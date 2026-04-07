കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഇവര്‍... ഒന്നാമത് പിണറായി

ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി പിണറായി വിജയൻ

Published : April 7, 2026 at 8:17 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, യുവനിരയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ അനുഭവസമ്പത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കളും പോരാട്ടവീര്യവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 76 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 10 പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്.

ഏറ്റവും മുതിർന്ന സ്ഥാനാർഥി പിണറായി വിജയൻ

പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ളത് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി.പി.എം നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനാണ്. 82 വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹം ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം ഇത്തവണ പോരാട്ടവീര്യം കാട്ടുന്നു. അനുഭവസമ്പത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം തവണയും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന വിശേഷണവുമായാണ് അദ്ദേഹം ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള പിണറായി വിജയൻ, 'പ്രായം വെറുമൊരു അക്കം മാത്രമാണെന്ന്' തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഓടിനടന്ന് പ്രചാരണം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം, യുവ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ്ജസ്വലതയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി. രഘുനാഥും എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി.കെ. പത്മനാഭനും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച പിണറായിക്ക് ഇത്തവണയും മണ്ഡലം പുഷ്‌പം പോലെ ജയിക്കാനാകും.

മുന്നണിയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖർ

പട്ടികയിൽ പിണറായി വിജയന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി (81 വയസ്, കണ്ണൂർ - കോൺഗ്രസ് സെക്യുലർ), എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ (80 വയസ്സ്, എലത്തൂർ - എൻ.സി.പി) എന്നിവരുണ്ട്. ഇരുവരും മന്ത്രിമാരായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചവരും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവരുമാണ്. കോൺഗ്രസ് (ഐ.എൻ.സി) സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോട്ടയത്ത് മത്സരിക്കുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണനും പട്ടികയിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് 78 വയസ്സാണ്. കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ സി.പി.എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രന് 78 വയസ്സുണ്ട്.

സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം

പട്ടികയിലെ 10 പേരിൽ പകുതിയിലധികം പേരും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉദുമയിൽ മത്സരിക്കുന്ന കുഞ്ഞമ്പു പി.പി (79 വയസ്സ്), അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജി. സുധാകരൻ (78 വയസ്സ്), പേരവൂരിലെ വേണുഗോപാലൻ സി. (78 വയസ്സ്), വർക്കലയിലെ വിവേകാനന്ദൻ കെ. (78 വയസ്സ്), ആലപ്പുഴയിലെ ആലപ്പി സുഗുണൻ (76 വയസ്) എന്നിവരാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഔദ്യോഗിക പിന്തുണയില്ലാതെ മത്സരിക്കുന്ന പ്രായം കൂടിയ പോരാളികൾ.

ഈ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പ്രായം വെറും ഒരു അക്കം മാത്രമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അനുഭവസമ്പത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രധാന പാർട്ടികളായ സി.പി.എം, കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മാറ്റിനിർത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം, ജി. സുധാകരനെപ്പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സ്വതന്ത്രരായി രംഗത്തുവരുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചേക്കാം.

Also Read: കേരളം ആർക്കൊപ്പം? 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 883 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍, മുന്നില്‍ തലസ്ഥാനം

