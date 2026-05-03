പാർട്ടിയിലെ പൊട്ടിത്തെറി വില്ലനാകുമോ? തളിപ്പറമ്പിൽ സിപിഎമ്മിനും ടികെ ഗോവിന്ദനും അഭിമാനപോരാട്ടം

ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് സിപിഎം ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ഡലം. പി.കെ. ശ്യാമളയും ടി.കെ. ഗോവിന്ദനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം തീപാറുമെന്നുറപ്പ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 5:57 PM IST

ചെങ്കോട്ടയായ കണ്ണൂരിലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ കോട്ടകളിലൊന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇളകാതെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി കോട്ട. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് സിപിഎം ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ഡലം. ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ടി.കെ. ഗോവിന്ദനെന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം കനൽ കോരിയിട്ടത്. പയ്യന്നൂരിന് പിന്നാലെ തളിപ്പറമ്പിലുമുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി സിപിഎമ്മിനുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ചെറുതല്ല. അടിയൊഴുക്കുകൾ നേരിയ തോതിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയ തളിപ്പറമ്പിൽ ടി.കെ ഗോവിന്ദൻ സ്ഥാനാർഥിത്വം കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സിപിഎം മണ്ഡലത്തിൽ നേരിടുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളി. പി.കെ. ശ്യാമളയും ടി.കെ. ഗോവിന്ദനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം തീപാറുമെന്നുറപ്പ്.

സി.പി.എം. സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യയും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവുമായ പി.കെ. ശ്യാമള തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് പാർട്ടിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. നിലവിലെ തളിപ്പറമ്പ് എം.എൽ.എ.യായ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഭാര്യ പി.കെ. ശ്യാമളയെ നിർദേശിച്ചതുമുതൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ജില്ലാകമ്മിറ്റിയിലും മണ്ഡലംകമ്മിറ്റിയിലും കടുത്തവിയോജിപ്പുണ്ടായി. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തവണത്തെ മത്സരം ലേശം കടുക്കും. എം.വി. ഗോവിന്ദനും ശ്യാമളയ്ക്കുമെതിരേ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടിവിടുന്ന കാര്യവും സ്ഥാനാർഥിത്വവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പി.കെ. ശ്യാമള ടീച്ചർ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പൊതുജീവിതമുള്ള നേതാവാണ്. എസ്എഫ് ഐ ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി, ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം എന്നീ ചുതലകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നതാണെന്നും സിപിഎം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജില്ലയിൽ തന്നെ പയ്യന്നൂരിൽ വിമതശബ്ദമുയർത്തിയ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്ഥാനാർഥിയായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പയ്യന്നൂരിലെ സ്ഥിതിയല്ല തളിപ്പറമ്പിലേത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി യുഡിഎഫിൻ്റെ മുന്നേറ്റം സിപിഎമ്മിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മണ്ഡലം കൈവിടാതെ ഒപ്പം നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം യുഡിഎഫ് നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റം വലിയ സൂചനയാണ്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഈ ചെങ്കോട്ടയെ വിറപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സിപിഎമ്മിനെ ഞെട്ടിച്ചാണ് സുധാകരൻ വിജയിച്ചുകയറിയത്. 2019 ൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പി കെ ശ്രീമതിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കേരളമൊന്നടങ്കം ആഞ്ഞടിച്ച യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കണ്ണൂരിലും കണ്ടു. ഇടതുകോട്ടകളെല്ലാം വീഴ്ത്തിയായിരുന്നു സുധാകരൻ്റെ മുന്നേറ്റം.

2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിംസ് മാത്യു നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ച അതേ മണ്ഡലത്തിലാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഈ ലീഡ്. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സിപിഎമ്മിനായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും ഇടതുകോട്ടകൾ ആടിയുലഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇത്തവണ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിധി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

