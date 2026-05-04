കാലിടറി ക്യാപ്റ്റൻ: പിണറായി യുഗത്തിന് വിരാമം; ആരാകും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നുറപ്പിച്ചിരുന്ന എൽഡിഎഫിന് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ തോൽവിയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പിണറായി വിജയന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട നിലനിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : May 4, 2026 at 2:31 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് തേരോട്ടത്തിൽ ഇടതുകോട്ടകൾ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാട്രിക് വിജയമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം കൈവിട്ട് ഇടതുമുന്നണി. കേരളത്തിലുയർന്ന യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയാണ്. പത്തുവർഷം നീണ്ട പിണറായി യുഗത്തിനാണ് അന്ത്യമാകുന്നത്. ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന എൽഡിഎഫ് അഭിപ്രായം ജനം തള്ളിയപ്പോൾ, തോൽവിയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇടതുമുന്നണിയുടെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന പിണറായി വിജയനു മാത്രമാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെത്തുടർന്നുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്ന് ജി സുധാകരനും പികെ ശശിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സിപിഎം വിട്ടപ്പോഴും തുടർഭരണം നേടുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു സിപിഎം. പിണറായി വിജയൻ മത്സരിച്ച ധർമ്മടത്ത് രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ ആദ്യ രണ്ടുറൗണ്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ വിപി അബ്ദുൾ റഷീദ് 2523 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഉറപ്പായത് എൽഡിഎഫിൻ്റെ പരാജയമായിരുന്നു.
കരുത്ത് ചോർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ
ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെയും സിപിഎമ്മിനെയും മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച പിണറായി യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിക്കുകയാണ് വൻവിജയത്തിലൂടെ യുഡിഎഫ് ചെയ്തത്. കേരളത്തിലുടനീളം വഴിയോരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിലെ ഒരേയൊരു മുഖവും പിണറായിയുടേത് മാത്രമായിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയിലും സിപിഎമ്മിലും എതിർവാക്കില്ലാത്ത നേതാവായിരുന്ന പിണറായി വിജയന് തന്നെ പരാജയത്തിൻ്റെ പഴി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും.
മന്ത്രിമാരുടെ തോൽവിയും മുന്നണിക്കേറ്റ കടുത്ത പരാജയവും പിണറായിയുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള കരുത്ത് ചോർത്തും. അതോടൊപ്പം പാർട്ടിക്ക് ഉളളിലും പുറത്തും വിമർശനങ്ങളും ഉയരും. മൂന്നാമൂഴത്തിൽ വിജയം നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ എതിരാളികളില്ലാത്ത അജയ്യനായ നേതാവായി മാറുമായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ. എന്നാൽ, ധർമ്മടത്ത് ആദ്യ റൗണ്ടുകളിലെല്ലാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അബ്ദുൾ റഷീദിനു പിന്നിൽ പോകേണ്ടിവന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ശക്തി ചോരുകയാണെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വവും വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നികൃഷ്ട ജീവി, കടക്കു പുറത്ത്, വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി.... എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ ആരോപണങ്ങളുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി. വിവാദങ്ങളുടെ പെരുമഴയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും തനിക്കെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും എതിർശബ്ദങ്ങൾ വരാതെ നോക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പിണറായി. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സർവശക്തനായിരുന്ന പിണറായിക്ക് ഏകാധിപതിയുടെ മുഖമാണ് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയത്. ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു ദശാബ്ദത്തെ ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലയിലാണ് പിണറായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
പിണറായി തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറ്റൊരാൾ
പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആകുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു പോലും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ ഇപ്പോഴാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിനു തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ പാർട്ടി പരിഗണിക്കൂ. പിണറായി തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ, മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ കെഎൻ ബാലഗോപാലിനെയാകും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പരിഗണിക്കുക. മറ്റു മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാവണമെന്നതിൽ പാർട്ടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ശാക്തിക ചേരിയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും.
ഹാട്രിക് വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പിണറായിയുടെയും എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയഭാവി നിശ്ചയിക്കപ്പെടും. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസും അതിൽ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടലും പ്രതിപക്ഷം ചർച്ചയാക്കിയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ അത് വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലിച്ചില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണി.
എൽഡിഎഫ്, സിപിഎം യോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നണി. അതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം സർക്കാരിന് തുടർഭരണം നൽകുമെന്ന വിലയിരുത്തലും സിപിഎമ്മിനുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളും പിണറായി വിജയനെന്ന അതി ശക്തനായ നേതാവിനെയും മുൻനിർത്തിയാണ് എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. അതെല്ലാം ജനം തള്ളിയെന്നാണ് യുഡിഎഫ് തരംഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തിരിച്ചടി നേരിടുന്നത് സർവശക്തനായിരുന്ന സിപിഎം നേതാവ്
1964 ൽ സിപിഎം രൂപീകരണ വേളയിൽ പാർട്ടി അംഗമായ പിണറായി 1970 ൽ തൻ്റെ 26-ാം വയസിൽ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയത്. സിപിഎമ്മിൽ ശക്തനായ നേതാവായിരുന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ വലംകൈയായിരുന്നു 1990 കളിൽ പിണറായി വിജയൻ. മറുവശത്ത് ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇകെ നായനാരും അടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും.
തലമുറമാറ്റം വേണമെന്ന ശക്തമായ വാദമാണ് വിഎസ് അക്കാലത്ത് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഇഎംഎസിനെയും ഇകെ നായനാരെയും വെട്ടി പാർട്ടി പിടിക്കുകയായിരുന്നു അക്ഷരാർഥത്തിൽ വിഎസ് ചെയ്തത്. 1998 സെപ്റ്റംബറിൽ ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ അന്തരിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പിണറായി വിജയനെ നിർദേശിച്ചത് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനാണ്. ഒടുവിൽ പിണറായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി. പാർട്ടിയിലെ സീനിയോറിറ്റി പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് വിഎസ് അക്കാലത്ത് പിണറായി വിജയന് അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകിയത്.
പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി ആയെങ്കിലും ഭരണം മുഴുവൻ വിഎസിൻ്റെ കൈയിലായിരുന്നു. പല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റികളിലും ഏകപക്ഷീയമായി വിഎസ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. വിഎസിൻ്റെ വാക്കിനപ്പുറം പാർട്ടിയിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന അവസ്ഥ വന്നു. ഇതിനെതിരെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി പതിയെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിരുന്ന വിഎസിനും പിണറായിക്കും ഇടയിൽ അകൽച്ചയുണ്ടായി.
പാർട്ടിക്ക് അപ്പുറം ആരുമില്ലെന്ന കർക്കശ നിലപാടുകാരനായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ. പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിഎസ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഎസിന് പ്രതിച്ഛായ ഉയർന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ജനകീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ വിഎസ് കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ പിണറായി വിജയൻ കൂടുതൽ ശക്തനാകാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ പിണറായി-വിഎസ് ഭിന്നത കൂടുതൽ പരസ്യമായി.
ലാവലിൻ കേസ് ആയുധമാക്കി വിഎസ് പിണറായിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, അരയും തലയും മുറുക്കി പാർട്ടി പിണറായിയെ പ്രതിരോധിച്ചു. പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ വിഎസും പിണറായി വിജയനും ശക്തമായി ഏറ്റുമുട്ടി. കടുത്ത ഭിന്നതകൾക്കൊടുവിൽ 2007 മേയ് 26 ന് വിഎസിനെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് താത്ക്കാലികമായി പുറത്താക്കി. പിന്നീട് വിഎസിനെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തി.
പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗമായിരുന്ന പിണറായിക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് പിബിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു. തരംതാഴ്ത്തലിന് പുറമെ പാർട്ടിയുടെ പരസ്യശാസനയ്ക്കും വിഎസ് വിധേയനാകേണ്ടി വന്നു. 2008 ലെ കോട്ടയം സമ്മേളനത്തോടെ പാർട്ടി പൂർണമായും പിണറായിയുടെ വരുതിയിലായി. 2006 മുതൽ 2011 വരെ വിഎസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന് തന്നെയായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ആധിപത്യം.
2009 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ കേരള യാത്ര നടത്തി. ശംഖുമുഖത്തെ സമാപന പരിപാടിയിൽ വിഎസിനെതിരെ പിണറായി നടത്തിയ പ്രസംഗവും അതിനു വിഎസ് നൽകിയ മറുപടിയും വൻ വിവാദമായി. 2011 മുതൽ 2016 വരെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു വിഎസ്. 2016 ൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന ചർച്ചകൾ നടന്നു.
പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പിണറായി പടിയിറങ്ങിയത് അക്കാലത്താണ്. വിഎസിന് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താത്പ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പിണറായിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പിന്തുണ. വിഎസിൻ്റെ പ്രായവും തിരിച്ചടിയായി. 2016 ൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു. മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ സിപിഎമ്മിൽ പിണറായി പക്ഷം മാത്രമായി. വിഎസ് പക്ഷം ഇല്ലാതായി. വിഎസ് പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പോലും പിന്നീട് പിണറായി വിജയനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരള കണ്ടത്.
Also Read: തകർന്നടിഞ്ഞ് പിണറായിയും സിപിഎമ്മും; അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനോ കെ സി വേണുഗോപാലോ?