ETV Bharat / state

അരൂർ മണ്ഡലം ആർക്കൊപ്പം... അറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങള്‍

2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ, ദലീമ, പിഎസ് ജ്യോതിഷ് എന്നിവരാണ് മത്സര രംഗത്ത്.

AROOR AROOR CONSTITUENCY ANALYSIS ELECTION RESULT 2026 AROOR ELECTION
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് അരൂർ. 2021-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സിപിഎമ്മിലെ ദലീമ ജോജോയാണ് നിലവിലെ എംഎൽഎ. ആലപ്പുഴ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ മണ്ഡലം, 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ, ദലീമ, പിഎസ് ജ്യോതിഷ് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അരൂക്കുറ്റി, അരൂർ, ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം, എഴുപുന്ന, കോടംതുരുത്ത്, കുത്തിയതോട്, പാണാവള്ളി, പെരുമ്പളം, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, തുറവൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് അരൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം. കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ(എം) പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ, കോടംതുരുത്ത്-അരൂർ മേഖലയിലെ വെള്ളക്കെട്ട്, ചന്തിരൂർ ഭാഗത്തെ രൂക്ഷമായ ജല മലിനീകരണം എന്നിവ ഉയർത്തിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ അരൂർ ആർക്ക് വിധിയെഴുതും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.

Also Read: വോട്ടെണ്ണൽ എപ്പോള്‍ ആരംഭിക്കും..? കേരളം വിധിയെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ... അറിയാം വിശദമായി

TAGGED:

AROOR
AROOR CONSTITUENCY ANALYSIS
ELECTION RESULT 2026
AROOR ELECTION
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.