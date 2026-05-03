ഇടതുറപ്പിക്കാൻ ആലപ്പുഴ... ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പം ചായും?

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 6:54 PM IST

കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രാധാന നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ആലപ്പുഴ. ആലപ്പുഴ നഗരസഭയും അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിലെ മറ്റ് ചില പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ്. 2021-ൽ സിപിഎമ്മിലെ പിപി ചിത്തരഞ്ജനാണ് വിജയിച്ചത്. ആലപ്പുഴ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിലെ ആര്യാട്, കോമളപുരം, മണ്ണഞ്ചേരി, മാരാരിക്കുളം വടക്ക്, മാരരിക്കുളം തെക്ക് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11,644 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പിപി ചിത്തരഞ്ജൻ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഡോ കെ എസ് മനോജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016-ൽ തോമസ് ഐസക് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ചത്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണുള്ളത്.

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലം 2026 സ്ഥാനാർഥികൾ

  • പിപി ചിത്തരഞ്ജൻ (സിപിഎം), 2021-ൽ വിജയിച്ച സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎ
  • എഡി തോമസ് (യുഡിഎഫ്)
  • എംജെ ജോബ് (ബിജെപി):
  • ആലപ്പുഴ സുകുണൻ (സ്വതന്ത്രൻ)
  • ജ്യോതി എബ്രഹാം (സ്വതന്ത്രൻ)
  • ജോസഫ് ചാക്കോ (സ്വതന്ത്രൻ)

