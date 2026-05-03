അരൂർ മണ്ഡലം ആർക്കൊപ്പം... അറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങള്
2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, ദലീമ, പിഎസ് ജ്യോതിഷ് എന്നിവരാണ് മത്സര രംഗത്ത്.
Published : May 3, 2026 at 6:33 PM IST
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് അരൂർ. 2021-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സിപിഎമ്മിലെ ദലീമ ജോജോയാണ് നിലവിലെ എംഎൽഎ. ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ മണ്ഡലം, 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, ദലീമ, പിഎസ് ജ്യോതിഷ് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അരൂക്കുറ്റി, അരൂർ, ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം, എഴുപുന്ന, കോടംതുരുത്ത്, കുത്തിയതോട്, പാണാവള്ളി, പെരുമ്പളം, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, തുറവൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് അരൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം. കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ(എം) പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്.
റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ, കോടംതുരുത്ത്-അരൂർ മേഖലയിലെ വെള്ളക്കെട്ട്, ചന്തിരൂർ ഭാഗത്തെ രൂക്ഷമായ ജല മലിനീകരണം എന്നിവ ഉയർത്തിയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ അരൂർ ആർക്ക് വിധിയെഴുതും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
