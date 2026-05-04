ഫാത്തിമ മുതല്‍ വാര്യര്‍ വരെ... ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ചെങ്കോട്ട പൊളിച്ചടുക്കിയവര്‍...

40 വർഷത്തിലേറെ ചുവപ്പു കോട്ടകളായിരുന്ന തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, പേരാമ്പ്ര, ത്രിക്കരിപ്പൂർ, വാമനപുരം മണ്ഡലങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമതർ പാർട്ടിക്കെതിരെ നേടിയ വിജയമാണ് തിരിച്ചടിയായത്.

TK Govindan, V Kunjikrishnan,Fathima Tahliya, Sandeep Varier, v kunhikrishnan, Tk Govindan (Facebook@ Fathima Thahiliya, sandeep g varier,)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 7:00 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ചുവപ്പു കോട്ടകളായി 40 വർഷത്തിലേറെ തലയുയർത്തി നിന്ന നാലു നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ യുഡിഎഫ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടപുഴകി വീണു. ശക്തമായ ഇടതു സ്വാധീനമുള്ള തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, പേരാമ്പ്ര, ത്രിക്കരിപ്പൂർ, വാമനപുരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചതോടെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉരുക്കു കോട്ടകളിലാണ് വിള്ളൽ വീണത്. തളിപ്പറമ്പും പയ്യന്നൂരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെത്തുടർന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിയ വിമതർ പാർട്ടിക്കെതിരെ നേടിയ വിജയം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ്. പേരാമ്പ്ര ഇടതുമുന്നണി കൺവീനറുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് മുസ്‌ലീം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ വനിത എംഎൽഎയായ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയിലൂടെ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

തളിപ്പറമ്പ്

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ടി കെ ഗോവിന്ദൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. ദശാബ്‌ദങ്ങളായി സിപിഎം (എൽഡിഎഫ്) കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന തളിപ്പറമ്പിൽ, പാർട്ടിയുടെ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം തന്നെ വിമതനായി രംഗത്തു വന്നതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പികെ ശ്യാമളയെ തളിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ടികെ ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി വിട്ടത്. കുടുംബവാഴ്‌ച ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ടി കെ ഗോവിന്ദൻ (Facebook@ Tk Govindan)

തളിപ്പറമ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ച് ടികെ ഗോവിന്ദന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം യുഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായാണ് ജനവിധി തേടിയത്. വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം പാർട്ടിയുമായി സഹകരിച്ച ഗോവിന്ദനെ സിപിഎം പുറത്താക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും പാർട്ടി നേതാവുമായ കെപി രമണിയും യുഡിഎഫ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ പികെ ശ്യാമളയെയാണ് ഗോവിന്ദൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ്ങ് മണ്ഡലം വിമതൻ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മറുപടി നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. 2021 ൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന എംവി ഗോവിന്ദനാണ് എൽഡിഎഫിനായി കളത്തിലിറങ്ങി വിജയിച്ചത്.

പയ്യന്നൂർ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം കൊണ്ടാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പയ്യന്നൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ മുഖമായിരുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ, യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മത്സരിച്ചത്. പയ്യന്നൂരിലെ സിപിഎം ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ധീരമായി ഉന്നയിച്ച നേതാവാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട്, രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട്, കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വേദികളിൽ തെളിവുസഹിതം ആരോപിച്ചു.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ (Facebook@ v kunhikrishnan)

അഴിമതി ആരോപണവിധേയർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം പരാതിക്കാരനായ കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണനെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കോട്ടകളിലൊന്നായ പയ്യന്നൂരിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വിള്ളൽ സൃഷ്‌ടിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിൽ ടികെ ഗോവിന്ദന് നൽകിയതുപോലെ പയ്യന്നൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണന് യുഡിഎഫ് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ സിപിഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ്ങ് എംഎൽഎ ടിഐ മധുസൂദനനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ തൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു.

വാമനപുരം

തിരുവനന്തപുരത്തെ മലയോര മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ വാമനപുരം 1977 മുതൽ ഇടതുമുന്നണിയോടൊപ്പമാണ്. മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി തവണ എംഎൽഎയായത് സിപിഎം നേതാവായിരുന്ന കോലിയക്കോട് കൃഷ്‌ണൻ നായരായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുതവണയും നേടിയ വിജയം മുന്നാമതും ആവർത്തിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സിറ്റിങ്ങ് എംഎൽഎ ഡികെ മുരളി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുധീർഷാ പാലോട് യുഡിഎഫിനായും വേണു കാരണവർ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായും മത്സരത്തിനിറങ്ങി.

വികസനം പറഞ്ഞാണ് ഇടതുമുന്നണി വോട്ട് തേടിയത്. ആനയും, കാട്ടുപോത്തും, പന്നിയും തകർത്തെറിഞ്ഞ കർഷകരുടെ ദുരവസ്ഥ വനം വകുപ്പിന് പരിഹരിക്കാനായില്ലെന്നും മലയോര കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സുധീർഷാ പാലോട് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. രണ്ട് നാട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ സുധീർഷാ പാലോട് വിജയ കിരീടമണിഞ്ഞു. മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് പക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞപ്പോൾ വർഷങ്ങളുടെ ഇടതു പാരമ്പര്യമാണ് തകർന്നു വീണത്.

തൃക്കരിപ്പൂർ

ഇകെ നായനാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുള്ള തൃക്കരിപ്പൂർ 1967 മുതൽ എൽഡിഎഫിനോടൊപ്പമാണ്. സന്ദീപ് വാര്യർ ബിജെപി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായതും ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നായിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ മുൻനിര മുഖമായിരുന്ന സന്ദീപ് വാര്യരുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നത്. എം രാജഗോപാലായിരുന്നു സിറ്റിങ്ങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎ. ഇത്തവണ വിപിപി മുസ്‌തഫയായിരുന്നു സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി. മുസ്‌തഫയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്.

സന്ദീപ് വാര്യർ (Facebook@ sandeep g varier)

പേരാമ്പ്ര

1980 മുതൽ ഇടതുകോട്ടയാണ് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലം. 2001 ൽ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നും എംഎൽഎയായി. 2016 ലും 2021 ലും വിജയം നേടിയ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ മൂന്നാം വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്. മുസ്‌ലീം ലീഗിലെ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. നിരവധി വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. യുവ നേതാവായ ഫാത്തിമയുടെ വിജയം സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി ഇടതുകോട്ട തകർത്താണ് മുസ്‌ലീം ലീഗിലെ ആദ്യ വനിതാ എംഎൽയായ ഫാത്തിമ പേരാമ്പ്രയിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയക്കൊടി ഉയർത്തിയത്.

ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ (Facebook@ Fathima Thahiliya)


