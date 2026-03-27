കോൺഗ്രസിൻ്റെ താരപ്രചാരകർ കേരളത്തിലെത്തുന്നു; ബിജെപിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം വന് സംഘവും; പ്രചാരണം ഉച്ഛസ്ഥായിയിലേക്ക്
നിർണായകമായ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും സന്ദർശനം കേരളത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാനാണ് കെപിസിസി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങളും വളരെ ശക്തമാണ്.
Published : March 27, 2026 at 8:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ബിജെപിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, എഐസിസി അദ്ധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഗാർഖെ, സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ താര പ്രചാരകരാകും. കെ സുധാകരനും ദീപ്തി മേരി വർഗീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 40 പേരടങ്ങിയ താരപ്രചാരകരുടെ പട്ടികയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സോണിയാ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. നിർണായകമായ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും സന്ദർശനം കേരളത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാനാണ് കെപിസിസി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത്.
എകെ ആൻ്റണിയുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് പുറമേ, ദീപാദാസ് മുൻഷി, സിദ്ധരാമയ്യ, രേവന്ത് റെഡി, ഡികെ ശിവകുമാർ, മുകുൾ വാസ്നിക്, സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, കനയ്യകുമാർ, മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ എന്നീ നേതാക്കളും താരപ്രചാരകരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
പ്രാധാനമന്ത്രി 29ന് കേരളത്തിൽ എത്തും
മാർച്ച് 29 ന് പാലക്കാട് നടക്കുന്ന റാലിയിലും തൃശൂരിലെ റോഡ് ഷോയിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. തൃശൂരിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നത്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബിജെപി ഏറെ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന മണ്ഡലമാണ് തൃശൂർ.
പാലക്കാടിനും തൃശൂരിനും പുറമെ ഏപ്രിൽ നാലിന് പാലായിലും തിരുവനന്തപുരത്തും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തും. പൂഞ്ഞാർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, വൈക്കം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റാലികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ റോഡ് ഷോയും നടത്തും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മാർച്ച് 31 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം ഹരിപ്പാട്, തൃപ്പൂണിത്തുറ, തലശേരി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ റാലികളിലും അദ്ദേഹം ഭാഗമാകും എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓരോ പർട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബുദ്ധിപരമായും ശക്തമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വച്ചും പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
