മത്സരിച്ച് മതിയാവാത്ത ശശീന്ദ്രൻ, മതിയെന്ന് എലത്തൂർ; എൻസിപി നിലനിൽപ് തന്നെ ഭീഷണിയിൽ

കോഴിക്കോട്: എത്ര വലിയ രാഷ്ട്രീയ സുനാമി വന്നാലും കരുത്തോടെ നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇടതുപക്ഷ മണ്ഡലം ആയിരുന്നു എലത്തൂർ. എന്നാൽ ഈ തവണത്തെ കുത്തൊഴുക്കിൽ നിലയില്ലാ കയത്തിലേക്ക് എലത്തൂരും വീണു. എൻസിപിയിലെ പരസ്യ കലാപം അവഗണിച്ചു സീറ്റ് പിടിച്ചുവാങ്ങിയ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, മണ്ഡലത്തിലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ടിലാണു വിശ്വാസമർപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് ആയിരം വോട്ട് തികച്ചില്ലാത്ത എലത്തൂരിൽ ശശീന്ദ്രൻ്റെ തന്ത്രം പാടേ പാളിയതോടെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻസിപിക്ക് സീറ്റ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥയായി. മന്ത്രിയുടെ ദയനീയ പരാജയത്തോടെ എൻസിപി-എസ്പി എന്ന പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപും പ്രതിസന്ധിയിലായി.
ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അനുമതിയും പിണറായി വിജയൻ്റെ ആശീർവാദവും ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് ശശീന്ദ്രൻ മത്സരിച്ചത്. പ്രായാധിക്യവും എട്ട് തവണ മത്സരിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം ശശീന്ദ്രനെതിരെ നിലപാട് എടുത്തെങ്കിലും ശരദ് പവാർ ഒപ്പം നിന്നു. ശശീന്ദ്രൻ്റെ പരിചയസമ്പത്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഇടതു മുന്നണി തീരുമാനിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ശശീന്ദ്രന് മത്സരവഴി തുറന്നുകിട്ടി. പക്ഷേ, തുടക്കക്കാരിയായ വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണനു മുന്നിൽ സർവതും പിഴച്ചു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന നിലയിലേക്ക് എൽഡിഎഫ് പതറിയിരുന്നു. അപ്പോഴും എലത്തൂർ ശക്തമായി ഇടത്തിനൊപ്പം നിന്നു. 10,773 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ കെ. ശശീന്ദ്രൻ 38,502 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. എ കെ.ശശീന്ദ്രൻ 83,639 വോട്ട് നേടി. യുഡിഎഫിലെ സുൾഫിക്കർ മയൂരിക്ക് ലഭിച്ചത് 45,137 വോട്ടും ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിലൂടെ ബിജെപി നേടിയത് 32,010 വോട്ടും.ഇത്തവണ യുഡിഎഫിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ 77,662 വോട്ടും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ 65,500 വോട്ടും ബിജെപിയിലെ ടി ദേവദാസ് 31,510 വോട്ടും നേടി. ക്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച എൻസിപിയിലെ പി കെ ശശീന്ദ്രൻ നേടിയത് 692 വോട്ട് മാത്രം. വിദ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 12,162 വോട്ടുകൾക്ക്. അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കഴിഞ്ഞതവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ആയിരുന്ന 38,502ഉം മറികടന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം. ബിജെപിക്ക് ആണെങ്കിൽ 500 വോട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്.കോൺഗ്രസ് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചതാണ് തോൽവിക്ക് കാരണം എന്ന വിചിത്രമായ കണ്ടെത്തലുമായാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ദയനീയ പരാജയത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പ്രതികരണം എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരെ ഒന്നടങ്കം അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് മുക്കം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ എലത്തൂരിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും തോൽക്കില്ലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി എട്ട് തവണ മത്സരിക്കുകയും ആറ് തവണ എംഎൽഎ ആകുകയും 10 വർഷം മന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്ത എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മാറിനിൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ കല്ല് കടിയായി നിന്ന ഏക മണ്ഡലം എലത്തൂർ ആയിരുന്നു. ശശീന്ദ്രൻ മാറിനിൽക്കണമെന്ന് പി സി ചാക്കോ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടും "താൻ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിനിർത്തിക്കോളൂ" എന്നുമാണ് ശശീന്ദ്രന് പ്രതികരിച്ചത്. എം ടി പത്മക്ക് ശേഷം ജില്ലയിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയ കരുത്തയായ സ്ഥാനാർഥിയാണ് വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് ശശീന്ദ്രൻ നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യയ്ക്ക് പോലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്ന എലത്തൂരിൽ ജനങ്ങൾ നടത്തിയത് മറ്റൊരു "രക്ഷാപ്രവർത്തന"മാണ്.മാന്യമായ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിന് അവസരം നൽകണമെന്ന ശശീന്ദ്രൻ്റെ അഭ്യർഥന കണക്കിലെടുത്താണ് 2021 ൽ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി കൂട്ടു നിന്നത്. അദ്ദേഹം വാക്കു പാലിക്കണമെന്ന് എൻസിപി നേതാക്കൾ പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജില്ലാതല യോഗത്തിൽ 90% പാർട്ടിക്കാരും പറഞ്ഞത് ശശീന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എലത്തൂർ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു2008-ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തോടെയാണ് എലത്തൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത്. അതോടെ എ സി ഷണ്മുഖദാസും ശശീന്ദ്രനും മത്സരിച്ച ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കുകയും എലത്തൂർ ഘടക കടകക്ഷിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെയാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എലത്തൂർ തട്ടകമാക്കിയത്. സിപിഎമ്മിന് മത്സരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള എലത്തൂർ അവരുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാകാനാണ് സാധ്യത.
