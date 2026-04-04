'സിപിഎമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ ബിജെപിക്ക് ഗുണം'; റോഡ് ഷോയുമായി വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ
Published : April 4, 2026 at 6:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ റോഡ് ഷോ നടത്തി ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. രാവിലെ അരുവിക്കരയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ കാട്ടാക്കട, നേമം, ചിറയിൻകീഴ്, കഴക്കൂട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ വാമനപുരത്ത് സമാപിച്ചു. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആവേശത്തിലുയർത്തിയാണ് ഷാഫി റോഡ് ഷോ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്ക് 1.15നാണ് ഷാഫിയെത്തിയത്. കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിലെ ഫ്ളൈ ഓവറിനു താഴെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ഷാഫിയെ കാത്തുനിന്നത്.
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദിനൊപ്പം ചേർന്ന് റോഡ് ഷോ ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇടതു സർക്കാർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു.
സിപിഎം- ബിജെപി ഡീൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമാണ്. സിപിഎമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ ബിജെപിക്കാണ് ഗുണം. ബിജെപിക്ക് ചെയ്താൽ നേട്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മാണ്. ഇരുവരെയും അകറ്റിനിർത്തി സംസ്ഥാനത്ത് സുസ്ഥിര വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. കേരളത്തിൽ പലതവണ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല.
കാരണം, അത് പിണറായി വിജയനെ ബാധിക്കുമെന്നതു കൊണ്ടാണ്. അത്രയ്ക്ക് ശക്തമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സംസ്ഥാനത്ത് നൂറിലേറെ സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു. ജി സുധാകരൻ പാർട്ടി വിട്ടപ്പോള് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചുവെന്നാണ്. അടിസ്ഥാന വർഗം താമസിക്കുന്ന പുരയിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് വിളിച്ചതിൽ അഭിമാനമെന്നാണ് ജി സുധാകരൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് അത് അറിയില്ലെന്നും ഷാഫി വിമർശിച്ചു.
സിറ്റിങ് എംഎഎ സിസി മുകുന്ദൻ ബിജെപി പോയി, വൈക്കം എംഎൽഎ അജിത് പോയപ്പോഴും പരാതിയില്ല. അതാണ് ബിജെപിയുമായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡീൽ എന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ റോഡ് ഷോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. രാവിലെ അരുവിക്കര കാട്ടാക്കട, ചിറയിൻകീഴ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡ് ഷോ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഷാഫി കഴക്കൂട്ടത്ത് എത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്തനാപുരത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ജ്യോതികുമാര് ചാമക്കാലയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച റോഡ് ഷോയിലും ഷാഫി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സംഘം.
