ഫലം കാത്തിരിക്കെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് നേതാക്കൾ; അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന് ബിജെപി, വിജയം ഉറപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസും എൽഡിഎഫും
2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് മുന്നണികൾ. എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും പുറമെ ബിജെപി കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയും സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.
By PTI
Published : May 3, 2026 at 2:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നിർണായകമായ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വരാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിവിധ നേതാക്കൾ. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലേയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സ്ഥാനാർഥികളും വിജയം കൊണ്ടാടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് സംസ്ഥാനത്തെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം കടുത്ത വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വച്ചത്.
എൽഡിഎഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്
ഇപ്രാവശ്യം ബേപ്പൂർ ആര് പിടിക്കും എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി പി വി അൻവർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കാൻ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ മണ്ഡലമായ ബേപ്പൂരും കോഴിക്കോടുമൊട്ടാകെ ഇടതുമുന്നണി വിജയം നേടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ബേപ്പൂരിലും കേരളത്തിലും എൽഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വികസനം, ക്ഷേമ നടപടികൾ, മികച്ച ഭരണം, ഐക്യം എന്നിവ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം സർക്കാർ നിന്നു. പത്ത് വർഷക്കാലത്ത് വർഗീയ കലാപങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. ഇതൊക്കെക്കൊണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിനെ മനസിലാക്കുകയും ഭരണം തുടരണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ഫലം വന്നതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ
അതേസമയം, ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ നിലപാട്. തൻ്റെ മണ്ഡലമായ നോർത്ത് പറവൂരിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ വി മുരളീധരൻ എൻഡിഎയ്ക്ക് വർധിച്ച് വരുന്ന പിന്തുണയെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണം എൻഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സിപിഎം സിറ്റിങ്ങ് എംഎൽഎ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ടി ശരത് ചന്ദ്ര പ്രസാദിനുമെതിരെ എൻഡിഎയുടെ മുരളീധരൻ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ത്രികോണ മത്സരമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി മാറി. മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ടെന്ന് മുരളീധരൻ പറയുന്നു.
എന്നാൽ വോട്ടർമാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തതായും തൻ്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നുമാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ വാദം. വോട്ട് പിടിക്കാനായി ബിജെപി 20 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാലും അതിശയിക്കാനില്ല. അവർ എൽഡിഎഫിനെതിരെ വ്യാജ കഥകളും പുറത്തുവിടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
ഫലം വരാനിരിക്കെ കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന് വമ്പിച്ച് വിജയം ഉറപ്പെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിലയിരുത്തൽ. തൊടുപുഴയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) നേതാവ് പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ മകനും വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഐക്യത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം തീർച്ചയായും വോട്ടെണ്ണലിൽ ദൃശ്യമാകും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ
ഇത്തവണ ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറന്മുളയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. യുഡിഎഫിലും എൽഡിഎഫിലും ജനങ്ങൾ മടുത്തതിനാൽ കേരളത്തിൽ തൂക്കുസഭ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക മാറ്റം കുറിക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
വട്ടിയൂർക്കാവ് കോൺഗ്രസ് തൂക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ
കോൺഗ്രസിന് വിജയം ഉറപ്പിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ. തനിക്ക് മണ്ഡലത്തെ നന്നായി അറിയാം എന്നും ആളുകൾ കൈവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യംതന്നെ ലീഡ് നേടുമെന്നും പിന്നീടുള്ള റൗണ്ടുകളിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായാലും, അവസാന റൗണ്ടുകളിൽ വോട്ടെണ്ണലിൽ ഒപ്പമെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സീറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവരുടെ വോട്ടുകൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും എതിരാളികൾ നിരാശരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
