ധര്‍മ്മടത്ത് "പൊളിറ്റിക്കല്‍ ബോംബ്", പിണറായി പിന്നില്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 10:07 AM IST

കണ്ണൂർ: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെണ്ണൽ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിന്നിൽ. എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി.പി. അബ്ദുൽ റഷീദിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിത ലീഡ് നേടാൻ സാധിച്ചു. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ രണ്ട് റൗണ്ട് പിന്നിടുമ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നേറിയത്.

അടിയൊഴുക്കുകൾ ശക്തം
പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും ആദ്യ റൗണ്ടുകളിലെ വോട്ടുകളും എണ്ണിത്തീരുമ്പോൾ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ കുറയുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹം പിന്നിലായെന്ന വാർത്ത ഇടതുകേന്ദ്രങ്ങളെ കടുത്ത നിശബ്ദതയിലാഴ്ത്തി.

ധർമ്മടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥികള്‍ (ETV Bharat)

തിരിച്ചടിയായത് എന്തെല്ലാം?
ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിനപ്പുറം കണ്ണൂരിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റമാണോ ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അതൃപ്തിയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളും ഫലം കണ്ടതായാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ.

നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഇടത് മുന്നണി
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ പിന്നിലായത് സി.പി.എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആഘാതമാണ്. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകാൻ ഇനിയും റൗണ്ടുകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും, തുടക്കത്തിലെ ഈ ‘ഷോക്ക്’ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാർത്തയായി മാറും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പിണറായി വിജയൻ ധർമ്മടത്തുനിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയത്.

മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച്...

ധർമ്മടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതൽ എല്‍ഡിഎഫിനെ മാത്രം തുണച്ച ചരിത്രമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിനുള്ളത്. 2011-ൽ രൂപീകൃതമായ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നുവരെ എൽ.ഡി.എഫ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മുന്നണി വിജയിച്ചിട്ടില്ല.കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ തട്ടകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എട്ടു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ധർമ്മടം നിയോജക മണ്ഡലം. 2008-ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷമാണ് തലശ്ശേരി, എടക്കാട് എന്നീ പഴയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ധർമ്മടം മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത്. 2011ല്‍ ധർമ്മടത്തെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ സി.പി.എം നേതാവ് കെ. കെ. നാരായണൻ 72,354 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച മമ്പറം ദിവാകരനെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറിയ പിണറായി വിജയൻ ധർമ്മടത്ത് നിന്ന് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങി. മമ്പറം ദിവാകരനെ 36,000-ൽ പരം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. 2021ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം 50,000 കടന്ന ചരിത്രം2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയൻ ൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 50,123 വോട്ടുകളാക്കി ഉയർത്തി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സി. രഘുനാഥനെയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ട് വിഹിതവും (59.61%) അന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് കരസ്ഥമാക്കി. ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വവും സംഘടനാ സ്വാധീനവുമുള്ള ധർമ്മടം മണ്ഡലം ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഈ ചുവപ്പുകോട്ട കാക്കാൻ എല്‍ഡിഎഫിന് കഴിയുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

