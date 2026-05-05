കോടീശ്വരന്മാരായ എംഎൽഎമാർ; ഇത്തവണ നിയമസഭയിലെത്തുന്ന 'റിച്ച്' ജന പ്രതിനിധികള്‍ ഇവർ...

ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുള്ളവരിൽ 39 ശതമാനം പേരും കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു. ഇതിൽ 10 കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഇത്തവണ നിയമസഭയിലെത്തുക.

റെജി ചെറിയാൻ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 7:49 PM IST

ക്തമായ നിയമസഭ പോരാട്ടം കഴിയുമ്പോള്‍ ഇടത്-വലത് മുന്നണികളും ബിജെപിയുമെല്ലാം കേരളത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട വാശിയേറിയ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കൊടുവിൽ ജനം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികള്‍ സഭയിലേക്കെത്തും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കായി എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികളിലെ സ്ഥാനാർഥികളും സ്വതന്ത്രരുമായി നിരവധി പേരാണ് ജനവിധി തേടിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരം സ്ഥാനാർഥികൾ നാമനിർദേശ പത്രികയ്‌ക്കൊപ്പം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ചർച്ചയായ ഒന്നാണ് കോടീശ്വരന്മാരായ സ്ഥാനാർഥികള്‍.

2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം 27 ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ തങ്ങളുടെയും പങ്കാളിയുടെയും ആശ്രിതരുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, സ്വർണം, ഓഹരികൾ തുടങ്ങിയവ ജംഗമ ആസ്‌തിയിലും ഭൂമി, വീട്, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയിലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് എത്ര രൂപയുടെ കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കണം. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം നടപടിക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

ഫോം 26 മുഖേനയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക നില എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുള്ളവരിൽ 39 ശതമാനം പേരും കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു. മത്സര രംഗത്തുള്ള 863 സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ 221 പേർക്ക് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ജയിച്ച സ്ഥാനാർഥികളിൽ ആരൊക്കെയാണ് കോടീശ്വരന്മാരെന്നും പണ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞവർ ആരാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.

കോടീശ്വരന്മാരിൽ മുന്നിൽ റെജി ചെറിയാൻ

റെജി ചെറിയാൻ (ETV Bharat)

കുട്ടനാട്ടിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റെജി ചെറിയാനാണ് കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. 218 കോടിയിലധികമാണ് (2,18,96,36,084 രൂപ) ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്‌തി. വ്യവസായി കൂടിയായ റെജി ചെറിയാന് 210 കോടിയുടെ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 8,91,36,084 രൂപയുടെ ജംഗമ ആസ്‌തിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് ജനം റെജി ചെറിയാനെ നിയമസഭയിലേക്കയക്കുന്നത്.

ബിജെപിയുടെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ നേമത്തെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി ജയിച്ചയാളാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. 111 കോടിയിലധികം വരുന്ന ആസ്‌തിയിൽ 15,07,20,000 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 96,91,87,627 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ്.

കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഷിബു തെക്കുംപുറം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു ഷിബു തെക്കുംപുറം. 68 കോടി രൂപയുമായാണ് ആസ്‌തി. ഇതിൽ 43,80,72,785 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 24,83,78,979 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

കാസര്‍കോടിൻ്റെ കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജി

കാസര്‍കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റിപ്പറത്തി കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജി 22,698 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി മിന്നും വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 61 കോടിയുടെ ആസ്‌തിയുമായി പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജിയുള്ളത്.

മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ

2026 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫിൻ്റെ മാത്യു കുഴൽനാടനാണ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 39 കോടി രൂപയാണ് ആസ്‌തി. 42829 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വിജയിച്ചത്.

ചവറയുടെ ഷിബു ബേബി ജോണ്‍

ചവറയിലെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ ആണ് പട്ടികയിൽ അടുത്തതായി ഇടം പിടിച്ച ജന പ്രതിനിധി. 74,308 വോട്ടുകള്‍ നേടി 18,573 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ച ഷിബു ബേബി ജോണിൻ്റെ ആസ്‌തി 24 കോടിയിലധികമാണ്.

പാലാ മണ്ഡലത്തിലെ മാണി സി കാപ്പന്‍

പാലായില്‍ യുഡിഎഫ് സാഥാനാര്‍ഥി മാണി സി കാപ്പനാണ് അടുത്തതായി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച കോടീശ്വരൻ. 21 കോടി രൂപയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ്റെ ആസ്‌തി. 50,799 വോട്ടുകള്‍ നേടി 2,991 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മാണി സി കാപ്പൻ വിജയിച്ചത്.

പിറവം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച അനൂപ് ജേക്കബ്

പിറവം മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥിയാണ് അനൂപ് ജേക്കബ്. 20 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ്റെ ആസ്‌തി.

തിരൂരങ്ങാടിയുടെ നിയുക്ത എംഎൽഎ പിഎംഎ സമീർ

2026-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗ് (IUML) നേതാവാണ് പിഎംഎ സമീർ. 17 കോടിയിലധികമാണ് പിഎംഎ സമീറിൻ്റെ ആസ്‌തി.

