ഉരുക്ക് കോട്ടയിൽ പോരാട്ടം കടുക്കുമ്പോള്‍, സിപിഐയ്‌ക്കിത് അഭിമാന പോരാട്ടം... വൈക്കം ആർക്കൊപ്പം?

ഇടതുമുന്നണിക്കായി സിപിഐ ഇത്തവണ പി പ്രദീപിനെയാണ് കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ. ബിനിമോനെ അണിനിരത്തി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എൻഡിഎ മുന്നണിയിൽ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി കെ അജിത്താണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 3:14 PM IST

വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിലൂടെ സുവർണാക്ഷരങ്ങളാൽ എഴുതപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് വൈക്കം. നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റിനിർത്താൻ കഴിയാത്ത മണ്ഡലം. ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാരുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ധാർമിക അടിത്തറയുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ. നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും വികസന രാഷ്ട്രീയവും നേർക്കുനേർ മുട്ടുന്ന കേരളത്തിലെ മണ്ഡലം. വൈക്കം മണ്ഡലത്തിലെ 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ഇതിനോടകം തന്നെ ചർച്ചയാണ്.

വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചെമ്പ്, കല്ലറ, മറവൻതുരുത്ത്, ടി.വി പുരം, തലയാഴം, തലയോലപ്പറമ്പ്, ഉദയനാപുരം, വെച്ചൂർ, വെള്ളൂർ എന്നീ ഒൻപത് പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് വൈക്കം നിയമസഭാ മണ്ഡലം. കോട്ടയം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഈ പ്രദേശം ദീർഘകാലമായി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഐയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയായാണ്.

വൈക്കത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രബല സമുദായങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഈഴവ സമുദായമാണ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക ശക്തി. എസ്എൻഡിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർണായകമാണ്. നായർ സമുദായവും ക്രിസ്ത്യൻ-മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളിൽ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കും നവോഥാന സ്‌മരണകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

2016 മുതൽ വൈക്കത്തിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നത് സിപിഐയിലെ സികെ ആശയാണ്. 2016-ൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന എ. സനീഷ് കുമാറിനെതിരെ 24,584 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ആശ, 2021-ൽ തൻ്റെ വിജയം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ പിആർ സോനയെ 29,122 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ആശ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സി കെ ആശ 71,388 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ പി ആർ സോനയ്ക്ക് 42,266 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നാണ് ഇത്തവണയും ഇടത് പാളയം വിലയിരുത്തുന്നത്. 2026ലെ പോരാട്ടം, സിപിഐക്ക് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്. പത്തുവർഷത്തെ സികെ ആശയുടെ തേരോട്ടത്തിന് ഇടവേളയിട്ട് പുതിയൊരു പോരാട്ടത്തിനാണ് വൈക്കം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇടതുമുന്നണിക്കായി സിപിഐ ഇത്തവണ പി പ്രദീപിനെയാണ് കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലം നിലനിർത്തുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സിപിഐ പ്രദീപിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ. ബിനിമോനെ അണിനിരത്തി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എൻഡിഎ മുന്നണിയിൽ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി കെ അജിത്താണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.

സിപിഐ വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന മുൻ എംഎൽഎ കെ അജിത്ത് എൻഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഈ സ്ഥാനാർഥിത്വം തന്നെയാണ് സിപിഐ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ആശയ്ക്ക് മുമ്പ് വൈക്കത്തെ അരിവാൾ നെൽക്കതിർ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച നേതാവായിരുന്നു കെ അജിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിപിഐക്ക് വിജയം നേടിയെ മതിയാകൂ.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഇടതുപക്ഷത്തിന് നൽകുന്ന അടിത്തറ മറികടക്കുക എന്നത് യുഡിഎഫിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ, മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വികസനവും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും.

വൈക്കം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനത്തിലാണ്. തീവ്രനിലപാടുകളേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ ബാലൻസിംഗിനാണ് ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. 2026-ൽ വിധി ആർക്കൊപ്പമാകും എന്നത് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യരാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വൈക്കത്തെ അന്തിമ വിധി.

