മുൻ മേയറും, മുൻ എംഎൽഎയും, മുൻ ഐപിഎസും നേർക്കുനേർ; വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തീപാറും പോരാട്ടം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 5:17 PM IST

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വിജയസാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ്. പത്തുവർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും താമര വിരിയിക്കാനാണ് ബിജെപി കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങുന്നത്. അതിന് തടയിടാൻ സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി പടയൊരുക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും.

2019ൽ വടകര പിടിക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ പോയതോടെ കൈവിട്ടു പോയ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴുവർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂന്നി സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎ വി കെ പ്രശാന്ത് എതിരാളിയാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബിജെപിയും തയാറെടുക്കുമ്പോൾ മത്സരം തീപാറും.

ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ 24 നഗരസഭ വാർഡുകളിൽ പത്തിടത്ത് യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. ബിജെപി ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് നാലിടത്ത് മാത്രമാണ് മേൽക്കെയുള്ളത്.

2011ൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം 2011ലും 2016ലും നടന്ന രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെ മുരളീധരൻ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. 2019 ൽ കെ മുരളീധരൻ വടകര ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയതിനെത്തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വികെ പ്രശാന്ത് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2021ലും വികെ പ്രശാന്ത് മണ്ഡലം നിലനിർത്തി.

മറ്റു പല മണ്ഡലങ്ങളിലും മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പൂര്‍ണ ചിത്രം ആകുന്നതിനു മുന്‍പേ തെളിഞ്ഞതാണ് സ്റ്റാര്‍ മണ്ഡലമായ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലെ കളം. മുന്‍ മേയറായ വി.കെ.പ്രശാന്ത് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമുള്ള മൂന്നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.മുരളീധരന്‍. എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി ആര്‍.ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ആകട്ടെ കോര്‍പറേഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള കന്നി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്നെ വിഐപി മണ്ഡലത്തില്‍.

ഈ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബിജെപി വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് നിരവധി സീറ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നും അതിലൊന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവാണെന്നുമാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തുന്നത്. 2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി കെ പ്രശാന്ത് 61111 വോട്ടുകളും വി വി രാജേഷ് (എൻഡിഎ) 39596, വീണ എസ് നായർ (യുഡിഎഫ്) 35455 വേട്ടുകളുമാണ് നേടിയത്.

1,63,063 വോട്ടര്‍മാരാണ് ഇത്തവണ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 77,550 പുരുഷന്മാരും 85,510 സ്ത്രീകളുമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 2,08,543 വോട്ടാണ് മണ്ഡലത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ 1,37,636 വോട്ട് പോള്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ വര്‍ഷം എസ്ഐആര്‍ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതോടെ മണ്ഡലത്തില്‍ 42,580 വോട്ടര്‍മാരുടെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വോട്ടുചോര്‍ച്ച ആരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കയാണ് മൂന്നു മുന്നണികള്‍ക്കുമുള്ളത്.

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി. തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 2,497 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എന്‍ഡിഎയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതു മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഷുവര്‍ സീറ്റായിരുന്ന വട്ടിയൂര്‍കാവ് 2019ലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഇടത്തേക്കു ചാഞ്ഞത്. 2021ലും മണ്ഡലം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നല്‍കി പ്രശാന്തിനൊപ്പം നിന്നു. 2011ല്‍ മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നടന്ന രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കെ.മുരളീധരനൊപ്പമായിരുന്നു വോട്ടര്‍മാര്‍.

2011 ല്‍ കെ.മുരളീധരന്‍ 16,167 വോട്ടുകള്‍ക്ക് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുരളീധരന്‍ 7,622 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരനെ തോല്‍പിച്ചത്. സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ഥി ടിഎന്‍ സീമ മൂന്നാംസ്ഥാനത്തായി. എന്നാല്‍ 2019 ല്‍ കെ.മുരളീധരന്‍ വടകര ലോക്‌സഭാ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ പോയതിനെത്തുടര്‍ന്നു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വി.കെ.പ്രശാന്ത് 14,465 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ. മോഹന്‍കുമാറിനെ വീഴ്ത്തി കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2021ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വീണ എസ് നായരെയും ഇപ്പോഴത്തെ മേയര്‍ വി.വി.രാജേഷിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രശാന്ത് മണ്ഡലം നിലനിര്‍ത്തിയത്. 21,515 വോട്ടായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം.

