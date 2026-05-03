ദേവികുളത്തിന് ഏത് രാജ...? ഇക്കുറി മണ്ഡലത്തിലെ വിജയം പ്രവചനാതീതം
Published : May 3, 2026 at 4:02 PM IST
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദേവികുളം. മുൻ സിപിഎം എംഎൽഎ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായതാണ് മണ്ഡലത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. അഞ്ചാമതും മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ എ. രാജയുടെ രണ്ടാം അങ്കത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് ഇടത് മുന്നണി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏത് വിധേനയും മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന വാശിയിലാണ് എഫ് രാജയെ യു ഡി എഫ് കളത്തിലിറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കുറി മണ്ഡലത്തിലെ വിജയം പ്രവചനാതീതമാണ്.
മത്സര രംഗത്തുള്ള മൂന്ന് പേരും പരിചിത മുഖമാണ്. രണ്ട് പേർ മുൻപ് നിയമസഭയിൽ എത്തിയവരാണെങ്കിൽ എഫ്. രാജ പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. തോട്ടം-കാർഷിക മേഖല ഉൾപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് ദേവികുളം. കർഷകരും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും വിധി നിർണയിക്കുന്ന ഇടം. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള മണ്ഡലമെന്നതിനാൽ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രധാനമാണ്. 1957ൽ രൂപീകൃതമായ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും വ്യക്തമായ മേൽകോയ്മ ഇല്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ.
വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് യുഡിഎഫിന് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ. ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണ തന്ത്രം കൊഴുപ്പിച്ചത്. മുൻ എം എൽ എ എകെ മണിയാണ് യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചതും. മണ്ഡലത്തിലെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ റിസർവ് വനമാക്കി വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതും കല്ലാർകുട്ടി പട്ടയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തതും കൊച്ചി -ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലെ വാളറ വനമേഖലയിലെ നിർമാണ പ്രതിസന്ധിയും മാങ്കുളം മിച്ച ഭൂമി പ്രശ്നവും അടിമാലിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ജില്ല ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ എറെ ചൂടേറിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് പോയത്.
എന്നാൽ വികസന നേട്ടം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രചാരണം നടന്നത്. ഒരുപടി പോലും താഴേക്കിറങ്ങാൻ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ എ രാജയും തയാറായിരുന്നില്ല. 10 വർഷത്തെ ഇടത് സർക്കാറിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രകടനങ്ങള്ക്കും തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മന്ത്രിസഭ വരുന്നതിനാൽ വികസനത്തിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ തേടിയും എൽഡിഎഫ് മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു.
എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ രാജേന്ദ്രനിലാണ്. രാജേന്ദ്രന് മണ്ഡലം സുപരിചിതമായതിനാൽ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വോട്ടുകൾ ചോർത്തി ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് രാജേന്ദ്രൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും ലക്ഷ്യം.
