വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ അവസാനലാപ്പില്‍ അത്യാവേശം; ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥികളും, പ്രവചനാതീതം

വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ മത്സരം ഇത്തവണ പ്രവചനാതീതമാണ്. മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളും കരുത്തർ. ആരു ജയിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതി. കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പരക്കം പായുകയാണ്.

Vattiyoorkavu Candidates VK Prasanth, K Muraleedharan and R Sreelekha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 11:18 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: അവസാനലാപ്പില്‍ വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ ആവേശം കൊട്ടിക്കയറുകയാണ്. ആര്‍ക്കും ഒരു തിട്ടവും കിട്ടുന്നില്ല. അതിനാല്‍ മൂന്നു മുന്നണികള്‍ക്കും ചങ്കിടിപ്പാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഇവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി മത്സരമില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ മുരളീധരന്‍ പറയും. രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി ബിജെപിയും എല്‍ഡിഎഫും മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ പിന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനമാര്‍ക്കെന്നു ചോദ്യമില്ലെന്ന മുരളിയുടെ അവകാശവാദത്തില്‍ എല്ലാം ഭദ്രമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം.

അതേസമയം ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്നു ചോദിക്കാന്‍ ഇതു വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമൊന്നുമല്ലല്ലോ, പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ലേ എന്നാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയും കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ മറുപടി. നിരവധി ക്രമസാമാധന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെട്ട് തഴക്കമുള്ള ശ്രീലേഖ അത്തരം ഒരു താരതമ്യത്തിനു തയ്യാറാകാതെ കുറച്ചു കൂടി പ്രായോഗികതയോടെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത്.

വട്ടിയൂർകാവില്‍ സ്ഥാനാർഥികള്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ബിജെപി അല്‌പം മുന്നിലേക്കു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മത്സരം കടുപ്പമാണെന്നാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയുമായ വി കെ പ്രശാന്തിന്‍റെ മറുപടി. മുരളീധരനൊപ്പമുള്ളവര്‍ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പു രംഗത്തു നിന്നു മാറി നില്‍ക്കുയാണെന്നും താന്‍ യാഥാര്‍ഥ്യം പറയുമ്പോള്‍ മുരളീധരന്‍ തന്നോടു ചൂടായിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളും കരുത്തർ, പ്രവചിക്കാനാകാതെ ഫലം

യഥാർഥത്തില്‍ വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ മത്സരം പ്രവചനാതീതമാണ്. ആരു ജയിക്കുമെന്ന് ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതി. പ്രചാരണം അവസാന നിമിഷത്തിലേക്കു കൊട്ടിക്കയറുമ്പോള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പരക്കം പായുകയാണ്. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരില്‍ക്കാണാനുള്ള ഓട്ടം. വോട്ടെടുപ്പിനു തൊട്ടു മുന്‍പുള്ള അവസാന ഞായറാഴ്‌ച വട്ടിയൂര്‍കാവിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മിക്കയിടത്തും പൊങ്കാലയായിരുന്നു. അവിടെയത്തി പരമാവധി സ്ത്രീകളെ നേരില്‍ കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നു സ്ഥാനാര്‍ഥികളും.

പൂര്‍ണമായും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലുള്ള വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ ആകെ കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ മുന്‍ തൂക്കം ബിജെപിക്കാണ്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ ഒമ്പത് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ പിന്തുണയുമായി യുഡിഎഫുണ്ട്. പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ബിജെപിക്കു പിന്നിലെത്തിച്ചതില്‍ കെ മുരളീധരന്‍റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎമ്മിന് ഈ മണ്ഡലത്തില്‍ നാല് കൗണ്‍സിലര്‍മാരെയുള്ളൂ.

2008ലെ മണ്ഡല പുനര്‍ നിര്‍ണയത്തിലൂടെ രൂപീകൃതമായ മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂര്‍കാവ്. മണ്ഡലം നിലവില്‍ വന്ന ശേഷം 2009ല്‍ നടന്ന ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിലെ ശശി തരൂരിന് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷമാണ് ലഭിച്ചത്. 2011 ല്‍ സുരക്ഷിത മണ്ഡലം എന്ന നിലയില്‍ മുരളീധരന് കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതൃത്വം നല്‍കിയ മണ്ഡലമായിരുന്നു വട്ടിയൂര്‍കാവ്. 16,167 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മുരളീധരന്‍ അന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ച വിവി രാജേഷിന് വെറും 13,494 വോട്ട് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

പക്ഷേ 2016ലെത്തുമ്പോള്‍ ബിജെപി വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ വന്‍ ശക്തിയായി വളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. 2016 ല്‍ വീണ്ടും മുരളീധരന്‍ മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി ബിജെപി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബിജെപിക്കായി മത്സരിച്ച കുമ്മനം രാജശേഖരനും മുരളീധരനും തമ്മില്‍ പോരാട്ടം നേരിട്ടായി. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവില്‍ 7,622 വോട്ടിനാണ് മുരളീധരന്‍ കുമ്മനത്തെ തോല്‍പ്പിച്ച് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്. എല്‍ഡിഎഫിനായി രംഗത്തിറങ്ങിയ ഡോ.ടി എന്‍ സീമ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ മുരളീധരനെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വടകരയിലേക്കു മാറ്റിയ ശേഷം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരം മേയറായിരുന്ന വി കെ പ്രശാന്തിനെ ഇറക്കി എല്‍ഡിഎഫ് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു. 2021ല്‍ വിജയം ആവര്‍ത്തിച്ച പ്രശാന്ത്, സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ എന്ന നിലയില്‍ വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎല്‍എ സ്ഥാനമാഴിഞ്ഞിട്ടും വട്ടിയൂര്‍കാവുമായി എക്കാലത്തും ഹൃദയ ബന്ധം പുലര്‍ത്താന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് കെ മുരളീധരന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ അളവുകോല്‍.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നടത്തിയ മുന്നേറ്റം മാത്രമല്ല, വട്ടിയൂര്‍കാവ് നിയോജകമ മണ്ഡലത്തിലെ ശാസ്‌തമംഗലം വാര്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വിജയിച്ചു എന്നതു കൂടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ആര്‍ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നത്. വട്ടിയൂര്‍കാവില്‍ അതിനാല്‍ മത്സരം പ്രവചനാതീതമാണ്. വിജയമാര്‍ക്കൊപ്പമെന്നതിന് മെയ് 4 വരെ കാക്കേണ്ടി വരും.

