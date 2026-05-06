നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി; പയ്യന്നൂരില് നിന്ന് പാർട്ടി പഠിക്കാനുള്ളത്...
പാർട്ടി കോട്ടയായ പയ്യന്നൂരില് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട എല്ഡിഎഫിന് ഗുണപാഠം. കൊള്ളക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച കുഞ്ഞികൃഷ്ണനൊപ്പം ജനം നിന്നു, ചരിത്ര വിജയം!
Published : May 6, 2026 at 10:27 AM IST
കണ്ണൂർ : സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിധി നിർണയവും പൂർത്തിയായപ്പോൾ സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറിയേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ. അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. സിപിഎമ്മിന്റെ എക്കാലത്തും കരുത്തുറ്റ മണ്ഡലമായ പയ്യന്നൂരിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് നേടിയത് 7000ത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ മിന്നും ജയം. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ നിലവിലെ എംഎൽഎക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണത്തിന്മേൽ ഉറച്ച് നിന്നപ്പോൾ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയാതെ പാർട്ടി കുരുങ്ങി. ഒടുവിൽ മറുപടിക്ക് പകരം കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും മധുസൂദനനെ തന്നെ രംഗത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ ഇടതു സ്ഥാനാർഥിയെ മാത്രം തുണച്ച പയ്യന്നൂർ ഇത്തവണ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കീഴടക്കിയത് ഇടതു വോട്ടുകൾ കീഴടക്കി കൊണ്ട്. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ആദ്യമായി അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം എന്ന ചിഹ്നത്തെ പൂർണമായും മാറ്റി നിർത്തി. ആദ്യമായി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ അവർ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 49,780 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നേടിയത് 7487 വോട്ടിന്റെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം.
വിജയ വഴി ഇങ്ങനെ...
- കരിവെള്ളൂർ പെരളം
ആകെയുള്ള 192 ബൂത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ 18 ബൂത്തുകൾ കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിന്റേതാണ്. 16 വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ് ജയിച്ച പാർട്ടി കോട്ടയായ കരിവെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 3,286 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് മാത്രമാണ് എൽഡിഫ് നേടിയത്. ഇത് ആദ്യ സൂചനയായിരുന്നു. 18 ബൂത്തുകളിലായി ആകെ പോൾ ചെയ്ത 15,588 വോട്ടിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 5,706 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ ടി ഐ മധുസൂദനൻ 8,992 വോട്ട് നേടി. ബിജെപിയുടെ എപി ഗംഗാധരന് 888 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്. 14 ബൂത്തുകളിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 300 ലധികം വോട്ടുകൾ നേടി. പുത്തൂർ പതിമൂന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ ലീഡ് വ്യത്യാസം 51 വോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു.
- കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ (19-35)
എൽഡിഎഫിന്റെ മറ്റൊരു കോട്ടയായ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് അനുകൂലമായി സംഭവിച്ചത്. മധുസൂദനൻ 8,681 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 5262 വോട്ട് പിടിച്ചു. എ പി ഗംഗാധരൻ 788 വോട്ട് നേടി. 11 ബൂത്തുകളിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 300 ലധികം വോട്ട് നേടി. കാങ്കോൽ എൽപി സ്കൂളിൽ 29-ാം ബൂത്തിൽ 92 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നേടി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 491 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ 399 വോട്ടാണ് മധുസൂദനൻ നേടിയത്. കാങ്കോൽ എൽപി സ്കൂളിലെ 30-ാം ബൂത്തിൽ അഞ്ച് വോട്ടിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷം നേടി. 398 വോട്ട് കുഞികൃഷ്ണൻ നേടിയപ്പോൾ 393 വോട്ടാണ് എൽഡിഫ് നേടിയത്. വലിയചാൽ ജിഎൽപി സ്കൂളിലെ 31-ാം ബൂത്തിൽ ആറ് വോട്ടിന്റെ മാത്രം കുറവാണുള്ളത്, എൽഡിഎഫ് 393 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ യുഡിഫ് 387 വോട്ട് നേടി.
- പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ - ബൂത്ത് 59 മുതൽ 120 വരെ
കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ പത്തായിരത്തിലും പത്തായിരത്തിനടുത്തും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അക്ഷരാർഥത്തിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തൂക്കുകയായിരുന്നു. 7,600ലധികം വോട്ടുകളുടെ ലീഡാണ് പയ്യന്നൂരിന്റെ തട്ടകത്തിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നേടിയത്. വെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ മേഖല കുഞ്ഞികൃഷ്ണനിലേക്ക് ഒഴുകി. വെള്ളൂരിലെ 70 മുതൽ 91 വരെ ബൂത്തുകളിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ സമഗ്രാധിപത്യം ആയിരുന്നു. പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അഞ്ച് ബൂത്തുകളിൽ ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി. 101, 111, 112, 113, 117 ബൂത്തുകളിലാണ് മധുസൂദനൻ ലീഡ് നേടിയത്. കോറോം മേഖല ഏതാണ്ട് ഒപ്പം നിന്നു. ബൂത്ത് 63ൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ലീഡ് നേടി. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 27,762 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ ടി ഐ മധുസൂദനൻ 19,813 വോട്ടാണ് നേടിയത്. എപി ഗംഗാധരൻ 2,171 വോട്ടും നേടി.
- സ്വന്തം ബൂത്തിലും കാലിടറി ടിഐ മധുസൂദനൻ
ഇടതു സ്ഥാനാർഥി ടിഐ മധുസൂദനൻ വോട്ടുചെയ്ത പയ്യന്നൂർ ജിഎൽപി സ്കൂൾ 106-ാം ബൂത്തിലും എൽഡിഎഫ് 85 വോട്ടിന് പിന്നിലായി. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് 292 വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ, മധുസൂദനന് 207 വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എ പി ഗംഗാധരൻ 49 വോട്ട് നേടി. കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ വോട്ട് ചെയ്ത വെള്ളൂർ ജിഎച്ച്എസ്എസ് 77-ാം ബൂത്തിൽ അദ്ദേഹം 184 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 576 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് 392 വോട്ട് ലഭിച്ചു. എ പി ഗംഗാധരൻ 23 വോട്ട് നേടി
- രാമന്തളി - ബൂത്ത് 121 മുതൽ 139 വരെ
ധീര രക്തസാക്ഷി ധനരാജിന്റെ പഞ്ചായത്ത്. രാമന്തളിയിൽ കനത്ത വോട്ടാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ലഭിച്ചത്. 3470 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ആറു ബൂത്തുകൾ (125, 127, 128, 130, 131, 133) ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും മധുസൂദനൻ പിന്നിലായി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് 8,702 വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ മധുസൂദനൻ 5,232 വോട്ടും നേടി.
- എരമം കുറ്റൂർ - ബൂത്ത് 140 മുതൽ 165 വരെ
എൽഡിഎഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 1,700ഓളം വോട്ടിന്റെ ലീഡ് മാത്രമാണ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ നേടിയത്. 8,173 വോട്ട് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പിടിച്ചപ്പോൾ 9,874 വോട്ട് മധുസൂദനന് ലഭിച്ചു. എപി ഗംഗാധരൻ 1,017 വോട്ട് നേടി. മാതമംഗലം ഭാഗങ്ങളിൽ 140 മുതൽ 155 വരെ ബൂത്തുകളിലും വെള്ളോറ ഭാഗങ്ങളിൽ 156 മുതൽ 165 വരെ ബൂത്തുകളിലും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി.
- ചെറുപുഴ - ബൂത്ത് 166 മുതല് 192 വരെ
യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സമഗ്രാധിപത്യം നേടി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 10,609 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ മധുസൂദനൻ 6,539 വോട്ട് നേടി. എപി ഗംഗാധരൻ 1,360 വോട്ട് പിടിച്ചു. ചെറുപുഴ ഭാഗങ്ങളിൽ (ബൂത്ത് 166 മുതൽ 172 വരെ) വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ, പുളിങ്ങോം ഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ചു ബൂത്തുകൾ 173- 183, 184-192 ഒഴികെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കരുത്ത് കാട്ടി. പതിനാലാം റൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ 76 640 വോട്ട് നേടിയ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 7,487 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടി. മധുസൂദനൻ 69,153 വോട്ട് നേടി. 8432 വോട്ട് എൻഡിഎയും നേടി.
- പുതിയ കൂട്ടായ്മ എന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
'ഒരിക്കലും വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. വിജയിക്കാൻ അല്ല മത്സരിച്ചത്. പക്ഷേ ജനം കൂടെ നിന്നു. വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി. പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലും ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപികരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.' -വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.
