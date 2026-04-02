വാഗ്ദാനപ്പെരുമഴയിൽ കേരളം, പെൻഷനും ആരോഗ്യവും ആയുധമാക്കി മുന്നണികൾ; പ്രവാസികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും "ഔട്ട്"
കേരളത്തിൻ്റെ വികസനരേഖയായി മൂന്ന് മുന്നണികളും തങ്ങളുടെ പ്രകടനപത്രികകൾ പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ ക്ഷേമപദ്ധതികളും വികസന സ്വപ്നങ്ങളും മത്സരിച്ചു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് മുന്നണികള്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ അടുക്കളയും ആരോഗ്യവുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രകടനപത്രികകളുടെ പ്രധാന അങ്കത്തട്ട്. അറിയാം വിശദമായി......
Published : April 2, 2026 at 7:43 PM IST
പോളിങ്ങിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് മാത്രം അകലെ നില്ക്കേ കേരളത്തില് മൂന്ന് മുന്നണികളുടേയും പ്രകടന പത്രിക പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമായും വനിതാക്ഷേമം, ക്ഷേമ കാര്യങ്ങള്, ആരോഗ്യ-ഇന്ഷൂറന്സ് പരിരക്ഷ, തൊഴിലവസരങ്ങള്, റെയില്, റബ്ബര് വില എന്നിവയിലാണ് മൂന്നു മുന്നണികളും ഊന്നിയത്. തങ്ങളുടേതായ സ്വപ്ന പദ്ധതികളും മൂന്ന് മുന്നണികളും മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് വലിയ തോതില് പ്രകടന പത്രികയില് ഇടം പിടിച്ചില്ല. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും പ്രതീക്ഷകളും വലിയ തോതില് മൂന്ന് പ്രകടന പത്രികകളിലും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയി. വന്യജീവി ആക്രമണവും കാര്ഷിക പ്രശ്നങ്ങളും മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരുപോലെ പ്രകടന പത്രികയില് ചര്ച്ച ചെയ്തു.
ക്ഷേമ പെന്ഷന് 3000 രൂപയാക്കുമെന്ന് മൂന്ന് മുന്നണികളും വാഗ്ദാനം നല്കുന്നു. പെന്ഷന് സമയബന്ധിതമായി നല്കുമെന്ന് കൂടി യു ഡി എഫ് ഉറപ്പു നല്കുന്നു. ആശ വര്ക്കര്മാര്ക്ക് 700 രൂപ പ്രതിദിന വേതനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക ഉറപ്പു നല്കുന്നു. ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി യുഡി എഫ് മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന പ്രധാന വാഗ്ദാനം ഉമ്മന് ചാണ്ടി ഹെല്ത്ത് കാര്ഡുകളാണ്. ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലവരുന്ന ഇന്ഷൂറന്സ് പരിരക്ഷയാണ് ഈ കാര്ഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ജിപ്മര് മാതൃകയില് നോ ബില്ലിങ്ങ് ആശുപത്രികളാണ് മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം.
ആയുഷ്മാന് ഭാരത് പദ്ധതി കേരളത്തില് നടപ്പാക്കുമെന്ന് എന്ഡിഎ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളില് നിന്നുള്ള വീട്ടമ്മമാര്ക്ക് മാസം 2500 രൂപയുടെഭക്ഷ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ കാര്ഡ് എന്ഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അവശ്യ സാധനങ്ങളും മരുന്നു വാങ്ങാന് എന്ന പേരിലാണ് കാര്ഡുകള് അനുവദിക്കുകയെന്ന് പ്രകടന പത്രിക പറയുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രതിമാസം 20000 ലിറ്റര് വെള്ളം സൗജന്യമായി നല്കുമെന്നും വര്ഷത്തില് രണ്ട് പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകള് സൗജന്യമായി നല്കുമെന്നും എന്ഡിഎ ഉറപ്പു നല്കുന്നു. പരിധിയില്ലാത്ത ചികിത്സാ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് ഇടതു മുന്നണി പ്രകടന പത്രികയില് പറയുന്നത്. സ്ത്രീ ക്ഷേമത്തിന് 20 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങള് 5 വര്ഷത്തിനുള്ളില് വനിതകള്ക്ക് നല്കുമെന്നതാണ് ഇടതു മുന്നണി വാഗ്ദാനം. കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികളായ പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് 1500 രൂപ പ്രതിമാസ സഹായം യു ഡി എഫും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
കേരളത്തില് നല്കുന്ന ഓരോ തൊഴിലവസരത്തിനും ഒരുലക്ഷം എന്ന നിരക്കില് തൊഴില് സംരംഭകര്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ലോണുകള് അനുവദിക്കുമെന്ന എന്ഡിഎയുടെ പ്രഖ്യാപനം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലന്വേഷകര്ക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇതിനു സമാനമായാണ് ഇടതു മുന്നണി കേരളത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന മുഴുവന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും കാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. ജോബ് വാച്ച് ടവര് എന്ന നൂതന ആശയമാണ് യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. ആഗോള തലത്തില് തന്നെ ജോലി സാധ്യതകള് കണ്ടെത്തി അതിനനുസൃതമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വേണ്ട മാറ്റങ്ങള് നിര്ദേശിക്കാന് വിദഗ്ധരെ ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള സംവിധാനമാണ് യു ഡി എഫ് നിര്ദേശിക്കുന്നത്.
റബ്ബര് വിലയാണ് മൂന്നു മുന്നണികളും ശ്രദ്ധയൂന്നിയ മറ്റൊരു രംഗം. റബ്ബറിന് കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപ താങ്ങു വിലയും വര്ഷം തോറും 5 ശതമാനം വര്ധനയുമാണ് എന്ഡിഎ പ്രകടന പത്രിക ഉറപ്പ് നല്കുന്നത്. ആധുനിക കശുവണ്ടി സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്ക്ക് 50 ലക്ഷം വരെ പലിശരഹിത വായ്പ, കാപ്പി കൃഷി വികസനത്തിന് 40 ശതമാനം സബ്സിഡി എന്നിവയും എന്ഡിഎ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. റബ്ബറിന് 300 രൂപ താങ്ങു വില നല്കുമെന്ന് ഇടതു മുന്നണി പ്രകടന പത്രിക വാഗ്ദാനം നല്കുന്നു.ആദ്യം 250 രൂപയും പിന്നാലെ 300 രൂപയും താങ്ങു വില നല്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപനം. നെല്ല് കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപയ്ക്ക് സംഭരിക്കുമെന്നും വില നേരിട്ട് കര്ഷകരിലെത്തിക്കാന് സംവിധാനമുണ്ടാക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. കര്ഷക ക്ഷേമം എന്നതിലുപരി ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലെ വോട്ടര്മാരെക്കൂടി ഇതിലൂടെ മുന്നണികള് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
അതിവേഗ റെയില്പ്പാതയുടെ കാര്യത്തിലും മൂന്ന് മുന്നണികളും വാഗ്ദാനങ്ങള് നിരത്തുന്നുണ്ട്. സില്വര് ലൈന് പദ്ധതി പൂര്ണ്ണമായും റദ്ദാക്കുമെന്ന് പറയുന്ന യുഡി എഫ്, ബദല് അതി വേഗ റെയില് ഇടനാഴി പ്രകടന പത്രികയില് ഉള്പ്പെടുത്തി. തെക്ക് വടക്ക് അതിവേഗ റെയില്പ്പാതയ്ക്കായുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന് ഇടതു മുന്നണിപ്രകടന പത്രിക പറയുന്നു. എന്ഡിഎ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതിവേഗ റെയില് ശൃംഖല മേല്പ്പാതയായാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന റീച്ചുകള് കൂടി പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും കൂടി മെട്രോ ആരംഭിക്കുമെന്നും മൂന്ന് മുന്നണികളും അവകാശപ്പെടുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചു വരവും പുനരധിവാസവും വിദേശ നാണ്യ വരവില് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഇടിവും മുന്നണികള് കാര്യമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവാസി സംഘടനകെളയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പരമാവധി ഏകോപിപ്പിച്ച് ജനകീയ സ്വഭാവത്തില് ജില്ലാതലപ്രവാസി മിഷന് മിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഇടതു മുന്നണി പറയുന്നു. പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയില് അംഗമാകാനുള്ള പ്രായ പരിധി എടുത്തുമാറ്റുമെന്നും 60 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ പ്രവാസികള്ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കുമെന്നും യു ഡി എഫ് വാഗ്ദാനം നല്കുന്നു.
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പെന്ഷന് പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രകടന പത്രികകള് എന്തു പറയുന്നുവെന്ന് വലിയ വിഭാഗം ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ പെന്ഷന് പദ്ധതി ജീവനക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയില് പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും ഡി.സി.ആര്ജി, മിനിമം പെന്ഷന്, കുടുംബപെന്ഷന് എന്നിവ നടപ്പാക്കുമെന്നും യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക പറയുന്നു. അഷ്വേര്ഡ് പെന്ഷന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും പന്ത്രണ്ടാം ശമ്പളക്കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും ഇടതു മുന്നണി പ്രകടന പത്രിക ഉറപ്പു നല്കുന്നു.
മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള് മൂന്ന് പ്രകടന പത്രികകളിലും ഇടംപിടിച്ചു. ട്രോളിങ്ങ് കാലത്ത് ആശ്വാസ ധനസഹായം 6000 രൂപയായി വര്ധിപ്പിക്കും ബോട്ടുകള്ക്കും വള്ളങ്ങള്ക്കും പുതിയ എഞ്ചിനുകള് സ്ഥാപിക്കാന് 75 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്കും. ആധുനിക കോള്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് 60 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി നല്കും. അക്വാ പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപിക്കും. മല്സ്യ ബന്ധന അവകാശം മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കായി നിജപ്പെടുത്തുമെന്ന് യുഡി എഫ് ഉറപ്പു നല്കുന്നു. ബ്ലൂ ഇക്കോണമി നയത്തെ എതിര്ക്കുമെന്നും കടലിനു മേല് മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശവും ആദ്യ വില്പ്പനാവകാശവും നല്കുമെന്ന് ഇടതു മുന്നണി പ്രകടന പത്രികയും പറയുന്നു.
തോട്ടം മേഖലയിലെ നിയമങ്ങളും വനനിയമങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്ത് പ്ലാൻ്റേഷൻ ഭൂമികളിൽ ഇടവിള കൃഷി നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് എന്ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വനാതിര്ത്തികളില് ആവശ്യമായ കിടങ്ങ് ഇലക്ട്രിക്ക് ഫെന്സിങ്ങ്, ജൈവ ബഫര് സോണ് എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുമെന്നും വന്യ ജീവി മനുഷ്യ സംഘര്ഷത്തില് ജീവനാശത്തിനും കൃഷി നഷ്ടത്തിനും ആവശ്യമായ നഷ്ട പരിഹാരം നല്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്ന് കൂടുതല് തുക അനുവദിക്കുമെന്നും ഇടതു മുന്നണി പറയുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യം തടയാൻ ഡ്രോണുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളില് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്ക്ക് നഷ്ട പരിഹാരം 50 ശതമാനം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഡി എഫ് ഉറപ്പു നല്കുന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ഓരോ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ഹബ്ബുകളായി മാറ്റാൻ എൻഡിഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഐടി-നവീനതകളുടെ തലസ്ഥാനമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റും. ഇന്ത്യയുടെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ തലസ്ഥാനമാക്കി കൊച്ചിയെ മാറ്റും. ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബായി കോഴിക്കോടിനെയും, സാംസ്കാരിക-ടൂറിസം തലസ്ഥാനമാക്കി തൃശ്ശൂരിനെയും ബ്ലൂ ഇക്കോണമി ആൻഡ് മറൈൻ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലസ്റ്ററാക്കി കൊല്ലത്തെയും ഡിഫൻസ് ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബാക്കി കണ്ണൂരിനെയും മാറ്റുമെന്ന് സ്വപ്ന പദ്ധതികളായി എൻഡിഎ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് ചുറ്റുമായി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അത് വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും എൻഡിഎ ഉറപ്പുനൽകുന്നു
അതേസമയം അഞ്ച് സ്വപ്ന പദ്ധതികള് യുഡിഎഫും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ 600 കിലോമീറ്റർ കടൽതീരത്തെയും 44 നദികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ആഗോള മാരിടൈം ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മിസൈൽ സമർത്ഥ പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻകിട ഏവിയേഷൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബ്, വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഒരു പുതിയ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സാമൂഹിക ഐക്യം വളർത്തുന്നതിനുമായി രാജസ്ഥാൻ മാതൃകയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ്, വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം എന്നിവ യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളാണ്.
