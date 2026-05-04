തകർന്നടിഞ്ഞ് പിണറായിയും സിപിഎമ്മും; അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനോ കെ സി വേണുഗോപാലോ?
Published : May 4, 2026 at 1:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സമീപകാലത്തൊന്നും കാണാത്ത തിളക്കമാർന്ന വിജയമാണ് യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ നേടിയത്. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫാണ്. അവർ വലിയ പരാജയം നേരിട്ടു.
വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേവലമൊരു ഭരണമാറ്റം മാത്രമല്ല. ഭരണത്തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല നേതാക്കളുടെയും ഭാവിയും അസ്തിത്വവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ മാറുന്നത്. ഈ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനാണ്. ഇതിനൊപ്പം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുത്തനായ കെസി വേണുഗോപാൽ, മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇനി ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള ചരടുവലികളുമാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിലെ പ്രധാന ചർച്ചയായി മാറുന്നത്.
മറുവശത്ത് കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. 10 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ ഭരണത്തിന് ശേഷം വലിയ പരാജയം അവർ ഏറ്റുവാങ്ങി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എൽഡിഎഫും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. രാജ്യത്ത് സിപിഎമ്മിന് ഭരണമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വലിയൊരു കേഡർ പാർട്ടിയുടെ അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് കേരളം ഇനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും ഈ ജനവിധി കാരണമാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാം.
സതീശൻ്റെ കരുത്തും തിളക്കമാർന്ന വിജയവും
യുഡിഎഫ് വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വിജയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും അർഹിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. അത് വിഡി സതീശന് മാത്രമുള്ളതാണ്. മുന്നണി പരാജയപ്പെട്ടാൽ താൻ പൂർണമായി രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് പോകും എന്ന് വിഡി സതീശൻ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അത് വൻ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക് തിരി കൊളുത്തിയിരുന്നു. ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചൂതാട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം. സമുദായ സമവാക്യങ്ങളെയും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കടുത്ത സമ്മർദങ്ങളെയും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അതിജീവിച്ചു. വളരെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നണിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചത്.
സമുദായ സംഘടനകളോടുള്ള പോരാട്ടം
മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് സതീശനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഉറച്ച നിലപാടുകളാണ്. സമുദായ സംഘടനകളോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 2026 ജനുവരിയിൽ എൻഎസ്എസും എസ്എൻഡിപിയും സംയുക്തമായി സതീശനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ പരസ്യവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സതീശനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
തനിക്കെതിരെ ജി സുകുമാരൻ നായരും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പിന്നീട് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് എൻഎസ്എസ് പിന്മാറി. ഇതിന് പിന്നാലെ എറണാകുളത്തും കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായി. കൊച്ചിയിൽ മുഹമ്മദ് ഷിയാസിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ സതീശൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ലത്തീൻ പുരോഹിതരിൽ നിന്ന് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടായി. അപ്പോഴും സതീശൻ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ അതിശക്തമായി ഉറച്ചുനിന്നു.
കൈയിൽ വോട്ട് ബാങ്കുണ്ടെന്ന് ആരും അഹങ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ജാതിയുടേയോ മതത്തിൻ്റെയോ പേരും പറഞ്ഞ് ഷിയാസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരും വരേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമുദായ നേതാക്കൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത പുതിയൊരു കോൺഗ്രസ് ശൈലിയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇത്. ഇത്തരം ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ജനങ്ങൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ഇത് വലിയൊരു വിഭാഗം മതേതര വോട്ടുകളെ യുഡിഎഫിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു.
തീരുമാനങ്ങളിലെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ശൈലി
പാർട്ടിക്കുള്ളിലും സതീശൻ ചില ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. പാലക്കാട് എംഎൽഎയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണമായും ഉറച്ചുനിന്നു. ഇതിനൊപ്പം പിവി അൻവർ വിഷയത്തിലും സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴും സതീശൻ പിന്നോട്ട് പോയില്ല. അദ്ദേഹം എടുത്ത ഇത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ കോൺഗ്രസ് അണികളിൽ വലിയ ആവേശം ഉണ്ടാക്കി. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമമായി ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ഈ വലിയ ജനവിധി തെളിയിക്കുന്നു.
മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണയും മാറ്റങ്ങളും
മുന്നണിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന പതിവ് യുഡിഎഫിലില്ല. കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ ലീഗോ ലീഗ് മന്ത്രിമാരെ കോൺഗ്രസോ എക്കാലത്തും തീരുമാനിക്കാറില്ല. 2004ൽ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ അമിത സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് എകെ ആൻ്റണി പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ആൻ്റണിയെ മാറ്റാൻ ലീഗ് അന്ന് മുൻകൈ എടുത്തത്. ഇതൊഴിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഇതിൽ മറ്റു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ മാറി.
ഏപ്രിൽ 30ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശൻ വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദേശീയ ഹൈക്കമാൻഡിനെയും ലീഗ് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ലീഗ് പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
2025ൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മലപ്പുറം ജില്ലയേയും മുസ്ലിംകളെയും വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി ബന്ധമുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ കെസി വേണുഗോപാലോ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. സതീശൻ മാത്രമാണ് അന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 10 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സിപിഎം - ബിജെപി ഡീൽ എന്ന വിഷയം സതീശനാണ് ഉയർന്നത്. സർക്കാരിനെതിരെ ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധം തീർത്തു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് ലീഗ് കരുതുന്നു. മറ്റ് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ ഭരണത്തിൽ സമുദായ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ ഭയക്കുന്നു. എന്നാൽ സതീശൻ വന്നാൽ ഇത്തരം ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അവർ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവും കോൺഗ്രസിലെ സീനിയോറിറ്റിയും
1981 മുതൽ യുഡിഎഫിലെ ഒന്നാമത്തെ കക്ഷി എക്കാലത്തും കോൺഗ്രസാണ്. രണ്ടാമത്തേത് മുസ്ലിം ലീഗും തന്നെയാണ്. 1981ൽ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ലീഗിൻ്റെ സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. 1982ലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന കെ അവുക്കാദർകുട്ടി നഹയ്ക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ 1991, 2001, 2011 വർഷങ്ങളിൽ ഈ സുപ്രധാന സ്ഥാനം യുഡിഎഫ് ലീഗിന് നൽകിയില്ല.
2011ലെ അഞ്ചാം മന്ത്രി വിവാദം ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഇത്തവണ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം ചോദിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ലീഗ്. അത് നേതൃത്വം സ്വയം നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് ലീഗിൻ്റെ നിലപാട്. കോൺഗ്രസിലെ സീനിയോറിറ്റി തർക്കത്തിനും ലീഗ് പ്രതികരിച്ചു. 1982ൽ നിയമസഭയിലെത്തിയ ചെന്നിത്തലയാണോ സീനിയർ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ 1996ൽ എത്തിയ കെസിയാണോ അതോ 2001ൽ എത്തിയ സതീശനാണോ സീനിയർ എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ ലീഗ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. വിഡി സതീശനെ തന്നെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സതീശൻ്റെ ഭാവിവഴികൾ
2006-2011 കാലത്തെ വിഎസ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ സതീശൻ നന്നായി ശോഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് അതിവേഗം എത്തിയത്. 2011ൽ മികച്ച നേട്ടമായി സ്പീക്കർ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് സ്നേഹപൂർവം വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. പിന്നീട് 2021ലും കാര്യങ്ങൾ കുറെ മാറി. അന്ന് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റിയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കിയത്.
ഇക്കുറി യുഡിഎഫിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ കഥ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. പല നേതാക്കളും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 98 സീറ്റുകൾ നേടിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പായി. മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അടക്കം കാർക്കശ്യ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിയും. പാർട്ടി തന്നെ തഴഞ്ഞാൽ താൻ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പോലുമില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമിന്ന്.
മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കെസി വേണുഗോപാൽ
മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് തികച്ചും സജീവമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. അത് നിർണായകമായ കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റേതാണ്. അദ്ദേഹം നിലവിൽ രാജ്യത്തെ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. വലിയ കുടുംബ പാരമ്പര്യമോ ഗോഡ് ഫാദർമാരുടെ പിൻബലമോ അദ്ദേഹത്തിനില്ല. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത്. ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിലെ രണ്ടാമനായി മാറിയ നേതാവാണദ്ദേഹം.
സംഘടനാ മികവും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും
മത്സരിച്ച എല്ലാ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലും വൻവിജയം നേടിയ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിലെ അവസാന വാക്കും ഫലത്തിൽ സംസ്ഥാന ഹൈക്കമാൻഡുമാണ് അദ്ദേഹം. താനുമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പകരം അന്ന് സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കി. 2021ൽ അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു നിർണായക സഥാനമുണ്ട്. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിച്ചത് അന്ന് ഈ കെസി വേണുഗോപാലായിരുന്നു.
യുഡിഎഫിൻ്റെ വലിയ വിജയതന്ത്രങ്ങൾ
ഈ നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിനെ ഒന്നാക്കി മാറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ മികവാണ്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും അദ്ദേഹം അത് പ്രകടമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സാമ്പത്തിക പരാതികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര എഐസിസി പിന്തുണയോടെ ഫണ്ടുകൾ മുഴുവൻ താഴെത്തട്ടിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചു. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം അനുനയിപ്പിച്ചു. കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ കേരളത്തിലെത്തി. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രചാരണത്തിനെത്തിച്ചു. ഇത് ഫലത്തിൽ യുഡിഎഫിന് വലിയ ഗുണമായി മാറി.
കിങ് മേക്കറായി മാറിയ നേതാവ്
വിജയിച്ച മിക്ക എംഎൽഎമാരുടെയും പൂർണ പിന്തുണ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 2029ലെ കേന്ദ്ര ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങുകയാണ്. ഇതുവഴി അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിൽ നിർത്തണോ അതോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണോ എന്ന് ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കും. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ സ്ഥാനത്തെത്താനാണ് സാധ്യത കൂടുൽ. ഫലം വിപരീതമായിരുന്നെങ്കിൽ പഴി മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വലിയ ആവേശ വിജയത്തോടെ ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കെസിയുടെ റോൾ വളരെ നിർണായകമായി തുടരും.
രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ റോളും പക്വതയും
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ എക്കാലത്തും മികച്ച രീതിയിൽ പോരാടിയ ശക്തനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പല വിവാദ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും അവരെ എന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 2021ൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭരണത്തുടർച്ച തടയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വളരെ താഴെയിറക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃസ്ഥാനം പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
നിലവിൽ വലിയ സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തൻ്റെ സീനിയോരിറ്റിയും ഈ സമയം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചേക്കാം. 82ാം വയസ്സിൽ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പ്രായം ഒരു വലിയ തടസമേയല്ല. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ വലിയ ആഭ്യന്തരമോ ധനകാര്യമോ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന വലിയൊരു നേതാക്കൾ നായർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
ഈ സമുദായ സമവാക്യം എപ്പോഴും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നു. പഴയ കോൺഗ്രസ് ശൈലിയും അടവുനയവും കൃത്യമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് ഈ നേതാവ്. ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പോഴത്തെയും പക്വമായ നിലപാട്. തൻ്റെ ഹരിപ്പാട്ടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് തനിക്ക് എറ്റവും പ്രിയമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിനിടെ ഇടക്കാലത്ത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ പരസ്യമായ തർക്കങ്ങളില്ലാത്തത് അദ്ദേഹം ഈ നിലപാട് എക്കാലത്തും സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്.
പിണറായി വിജയനും സിപിഎം തകർച്ചയും
പത്ത് വർഷത്തെ വളരെ വലിയ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എൽഡിഎഫ് കനത്ത തോൽവി നേരിടുകയാണ്. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്. 2016ലും 2021ലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ജയിച്ച നേതാവാണദ്ദേഹം. ക്രൈസിസ് മാനേജർ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഇന്ന് വേഗം ഇടിഞ്ഞത്. അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സിപിഎം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അപ്രതീക്ഷിത ആഘാതമായി മാറി.
പാർട്ടിയെ വളരെ കാർക്കശ്യത്താൽ ഏകഛത്രാധിപതിയെപ്പോലെ ഭരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കേന്ദ്രീകൃത അധികാരത്തിനാണ് വലിയ മങ്ങലേറ്റിരിക്കുന്നത്. വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനെപ്പോലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ വമ്പൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇനിയൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിൽ ഇനി ഒരു മാർഗദർശിയുടെ റോളിലേക്ക് മാറിയേക്കാം.
എക്കാലത്തേയും ഈ പരാജയം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പുതിയ നേതാക്കൾക്ക് വളരെ മുൻനിരയിലേക്ക് വരാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് മാറ്റുന്നത്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം വളരെ വലിയൊരു ആഘാതം സിപിഎമ്മിന് നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൂന്യത നികത്താൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സത്യമുണ്ട്. കർക്കശമായ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ദുർബലനാണെന്ന വിമർശനം പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്.
ദേശീയ തലത്തിലെ വലിയ പതനം
ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇന്ന് കേഡർ പാർട്ടിയായ സിപിഎമ്മിന് ഭരണമില്ലാതായി. കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഭരിച്ച ബംഗാളിൽ പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ എംഎൽഎ പോലുമില്ല. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ ത്രിപുരയിൽ ചുരുങ്ങിയ 11 എംഎൽഎമാർ മാത്രം ഒതുങ്ങി. ബിഹാർ, തമിഴ്നാട്, ഝാർഖണ്ഡ്, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭരണ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ കുറഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധികൾ മാത്രം. പാർട്ടിയുടെ അവസാന കോട്ടയായിരുന്ന കേരളത്തിൽ 42 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വീഴ്ച പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വത്തെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കേഡർ പാർട്ടിയായ സിപിഎമ്മിന് ഇത് അന്തിമമായി വലിയ ആത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്.
വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃത വലിയ അധികാരവും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ ഭരണ രീതികൾ അവർ മാറ്റണം. ഇതിന് പകരമായി സാധാരണക്കാരുമായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായും അവർ എപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങണം. പിണറായി വിജയനില്ലാതെ പാർട്ടിയെ ഇനി നയിക്കാൻ രണ്ടാമതൊരു സമുന്നത നേതാവില്ല എന്ന പോരായ്മ അവർ പരിഹരിക്കണം. പുതിയ യുവനേതാക്കളെ വേഗം വാർത്തെടുത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ഉടനടി തലമുറമാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകൂ.
2026ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തികച്ചും ചരിത്രപരമാണ്. അത് ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ വലിയ അന്ത്യത്തെയും മറ്റൊരു ശൈലിയുടെ വലിയ തുടക്കത്തെയുമാണ് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദായ സമവാക്യങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിജയമാണിത്. ഇത് പുതിയ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും വലിയ അധികാരത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ തുടക്കമാണിത്.
ഇടത് ചേരിക്ക് വലിയൊരു പാർലമെൻ്ററി ആധിപത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു. സിപിഎം കേഡർ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ വലിയ അതിജീവന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന പല നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാവിയെ അന്തിമമായി നിർണ്ണയിക്കും.
