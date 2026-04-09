ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ മികച്ച പോളിങ് ആര്ക്ക് അനുകൂലം? ചരിത്രമിങ്ങനെ...
Published : April 9, 2026 at 12:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാറാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 140 പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ മികച്ച പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്പ്രകാരം രാവിലെ 11 മണി വരെ 33.28 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
35.86 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 31.20 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ കാസര്കോട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ ജില്ലകളിലെയും പോളിങ് ശതമാനം അറിയാം...
- കാസര്കോട്: 31.20 %
- കണ്ണൂര്: 32.22 %
- വയനാട്: 33.43 %
- കോഴിക്കോട്: 33.10 %
- മലപ്പുറം: 32%
- പാലക്കാട്: 34.05%
- തൃശൂര്: 34.13%
- എറണാകുളം: 35.86%
- ഇടുക്കി: 32.34%
- കോട്ടയം: 33.01%
- ആലപ്പുഴ: 33.79%
- പത്തനംതിട്ട: 33.36%
- കൊല്ലം: 32.94%
- തിരുവനന്തപുരം: 33.39%
ഉയര്ന്ന പോളിങ് നല്കുന്ന സൂചന എന്ത്?
പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ ലക്ഷണമായാണ് കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഓരോ മുന്നണിയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഉയർച്ച നെഞ്ചിടിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, പോളിങ് ശതമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ വർധനവ് പലപ്പോഴും നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വോട്ടർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാർ, കൂട്ടത്തോടെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പോളിങ് കുത്തനെ ഉയരുന്നത്. 1987-ലും 2001-ലും 2016-ലും പോളിങ് ശതമാനത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് ഭരണമാറ്റത്തിന് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുവ വോട്ടർമാരുടെ സ്വാധീനം
പുതിയ വോട്ടർമാരും യുവാക്കളും വലിയ തോതിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നത് പോളിങ് ശതമാനം ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കേഡർ വോട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം, വികസനം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുള്ള യുവതലമുറയുടെ വോട്ടുകൾ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നത് വിജയപരാജയങ്ങളെ നിർണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കും.
നിശബ്ധ വോട്ടർമാരുടെ ഇടപെടൽ
പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത, എന്നാൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള 'നിശബ്ദ വോട്ടർമാർ' പോളിങ് ദിനത്തിൽ സജീവമാകുമ്പോൾ ശതമാനം വർധിക്കുന്നു. ഇവർ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് ഭരണമാറ്റത്തിനാണോ അതോ ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പിക്കാനാണോ എന്നത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളെയും അടിയൊഴുക്കുകളെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എങ്കിലും, ഉയർന്ന പോളിങ് എപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യമായ ഒരു ജനവിധി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചില ചരിത്രപരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ:
- 1987: ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യുഡിഎഫിനെ താഴെയിറക്കി ഇ.കെ. നയനാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു.
- 2001: ഉയർന്ന പോളിങ് യുഡിഎഫിന് വൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചു (ആൻ്റണി സർക്കാർ).
- 2016: പോളിങ് ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെ മാറ്റി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു.
- 2021: എന്നാൽ 2021-ൽ കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും മികച്ച പോളിങ് നടന്നപ്പോൾ, ചരിത്രം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എൽഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തി.
30,495 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 2.71 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാര്
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 30,495 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 2.71 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുളള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. 23 ദിവസം നീണ്ട വാശിയേറിയ പരസ്യപ്രചാരണങ്ങൾക്കും നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിനും ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനം ഇന്ന് ജനവിധി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.
സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ 2.71 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1.32 കോടി പുരുഷന്മാരും 1.39 കോടി സ്ത്രീകളും 273 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2.42 ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാസി വോട്ടർമാരും ഇത്തവണ പട്ടികയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 30,495 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണത്തെത്തുടർന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി 24 അനുബന്ധ ബൂത്തുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീകളുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ബൂത്തുകളും ഇത്തവണ സജ്ജമാണ്. 352 ബൂത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീകളായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 37 ബൂത്തുകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ള 2,000 പേരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി. 140 വിതരണ-ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ 140 സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിലായി സൂക്ഷിക്കും. 43 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.
കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ച 99 സീറ്റുകളെക്കാൾ വലിയ വിജയം ഇത്തവണ നേടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. യുഡിഎഫിന് ഇത്തവണ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടായി മാറുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും കെ.സി. വേണുഗോപാലും വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പോളിങ് ബൂത്തില് കേരളം; ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് ആവേശകരമായ വോട്ടിങ്, നഗരമണ്ഡലങ്ങളില് മാറുന്ന ട്രെന്ഡ്