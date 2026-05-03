കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് ചുവടുറപ്പിക്കാനുറച്ച് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം
കേരളത്തില് എന്ഡിഎ അവഗണിക്കാനാകാത്ത വിധം വളര്ന്നു എന്ന് വേണം സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോള് മനസിലാക്കാന്.
Published : May 3, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 4:09 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നവജാത ശിശുവാണ് നാഷണല് ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയന്സ് അഥവാ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം എന്ന എന്ഡിഎ. ബിജെപി നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഈ മുന്നണി ഇക്കുറി കേരളത്തില് ശക്തമായ മത്സരം തന്നെയാണ് നടത്തിയത്.
ഇടതു വലതു മുന്നണികള് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിലേക്ക് പിറന്ന് വീണ ഈ അത്ഭുത ശിശുവിനെ സംശയത്തോടും തെല്ല് ഒരു അമ്പരപ്പോടുമാണ് നമ്മള് വീക്ഷിച്ചത്. ആദ്യമൊക്കെ തെല്ലൊരു അന്യഥാ ബോധത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്ഡിഎ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലങ്ങളില് ഇടപെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ഇവര് നിര്ണായക ശക്തിയായത് നാം കണ്ടതാണ്. മുന്നണിക്ക് നേട്ടങ്ങളും തിരിച്ചടികളും സമ്മാനിച്ച മണ്ണാണ് നമ്മുടേത്. രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ജയും ബദല് തേടലുമാണ് എന്ഡിഎയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് വേരുപിടിക്കാന് ഇടയാക്കിയത്.
തീവ്ര വലതു പക്ഷ നിലപാടാണ് മുന്നണിയുടെ മുഖമുദ്ര. 1998ലാണ് ദേശീയ തലത്തില് എന്ഡിഎ നിലവില് വന്നത്. ഇപ്പോള് ഇവര് രാജ്യത്തിന്റെയും രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അധികാരം കയ്യാളുന്നു. കേരളത്തിലെ എന്ഡിഎ ദേശീയ എന്ഡിഎയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇടത് വലത് മുന്നണികള്ക്ക് ഒരു ബദല് എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ എന്ഡിഎയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരള നിയമസഭയില് ഇപ്പോള് ഇവര്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ല. 2016ല് നേമത്ത് നിന്ന് ഒ രാജഗോപാല് നിയമസഭയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് ഈ മണ്ഡലം ഇടതുമുന്നണി തിരിച്ച് പിടിച്ചു.
ഏഴ് പ്രധാന കക്ഷികളാണ് എന്ഡിഎയില് ഉള്ളത്. ഭാരത് ധര്മ്മ ജനസേന(ബിഡിജെഎസ്), എഐഎഡിഎംകെ, കേരള കോണ്ഗ്രസ് നാഷണലിസ്റ്റ്, കേരള കാമരാജ് കോണ്ഗ്രസ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദള്, ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യല് ജസ്റ്റീസ് പാര്ട്ടി തുടങ്ങിയവയാണ് മുന്നണിയിലെ പ്രധാന കക്ഷികള്. ഇതിന് പുറമെ ചെറു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മത-ജാതി സംഘടനകളുമൊക്കെ എന്ഡിഎയ്ക്ക് പിന്തുണ ഏകുന്നു.
എന്ഡിഎയുടെ വോട്ട് വിഹിതം രണ്ട് ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനമായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ഡിഎയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ(ജെആര്എസ്)യെ ഇക്കുറി യുഡിഎഫ് അടര്ത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കുറി അഞ്ച് സീറ്റെങ്കിലും നേടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഇവര് കളത്തില് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചില നേതാക്കള് അല്പ്പം കൂടി കടന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു തൂക്കുസഭ വരുമെന്നും അതില് ബിജെപി നിര്ണായക സ്വാധീന ശക്തിയാകുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.