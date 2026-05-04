മൂന്നിടത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു; രണ്ട് പേര് മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് ഇതാദ്യം
2002 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചാത്തന്നൂര് നിന്ന് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ബി ബി ഗോപകുമാർ വിജയിച്ചപ്പോൾ 3800 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നേമത്ത് ജയമുറപ്പിച്ചു. കേരളത്തില് ഇതാദ്യമായി ബിജെപിക്ക് രണ്ട് സീറ്റ്..
Published : May 4, 2026 at 3:45 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇരുമുന്നണി ആധിപത്യത്തിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാനത്ത് കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നു. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോള് നേമം, കഴക്കൂട്ടം, ചാത്തന്നൂർ എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് സംഭവിക്കാത്ത ഒരു അപൂർവ്വതയ്ക്കാണ് 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഒരേസമയം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് വമ്പൻ അട്ടിമറികളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും വി. മുരളീധരനും നേടിയ ഈ വിജയം ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തിൽ നൽകുന്നത് പുത്തൻ ഉണർവാണ്.
ചാത്തന്നൂര്
2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂരിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും മാറിമാറിയുള്ള ആധിപത്യത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി ചാത്തന്നൂരിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി.ബി. ഗോപകുമാറിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ബി.ജെ.പി നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കൊണ്ട് ബി.ജെ.പി ഇവിടെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ പുലർത്തിയ ലീഡ് അവസാന റൗണ്ടുകളിലും നിലനിർത്താൻ ബി.ജെ.പിക്ക് കഴിഞ്ഞു. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായിരുന്ന ജി.എസ്. ജയലാലിന് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രാദേശിക അതൃപ്തികൾ ബി.ജെ.പിക്ക് അനുകൂലമായ വോട്ടുകളായി മാറിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മണ്ഡലത്തിലെ യുവ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ബി.ജെ.പി നടത്തിയ കൃത്യമായ പ്രചാരണവും തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകളും ബി.ബി. ഗോപകുമാറിന് തുണയായി. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രചാരണവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ബൂത്ത് മാനേജ്മെൻ്റ് വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടകളിൽ ഒന്നായിരുന്ന ചാത്തന്നൂർ കൈവിട്ടത് സി.പി.ഐക്കും എൽ.ഡി.എഫിനും വലിയ ആഘാതമാണ്. ബി.ജെ.പി വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല.
കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ബിജെപി. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ 2002 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചാത്തന്നൂര് നിന്ന് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ ബി ബി ഗോപകുമാർ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനം ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ 3800 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയമുറപ്പിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടമാണിവിടെ ബിജെപി നേടിയിരിക്കുന്നത്.
നേമം
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 'കേരളത്തിൻ്റെ വാരണാസി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേമം മണ്ഡലം വീണ്ടും ബി.ജെ.പി പിടിച്ചെടുത്തു. വാശിയേറിയ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിലൂടെയാണ് ബി.ജെ.പി നേമത്ത് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. 2016-ൽ ഒ. രാജഗോപാലിലൂടെ തുടങ്ങിയ വിജയഗാഥ, 2021-ൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും 2026-ൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ബി.ജെ.പി തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശശി തരൂരിനെ വിറപ്പിച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ നേമത്ത് ഇറക്കിയ ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തന്ത്രം വിജയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും 'മോദി ഗ്യാരൻ്റി'യിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഐടി-സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയസമ്പത്ത് യുവ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമായി.
യു.ഡി.എഫും എൽ.ഡി.എഫും തങ്ങളുടെ കരുത്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇറക്കി പ്രതിരോധം തീർത്തെങ്കിലും ബി.ജെ.പിയുടെ ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള മൈക്രോ മാനേജ്മെൻ്റിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് കാലിടറി. നഗരസഭാ വാർഡുകളിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ വലിയ ലീഡ് മറികടക്കാൻ എതിരാളികൾക്കായില്ല. വികസന മുരടിപ്പിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരവും കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ സ്വാധീനവും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വർധിപ്പിച്ചു..
കഴക്കൂട്ടം
കേരളം ഉറ്റുനോക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്ന് നടന്ന കഴക്കൂട്ടത്ത് ഒടുവിൽ ബി.ജെ.പി ചരിത്രം കുറിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ അട്ടിമറിച്ച് കഴക്കൂട്ടത്ത് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. വാശിയേറിയ വോട്ടെണ്ണലിനൊടുവിൽ നേടിയ ഈ വിജയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
കഴക്കൂട്ടത്തെ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും വി. മുരളീധരൻ നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനമാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം. വികസനത്തിന്റെ പുതിയ മുഖമായ ടെക്നോപാർക്ക് മേഖലയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് ലഭിച്ച വൻ മുന്നേറ്റം കടകംപള്ളിയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ നേരിട്ട് വോട്ടർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
കഴക്കൂട്ടത്തെ മുൻനിശ്ചയിച്ച വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങളുമായി എൽ.ഡി.എഫ് വോട്ടുതേടിയെങ്കിലും, ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും വി. മുരളീധരന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും കടകംപള്ളിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മണ്ഡലത്തിലെ ഹൈന്ദവ വോട്ടുകളിലും സമുദായ സമവാക്യങ്ങളിലും ബി.ജെ.പി നടത്തിയ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു.
യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണായകമായ വോട്ടുകൾ പിടിച്ചെങ്കിലും ബി.ജെ.പി വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ അവർക്കായില്ല. നേമം, ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കഴക്കൂട്ടവും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയതോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
