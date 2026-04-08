ETV Bharat / state

ഓള്‍ സെറ്റ്; വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ ഏക ഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്ത്

സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്താൻ സജ്ജമായി ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലം. പോളിങ് സാമഗ്രികള്‍ രാവിലെ തന്നെ എത്തിച്ചു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 KERALAS ONLY TRIBAL PANCHAYAT DEVIKULAM ASSEMBLY CONSTITUENCY DEVIKULAM SUB COLLECTOR
Devikulam sub collector Arya VM distributing polling equipments (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി : ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നടന്നു. വിദൂര ആദിവാസി ഉന്നതിയായ ഇടമലക്കുടിയിലേക്കുള്ള പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാവിലെ തന്നെ മൂന്നാറില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. 215 പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടമലക്കുടിയില്‍ മാത്രം മൂന്ന് പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം രാവിലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചു. മൂന്നാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലായിരുന്നു പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇടമലക്കുടിയിലേക്കുള്ള പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാവിലെ തന്നെ മൂന്നാറില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. പരപ്പയാര്‍, മുളകുതറ, സൊസൈറ്റിക്കുടിയിലടക്കം ഇടമലക്കുടിയില്‍ മൂന്ന് പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആശയവിനിമയ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വയര്‍ലെസ് സെറ്റുകളും സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ഫോണ്‍ സംവിധാനവും ഒരുക്കി നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി ദേവികുളം സബ് കലക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിലാകെ 255 വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളും 255 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റും 277 വിവിപാറ്റും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമായ നാളെ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം വോട്ടിങ് മെഷ്യനുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും തിരികെ മൂന്നാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളില്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്‌ട്രോങ് റൂമില്‍ തിരികെയെത്തിക്കും. ദേവികുളം മണ്ഡലത്തില്‍ ഇത്തവണ 142265 വോട്ടര്‍മാരാണ് വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2021ല്‍ അത് 169400 ആയിരുന്നു. സമഗ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് ശേഷം ദേവികുളത്ത് 27135 വോട്ടര്‍മാര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.

ഇടമലക്കുടിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏകഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ദേവികുളം സബ്‌കലക്‌ടറും റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറുമായ ആര്യ വി.എം അറിയിച്ചു. മൂന്ന് ഉന്നതികളിലായാണ് ഇടമലക്കുടിയിൽ പോളിങ് ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൊസൈറ്റിക്കുടി, മുളകുതറ കുടി, പരപ്പയാർക്കുടി എന്നീ മൂന്നു ഉന്നതികളിൽ രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് പോളിങ് ആരംഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രശ്‌നം തരണം ചെയ്യാൻ വയർലെസ് സെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വയർലെസ് സെറ്റ് വഴിയാണ് ഡാറ്റ അപ്ഡേഷൻ. പി.ആർ. ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഓരോ സമയത്തെയും പോളിങ് ശതമാനത്തിന്‍റെ അപ്ഡേഷനും ഒരുക്കും. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായി വെബ്‌കാസ്റ്റിങ്ങും അതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങൾ നേരിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബദലായി സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയം സമ്മതമറിയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇടമലക്കുടിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സബ് കലക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALAS ONLY TRIBAL PANCHAYAT
DEVIKULAM ASSEMBLY CONSTITUENCY
DEVIKULAM SUB COLLECTOR
EDAMALAKKUDY VOTING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.