മൂന്നു മുന്നണികളും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ; പാലായിൽ പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതം
പാലായിൽ എൽഡിഎഫ് സാഥാനാർഥിയായി ജോസ് കെ മാണിയും യുഡിഎഫ് സാഥാനാർഥിയായി മാണി സി കാപ്പനും രണ്ടാം തവണ നേർക്കുന്നേർ. എൻഡിഎ സാഥാനാർഥിയായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷോൺ ജോർജ്.
Published : April 6, 2026 at 8:56 PM IST
കോട്ടയം: പാലായിൽ ആവേശകൊടുമുടിയിൽ പ്രചാരണം. കളം പിടിക്കാൻ മൂന്നു മുന്നണികളും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ. പാലാ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പടക്കളത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയും പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മാണി സി കാപ്പനും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുമുഖമായ ഷോൺ ജോർജുമാണ് നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കുന്നത്. പ്രചാരണം അന്ത്യ ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഫല പ്രവചനം അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്.
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കനത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പാലാ. ആരും വിജയ കൊടി പാറിക്കുമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി പറയാനാവില്ല. അത്രയ്ക്കും കടുത്ത മത്സരമാണ് പാലായിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കെ എം മാണി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ തട്ടകം ഇത്തവണ പിടിച്ചടക്കുമെന്ന വാശിയിലാണ് ജോസ് കെ മാണി. പാലായെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം മനസിൽ ഓടിയെത്തുക കെ എം മാണിയെയാണ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായി എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായി പാലാക്കാരുടെ മാത്രമായിരുന്ന കെ എം മാണിയുടെ വേർപാടിന് ശേഷം കൈവിട്ടുപോയ പാലാ തിരികെ പിടിക്കാൻ കരുത്തു മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തു ജോസ് കെ മാണി കളത്തിൽ സജീവമാണ്.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായ ശേഷം നടന്ന 2021 ലെ തെരത്തെടുപ്പിൽ പരാജയമറിഞ്ഞ ജോസ് കെ മാണി
ഇത്തവണ രണ്ടും കൽപിച്ചാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കണ്ടു പിൻന്തുണ ഉറപ്പിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്. ഇത്തവണ പാലാക്കാർ കൈവിടില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ജോസ് കെ മാണി. യുഡിഎഫിലെ മാണി സി കാപ്പനുമായാണ് രണ്ടാമതും ജോസ് കെ മാണി ഏറ്റുമു ട്ടുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ട്. ഇത്തവണ പി സി ജോർജിൻ്റെ മകൻ ഷോൺ ജോർജും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലായുടെ വികസനം ചർച്ചയാക്കിയാണ് ജോസ് കെ മാണി വോട്ട് തേടുന്നത്. പാലായെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമാക്കുമെന്നും വികസന കുതിപ്പ് നൽകുമെന്ന ഉറപ്പും നൽകി ജനമനസ്സ് തൊട്ടറിഞ്ഞാണ് പ്രചാരണം മുന്നേറുന്നത്. വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് പാലായെ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വോട്ടർമാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. എംഎൽഎ ഫണ്ട് വിനിയോഗം മാത്രമല്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ചുമതലയെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, ടൂറിസം മേഖലകളിൽ പുതിയ കാലഘട്ടം തുറന്നിടുന്ന അനന്ത സാധ്യതകൾ പാലായിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കാൻ എത്തുന്ന ആധുനിക സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള കേരളത്തിലെ മുഖ്യ മേഖലയായി പാലാ വളരണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. പിൽഗ്രിം ടൂറിസവും മൗണ്ടൻ ടൂറിസവും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടൂറിസത്തിന് പാലാ നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലയോര മേഖലയിൽ അനന്ത സാധ്യതകളണുള്ളത്. ഇതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കണ്ടു വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
മൂന്നു മുന്നണികളും വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ
പാലായുടെ വികസനത്തിനും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും എൽഡിഎഫ് തുടരണം എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിനു വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണിൽ എൽഡിഎഫ് പിന്തുണ കൂടിയാകുമ്പോൾ വിജയിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജോസ് കെ മാണി.
മണ്ഡലത്തിലാകെ നടന്ന പര്യടനങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥിക്ക് വൻ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വിശുദ്ധവാരത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് വോട്ടുറപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർഥി. പാലായെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ് ആക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് പ്രധാന വാഗ്ധാനം. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പും പ്രചാരണായുധമാക്കിയാണ് പ്രചരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്.
പാലായിൽ തുടർ ഭരണത്തിനു വീണ്ടും ജനം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മാണി സി കാപ്പൻ. 2019 മുതൽ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മാണി സി കാപ്പൻ ഇത്തവണയും വിജയo തുടരുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പാലായിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കിയാണ് പ്രചാരണം. പൂഞ്ഞാറിനൊപ്പം പാലായിലും ചുവടുകൾ ശക്തമാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഷോൺ ജോർജ്ജ്. പി സി ജോർജിൻ്റെ മകൻ എന്നതിലുപരി മണ്ഡത്തിലുടനീളമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളും വോട്ടായി മാറുമെനു ഷോൺ ജോർജ് കരുതുന്നു.
എൻഡിഎ നൽകിയ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടൂറിസം വികസനവും യുവജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതികൾ നിരത്തിയുമാണ് വോട്ടുതേടുന്നത്.
എതിരാളികൾ ശക്തന്മാരാണെങ്കിലും എൻഡിഎയ്ക്ക് ഇവിടെ വിജയം നേടനാവുമെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നു മുന്നണികളും വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പ്രവചനങ്ങൾ അസാധ്യമാകുമ്പോൾ പാലായിൽ ജയം ആർക്കെന്ന് ഇനി കണ്ടറിയണം.
