്കുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പിക്കുന്നു. കൂത്തുപറമ്പ്, പേരാമ്പ്ര, തിരുവമ്പാടി, കുന്ദമംഗലം, കളമശ്ശേരി, പുനലൂർ എന്നീ സീറ്റുകൾ പക്ഷേ അവരുടെ വിജയ പട്ടികയിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് ജയിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കണക്കാണ് ഇടത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ പടരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലെ അംഗബലം എൽഡിഎഫ് 98.
യുഡിഎഫ് 42. ഭരണം മാറണമെങ്കിൽ 29 സീറ്റ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കണം.

അത് മാത്രം മതിയോ? നിലവിലുള്ള 42 സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തുകയും വേണം. പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുകയാണ് എന്ന് യുഡിഎഫിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 35 സീറ്റിൽ എങ്കിലും എൽഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെ തോൽപ്പിച്ച് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചാൽ ഭരണ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

അതായത്, ഈ നാട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര വലിയ യുഡിഎഫ് അനുകൂല തരംഗം കേരളത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശണം എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരു തരംഗം പോയിട്ട് നേരിയ കാറ്റ് പോലും കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? മെയ് 4 വരെ ഏതാണ്ട് 25 ദിവസം സമയം ഉണ്ടല്ലോ. വനവാസത്തിന് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കരുതാൻ ഉള്ളതൊക്കെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ ആ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാനാവില്ല. അവരുടെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പേരാമ്പ്ര പോലും സേയ്‌ഫാണ്. ജമാഅത്തെ വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പുതുമ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെയും സംഭവിച്ചതാണ്. ജില്ലയിലെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളുടെയും കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം കണക്കും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജയിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ കണക്ക് അപ്പോൾ പറയാം എന്നും ടി പി പറഞ്ഞു.

"ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ തുടരണം എന്ന നിലപാടാണ് ജനങ്ങൾ പൊതുവിൽ സ്വീകരിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനക്ഷേമ നടപടികളും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പൊതുവികസനങ്ങളും തുടരണമെന്ന നിലപാടാണ് ജനം സ്വീകരിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണാനുഭവവും യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭരണാനുഭവവും കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. തുടർച്ചയായ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയാണ് യുഡിഎഫ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണിച്ച രീതി.

അവര് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത്തരം നിലപാടുകൾക്ക് സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുയർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. സ്ഥാനാർഥികളെ പോലും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. എനിക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പൊതുരാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഉയർത്താനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്" ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ക്യാമ്പുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തുടരുകയാണ്. മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് വിശ്വാസം. അതിനുമപ്പുറം ചുരുങ്ങിയത് 25 സീറ്റുകളിലെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയും എന്നതിലും അവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫ് ഏകോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദു ഈഴവ വോട്ടുകൾ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തി എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി ക്യാമ്പ്. ഇരു മുന്നണികളുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാനുള്ള ശക്തി തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി.

