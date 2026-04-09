'ജനാധിപത്യം നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം': ഷൂട്ടിന് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി, ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല

വോട്ട് ചെയ്‌ത് മമ്മൂട്ടി. ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പമെത്തിയാണ് താരം വോട്ട് ചെയ്‌തത്. തിരക്കുകള്‍ മാറ്റിവച്ച് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്കെത്തുന്ന പതിവ് മമ്മൂട്ടി ഇക്കുറിയും തെറ്റിച്ചില്ല.

Actor Mammootty after cast his vote (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 12:19 PM IST

എറണാകുളം : എല്ലാവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. കൊച്ചി പൊന്നുരുന്നി സി.കെ.സി. എച്ച്എസിലെ ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനാധിപത്യം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവകാശമാണ് വോട്ടവകാശമെന്നും അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം ആരും പാഴാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയപരമായ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ മമ്മൂട്ടി തയ്യാറായില്ല. ഇതിനിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ച ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് "ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല" എന്ന് സരസമായി മറുപടി നൽകിയത് അവിടെ ചിരി പടർത്തി. രാവിലെ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തിയ താരം, പതിവുപോലെ ഭാര്യ സുൽഫത്തിനൊപ്പമാണ് പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്.

മമ്മൂട്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോ പൗരന്‍റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണെന്നും ആ പരിഗണന നൽകിയാണ് താൻ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എത്ര തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ മമ്മൂട്ടി എത്താറുണ്ട്. ഇത്തവണയും താരം പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ താരത്തെ കാണാൻ വൻ ജനാവലിയാണ് പുറത്ത് കാത്തുനിന്നത്. വോട്ടർമാരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ തടിച്ചുകൂടിയതോടെ സ്ഥലത്ത് വലിയ തിരക്ക് രൂപപ്പെട്ടു.

തിരക്കിനിടയിൽ ഏറെ ശ്രമകരമായാണ് അദ്ദേഹം തന്‍റെ വാഹനത്തിൽ കയറി മടങ്ങിയത്. സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവച്ച്, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ നേരിട്ടെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ വോട്ടർമാരിലും വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് താരം നൽകുന്നത്.

നേരത്തെ മോഹൻലാലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നേമം മണ്ഡലത്തിലെ മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്‌കൂളില്‍ ബൂത്ത് നമ്പന്‍ 36 ല്‍ എത്തിയാണ് താരം വോട്ട് ചെയ്‌തത്. 'ഞാന്‍ എന്‍റെ കടമ ചെയ്‌തു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം , കേരളമേ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോകുക' -എന്ന് വോട്ട് ചെയ്‌ത ശേഷം മോഹൻലാല്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 'ദിസ് ഈസ് മൈ മെസേജ്' എന്ന് എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് താരം വോട്ട് ചെയ്‌ത ശേഷമുള്ള തന്‍റെ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ടു.

വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ മോഹന്‍ലാല്‍ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ബൂത്തിന് മുന്നില്‍ അര മണിക്കൂറോളം കാത്ത് നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു മോഹൻലാൽ വോട്ട് ചെയ്‌തത്. നേമത്തെ സ്ഥാനാർഥികളായ കെഎസ് ശബരീനാഥനും വി ശിവൻകുട്ടിയും താരത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

