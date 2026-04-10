മികച്ച പോളിങ്; വോട്ടിങ് ട്രെന്‍ഡിലും പ്രകടമായ മാറ്റം, ഇക്കുറി വ്യത്യസ്‌തം ഉടുമ്പന്‍ചോല

ഉടുമ്പൻചോലയിൽ ഇത്തവണ വോട്ടിങ് ട്രെന്‍ഡ് വ്യത്യസ്‌തം. പുലർച്ചെ മുതൽ തിരക്കേറിയിരുന്ന തോട്ടം മേഖലയും തമിഴ് പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് മന്ദഗതിയിലായി. കാർഷിക മേഖലയിൽ വോട്ടർമാരുടെ വൻ പങ്കാളിത്തം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 9:29 AM IST

ഇടുക്കി: മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ശ്രദ്ധേയ മണ്ഡലമായ ഉടുമ്പൻചോലയിൽ ഇത്തവണ വോട്ടിങ് പ്രവണതയിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായി. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ത്രികോണ മത്സര മണ്ഡലത്തിൽ പതിവ് കാഴ്‌ചകൾ തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണയായി പുലർച്ചെ മുതൽ തിരക്കേറിയിരുന്ന തോട്ടം മേഖലയും തമിഴ് പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളും ഇത്തവണ മന്ദഗതിയിലായപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ വോട്ടർമാരുടെ വൻ പങ്കാളിത്തമാണ് രേഖപ്പെട്ടത്.

മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പോലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ തൊഴിലാളികൾ വലിയ തോതിൽ എത്തുന്ന കാഴ്‌ച ഇത്തവണ ഏറെ കുറവായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യം രാവിലെ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി ബൂത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നു. അതുപോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തോട്ടം മേഖലയിലെ പല ബൂത്തുകളിലും സാധാരണയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തിരക്കാണ് ദിവസം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

അതേസമയം കാർഷിക മേഖലകളിൽ പൂർണമായും വ്യത്യസ്‌തമായ അനുഭവമാണുണ്ടായത്. രാവിലെ തന്നെ വോട്ടിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നീണ്ട നിരകൾ രൂപപ്പെട്ടു. കർഷകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തിരക്കാണ് ബൂത്തുകളിൽ കണ്ടത്. സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പല ബൂത്തുകളിലും സ്ത്രീകൾ വലിയ തോതിൽ എത്തിയതോടെ പോളിങ് വേഗത്തിൽ ഉയരാൻ കാരണമായി.

കാർഷിക മേഖലയിലെ ഈ സജീവ പങ്കാളിത്തം മണ്ഡലത്തിലെ ആകെ പോളിങ് ശതമാനം ഉയർത്താൻ സഹായിച്ചൂവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ കുറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തം സമഗ്ര കണക്കുകളിൽ ഒരു സമ്മിശ്ര സ്വാധീനം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും എന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

പരമ്പരാഗതമായി തോട്ടം മേഖലയിലെ വോട്ടിങ് രീതികൾ പ്രത്യേക മുന്നണികൾക്ക് അനുകൂലമായി കണക്കാക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഉയർന്ന പോളിങ് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഉയരുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളും വോട്ടർമാരുടെ മനോഭാവവും ചേർന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ വോട്ടിങ് രീതിയിൽ ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്തായാലും കാർഷിക മേഖലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന പോളിങ്ങും തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവും ചേർന്ന ഈ പുതിയ പ്രവണത ഉടുമ്പൻചോലയുടെ അന്തിമ ഫലം നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ഘടകമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

Also Read: ജയസാധ്യത വിലയിരുത്താൻ മുന്നണികൾ: ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പിച്ച് സിപിഎം; അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് യുഡിഎഫ്

