കേരളത്തില് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പിറവിയും വളര്ച്ചയും ഇങ്ങനെ...
കെ കരുണാകരനാണ് കേരളത്തില് ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിക്ക് അടിത്തറ പാകിയത്.
Published : May 3, 2026 at 1:55 PM IST
കേരളത്തിലെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തില് നിര്ണായക സ്ഥാനമാണ് ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിക്കുള്ളത്. 1980ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പിറവി. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുമുന്നണിയോട് പരാജയപ്പെടാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വിധി. എന്നാല് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാര് വീണതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആറാംതവണയും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവില് വന്നു.
1981ല് കെ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആദ്യമായി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. 87 വരെ കരുണാകരന് അധികാരത്തില് തുടര്ന്നു. പിന്നീട് 1991 മുതല് 96 വരെയും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. കെ കരുണാകരനും എ കെ ആന്റണിയും മാറി മാറി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. 2001 മുതല് 2006 വരെ യും യുഡിഎഫിന് അധികാരം കിട്ടി ആന്റണിയും ഉമ്മന്ചാണ്ടിയും ആയിരുന്നു ആ സമയം മുഖ്യമന്ത്രിമാരായത്.
2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേവലം 47 സീറ്റുകള് മാത്രമേ യുഡിഎഫിന് നേടാനായുള്ളൂ. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് വി ഡി സതീശന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി.
കേരളത്തില് എന്നും മുന്നണി വിപുലീകരിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി. നിലവില് ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫിലുള്ളത് എട്ട് കക്ഷികളാണ്. മുസ്ലീം ലീഗ്, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്(ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ്), ആര്എസ്പി, ഡെമോക്രാറ്റിക് കോണ്ഗ്രസ് കേരള,കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് ജേക്കബ്, സിഎംപി, ഫോര്വേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവയാണ് അവ.
എന്ഡിഎയില് അംഗങ്ങളായിരുന്ന സികെ ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയെ അടര്ത്തിയെടുക്കുന്നതില് യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായി. നേരത്തേ തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന പിവി അന്വറിന്റെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിനേയും യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായാണ് കൂടെ ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു അസോസിയേറ്റ് അഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള കാമരാജ് കോണ്ഗ്രസ് അങ്ങോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. വടകരയില് കെ കെ രമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആര് എം പി യു ഡി എഫ് ഘടകകക്ഷിയല്ലെങ്കിലും യുഡി എഫ് പിന്തുണയിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മല്സരിച്ച് ജയിച്ചത്.
മുസ്ലീം ലീഗ്
മുസ്ലീം ലീഗ് യുഡി എഫിലെ പ്രബല കക്ഷിയാണെങ്കിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് അപൂര്വ്വം ഘട്ടങ്ങളില് ലീഗ് കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. വിമോചന സമര കാലഘട്ടം മുതല് കോണ്ഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസ് അര്ഹമായത് തന്നില്ല എന്ന പരാതിയായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് ലീഗ് നേതാക്കള്ക്ക്. അറുപതുകളില് കോണ്ഗ്രസും ലീഗും എതിര്ചേരികളില് നിന്ന് മല്സരിക്കുകയായിരുന്നു. സാഹചര്യം മുതലാക്കാന് അടവു നയം പുറത്തെടുത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിക്കൊപ്പം പോകാന് ലീഗ് തയാറായത് ചരിത്രം. 1967 ല് ഇ എം എസിന്റെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി മന്ത്രി സഭയില് ലീഗിന് മന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയും അഹമ്മദ് കുട്ടി കുരിക്കളും മന്ത്രിമാരായി. പിന്നീട് ഏറെ വൈകാതെ ലീഗ് വീണ്ടും കോണ്ഗ്രസ് പാളയത്തിലെത്തി. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തുടക്കം മുതല് ലീഗ് പങ്കാളിയാണ്. പിന്നീട് 1974 ല് ലീഗ് പിളര്ന്ന് അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുകയും ആ വിഭാഗം ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം നില കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരു ലീഗുകളും ലയിച്ച് ഒറ്റ സംഘടനയായി പ്രവൃത്തിച്ചെങ്കിലും 1994 ല് ഐ എന് എല് രൂപീകരിച്ച് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാന് സേട്ട് ലീഗിന് പുറത്തു പോയി.അന്നു ഇന്നും ലീഗ് യു ഡി എഫില് ഉറച്ചു നില്ക്കുകയായിരുന്നു.