മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മിന്നല് വേഗം... ആര്സിയും ടോപ്പ് ഗിയറില്, ഒപ്പം പിടിക്കാന് വിഡി
ധര്മ്മടത്ത് നാമനിര്ദേശ പത്രികാ സമര്പ്പണവും റോഡ് ഷോയും കണ്വെന്ഷനും പൂര്ത്തിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക് . മാരത്തോണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ചര്ച്ചകള്ക്ക് വിരാമമിട്ട് വിഡി സതീശന് പറവൂരിലെത്തി. റോഡ്ഷോയുമായി നേമത്ത് കളം പിടിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖറും
Published : March 19, 2026 at 4:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനത്തില് അസാധാരണ കുതിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്.ധര്മ്മടം മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ഇന്നു രാവിലെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ആദ്യം നാമ നിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാവുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്. ധര്മ്മടം മണ്ഡലത്തില് നാമനിര്ദേശ പത്രികാ സമര്പ്പണവും റോഡ് ഷോയും കണ്വെന്ഷനും പൂര്ത്തിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു.
ഞായറാഴ്ചയാണ് ഡല്ഹിയില് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കേരളം അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മാര്ച്ച് 16 തിങ്കളാഴ്ച വിജ്ഞാപനവും വന്നു. നാമ നിര്ദേശ പത്രികാ സമര്പ്പണത്തിനുള്ള സമയം ആരംഭിച്ചു. ഒട്ടും നേരം കളയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് പിണറായിയിലേക്ക് റോഡ് ഷോ. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ധര്മ്മടത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വെന്ഷന്. 19 ന് നാമനിര്ദേശ പത്രികാ സമര്പ്പണവും പൂര്ത്തിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി നേരെ മലപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് വിവിധ പാര്ട്ടി പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കും. പെരുന്നാള് ദിവസം പരിപാടികള്ക്ക് അവധിയാണ്.ശേഷം മാര്ച്ച് 22 വരെ പിണറായി ധര്മ്മടം മണ്ഡലത്തില്ത്തന്നെ തങ്ങും. 23 ന് സംസ്ഥാനത്ത് നാമനിര്ദേശ പത്രികാ സമര്പ്പണം പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേരള പര്യടനം ആരംഭിക്കും. 26 മുതലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമാവുകയെന്നാണ് സൂചന. കേരളമൊന്നാകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യാത്രയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എത്തും. വിശദമായ യാത്രാ പരിപാടി പാര്ട്ടി തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്.
മൂന്നാം തവണയും ജനവിധി തേടുന്ന സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധര്മ്മടത്ത് ഇനി അവസാന ഘട്ടത്തില് മാത്രമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിനെത്തുക. കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറിയും കെപിസിസി അംഗവുമായ വിപി അബ്ദുള് റഷീദാണ് ധര്മ്മടത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി. ബിജെപിയില് നിന്ന് കെ രഞ്ജിത്താണ് ധര്മ്മടത്ത് പിണറായി വിജയന്റെ മറ്റൊരു എതിരാളി.സിപിഐ നേതാവ് സി എന് ചന്ദ്രനാണ് ധര്മ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.
പറവൂരില് മല്സരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് ഇത്തവണ കടുത്ത മല്സരമാണ് നേരിടാനുള്ളത്. അതിനിടെ കോണ്ഗ്രസിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി തര്ക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസില് സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാരത്തോണ് ചര്ച്ചകള്ക്കായി കുറേ ദിവസമായി ഡല്ഹിയിലായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പറവൂരിലെത്തി പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. കൈപ്പമംഗലത്തെ നിലവിലെ എം എല്എയായ ഇടി ടൈസണ് മാസ്റ്ററാണ് സിപിഐക്ക് വേണ്ടി പറവൂര് മണ്ഡലം പിടിക്കാന് ഇടതു മുന്നണിയില് നിന്ന് മല്സരിക്കുന്നത്. കോണ്ഗ്രസ് വിട്ടെത്തിയ മുന് കെപി സിസി ജനറല് സെക്രട്ടറിയും പറവൂരിലെ മുന്നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണുമായ വല്സല പ്രസന്ന കുമാറാണ് പറവൂരില് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി എന്ഡി എ സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്.ഇരുവരും നേരത്തേ തന്നെ മണ്ഡലത്തില് പ്രചാരണത്തില് സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ജനവിധി തേടുന്ന നേമത്ത് പ്രചാരണത്തില് സജീവമാണ്. സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നു തന്നെ റോഡ് ഷോയുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് കളം പിടിച്ചിരുന്നു.അതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നേമത്ത് താന് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജീവ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്കു വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ എല്ഡിഎഫ് എതിരാളി സിറ്റിങ്ങ് എം എല്എയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ വി ശിവന് കുട്ടിയാണ്. ഞായറാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തൊട്ടു പിറകേ ശിവന് കുട്ടി മണ്ഡലത്തില് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. യുഡി എഫില് നിന്ന് മുന് എംഎല്എയും സിറ്റിങ്ങ് കൗണ്സിലറുമായ കെഎസ് ശബരീനാഥനും മല്സരിക്കുന്നു.
