ETV Bharat / state

തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ മുന്നണികള്‍ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന മണ്ഡലങ്ങള്‍ ഇവ

എന്നും ഇടത് കൂറ് കാട്ടിയിട്ടുള്ള തെക്കന്‍ ജില്ലകള്‍ ഇക്കൊല്ലം ആരെ കൂട്ടുപിടിക്കുമെന്നത് എല്ലാ മുന്നണികളുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നുണ്ട്. തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ നിര്‍ണായകമാകുന്ന സീറ്റുകള്‍ നോക്കാം.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 6:50 PM IST

|

Updated : February 13, 2026 at 7:01 PM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില്‍ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനമായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്‍റേത്. 2016 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് യുഡി എഫിന് നേടാനായത് ആറ് സീറ്റുകളായിരുന്നു. 2021 ല്‍ സ്ഥിതി അതിലും ദയനീയമായിരുന്നു. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ യുഡി എഫിന്‍റെ നേട്ടം നാല് സീറ്റുകളായിരുന്നു. ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ എന്ത് കിട്ടിയാലും നേട്ടം എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷകള്‍ വലുതാണ് തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില്‍ . കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും അധികാരത്തിലേറ്റിയതില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇടതു മുന്നണിയും പ്രതീക്ഷ വയ്‌ക്കുന്നു. തെക്കു നിന്ന് താമര വിരിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ബിജെപിക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ ഏറെയുണ്ട്.

Also Read: അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ ആ ഏഴ് ഹോട്ട് സീറ്റുകള്‍ ആര് നേടും; ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന പോരാട്ടം കാത്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളെ അറിയാം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ആകെയുള്ള ഒന്‍പത് സീറ്റുകളില്‍ രമേഷ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹരിപ്പാടൊഴികെ മറ്റെട്ടിടത്തും യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തോല്‍വിയായിരുന്നു ഫലം. ഇടതു മുന്നണിയെ ഭരണത്തിലേറ്റുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ച ജില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും അയ്യായിരമോ അതില്‍ താഴെയോ വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒറ്റ മണ്ഡലമേയുള്ളൂ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ളൂ. അത് കുട്ടനാടാണ്. 2016 ല്‍ 4891 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 5516 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇടതു മുന്നണിക്ക് കുട്ടനാട്ടില്‍ കിട്ടിയത്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡല പരിധിയില്‍ നേടാനായ 5550 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് അതേപടി നിലനിര്‍ത്താന്‍ എല്‍ഡിഎഫിനായി. എന്നാല്‍ 2025 ല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറേക്കൂടി സങ്കീര്‍ണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. മണ്ഡല പരിധിയില്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വെറും 503 വോട്ട് ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹരിപ്പാടൊഴികെ ജില്ലയിലെ എട്ടു മണ്ഡലങ്ങളും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു.. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്ന് അരൂര്‍ മണ്ഡലം കൂടി യുഡിഎഫിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നത് ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ടു. 2016 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 38519 വോട്ടിന്‍റെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഇടതിന് ലഭിച്ച അരൂരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. എ എം ആരിഫ് ലോക്‌സഭയിലേക്ക് പോയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 2019 ല്‍ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്‌മാനിലൂടെ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 2079 വോട്ടിന്‍റെ യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണി തന്നെ മണ്ഡല പരിധിയില്‍ മുന്നിലെത്തി. 10685 വോട്ട് ലീഡ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ദലീമയക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂരിപക്ഷം 7013 ആയി ചുരുങ്ങി.ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പിടിച്ചത് യുഡിഎഫാണ്. 525 വോട്ടിന് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നിലാണ് അരൂരില്‍.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിച്ചാല്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങള്‍ കൂടി ഹോട്ട് സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയോട് ചേരും. ചെങ്ങന്നൂരില്‍ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ 2021 ല്‍ ജയിച്ചത് 32093 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയ11538 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡില്‍ നിന്നും ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ മണ്ഡല പരിധിയിലെ ഇടതു മുന്നണി ലീഡ് 1826 വോട്ടായി ചുരുങ്ങിയതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

ആലപ്പുഴയില്‍ കഴിഞ്ഞ നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 11644 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു സിപിഎമ്മിലെ പിപി ചിത്തരഞ്ജന്‍ വിജയിച്ചത് . തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആലപ്പുഴയില്‍ നേടിയ 15118 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വീണ്ടും ഇടതു മുന്നണിയുടെ നില ദുര്‍ബലമാകുന്നതാണ് കണ്ടത്.3842 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡാണ് ഇടതു മുന്നണിക്ക് മണ്ഡലത്തില്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത്.

അമ്പലപ്പുഴയില്‍ 11125 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എച്ച് സലാം വിജയിച്ചത്. ഇവിടേയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയ 16575 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് ഇടതു മുന്നണിക്ക് നിലനിര്‍ത്താനായില്ല.. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുമ്പോള്‍ മണ്ഡല പരിധിയിലെ ഇടതു മുന്നണി ലീഡ് 4686 വോട്ടാണെന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വെളിവാക്കുന്നു.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു.. 2016 ലും കോന്നിയൊഴികെ നാല് സീറ്റും ഇടതു മുന്നണിയുടെ കൈയിലായിരുന്നു. റാന്നിയിലും അടൂരിലും ഭൂരിപക്ഷം നേര്‍ത്തതായിരുന്നെങ്കിലും വിജയം ഇടതിനായിരുന്നു. രാജു അബ്രഹാമിന്‍റെ കൈയില്‍ സുരക്ഷിതമായിരുന്ന റാന്നി മണ്ഡലത്തില്‍ 2021 ല്‍ ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രമോദ് നാരായണന് ലഭിച്ചത് 1285 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു.. തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലഭിച്ച 2139 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് ഏതാണ്ട് അതേപടി നിലനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു എല്‍ ഡി എഫ്. എന്നാല്‍ 2025 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ റാന്നിയില്‍ യുഡിഎഫാണ് മുന്നില്‍. 10927 വോട്ടിന്‍റെ കൂറ്റന്‍ ലീഡുണ്ട് യുഡിഎഫിന്.

അടൂരില്‍ 2011 മുതല്‍ ജനപ്രതിനിധി ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ തന്നെയാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ഏറിയും കുറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2011 ല്‍ 607 വോട്ടിന് ജയിച്ച ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ 2016 ല്‍ 25460 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭൂരിപക്ഷം 2919 ആയി ചുരുങ്ങി. 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 11426 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇടിഞ്ഞു താണത്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 618 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് അടൂരില്‍.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്ത കോന്നിയില്‍ വീണ്ടും യുഡിഎഫ് മേല്‍ക്കൈ നേടുന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ടു. 1996 മുതല്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചു തവണ ജയിച്ച മണ്ഡലം 2019 ലെ ഉപതെരഞ്ഞടുപ്പിലാണ് കെ യു ജനീഷ് കുമാറിലൂടെ എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചത്. അന്ന് ജനീഷിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം 9953 വോട്ടിന്‍റേതായിരുന്നു. 2021 ല്‍ വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ 8508 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ത്തന്നെ മണ്ഡലം എല്‍ഡിഎഫ് നേടി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാലു മാസം മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോന്നിയില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് 8501 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ ലീഡ് കീഴ്മേല്‍ മറിയുകയാണ് കോന്നിയില്‍. 324 വോട്ടിന് മണ്ഡല പരിധിയില്‍ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ്.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

2016 ല്‍ 7606 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 19003 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വീണാ ജോര്‍ജ്ജ് ജയിച്ച ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലും മേല്‍ക്കൈ ഇടതു മുന്നണിക്ക് നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് നേടിയ 865 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് 19003 വോട്ടിന് വിജയിച്ച ചരിത്രം ഇടതു മുന്നണിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം യുഡിഎഫ് നേടിയ 13572 എന്ന കൂറ്റന്‍ ലീഡിനെ മറികടക്കാന്‍ ഇടതു മുന്നണി ഏറെ വിയര്‍ക്കേണ്ടി വരും.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

2006 മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നാലു തവണ മാത്യു ടി തോമസ് ജയിച്ചു വരുന്ന തിരുവല്ലയില്‍ 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ കാറ്റ് മാറി വീശി. 2016 ല്‍ 8262 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 11421 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആധികാരിക വിജയം നേടിയ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പിലും 7193 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ. എന്നാല്‍ ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇടതു മുന്നണി നേരിടുന്നത് അപായ സൂചനയാണ്. 6725 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡാണ് തിരുവല്ല മണ്ഡല പരിധിയില്‍ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 11 സീറ്റുകളില്‍ ഒന്‍പത് എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു.. 2016 ല്‍ 11 ല്‍ പതിനൊന്നും ഇടത് തൂത്തു വാരുകയായിരുന്നു. 2021 ല്‍ ചവറയും കുന്നത്തൂരും കൊല്ലവും ഇടതിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം നേര്‍ത്തതായിരുന്നു. കുണ്ടറയും കരുനാഗപ്പള്ളിയുമായിരുന്നു യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നത്. അതില്‍ കുണ്ടറയില്‍ നേര്‍ത്ത ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം ചിത്രം അടി മുടി മാറുകയാണ്.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കുത്തകയായിരുന്ന കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ സി ആര്‍ മഹേഷിലൂടെ യുഡിഎഫ് വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 9776 വോട്ടിന്‍റെ ഇടത് ലീഡ് തിരുത്തിയെഴുതിയാണ് സി ആര്‍ മഹേഷ് 29208 വോട്ടിന്‍റെ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ ജയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആ തരംഗത്തിന് മണ്ഡലത്തില്‍ മങ്ങലേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ തദ്ദേശ ഫലം. ലീഡ് യുഡിഎഫിന് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് 4646 ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ പി സി വിഷ്‌ണുനാഥ് ജയിച്ച കുണ്ടറയില്‍ നില ഇതിലും അപകടകരമാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വോട്ട് കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ അവിടെ യുഡിഎഫിന് ലീഡ് നഷ്‌ടമായിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. സിപിഎം ടിക്കറ്റില്‍ എം എ ബേബിയും ജെ മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മയുമൊക്കെ ജയിച്ചു വന്ന കുണ്ടറയില്‍ കടവൂര്‍ ശിവദാസനു ശേഷം ആദ്യമായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ വിഷ്‌ണുനാഥ് ആയിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം 4523 വോട്ട്. 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണി കൈവരിച്ച 12503 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് മറികടന്നുള്ള പ്രകടനമാണ് യു ഡിഎഫ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാഴ്‌ച വച്ചത്. എന്നാല്‍ ആ നേടിയ ലീഡ് കീഴ്മേല്‍ മറിയുന്നതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ടത്. 4258 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ മണ്ഡലത്തില്‍ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇടതു മുന്നണിയാണ്.

ജില്ലയില്‍ പുനലൂരിലും ചാത്തന്നൂരിലും മാത്രമാണ് ഇടതു മുന്നണിയുടെ നില ഭദ്രമാണെന്ന് പറയാനാവുക. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്ക് വിശകലനം ചെയ്‌താല്‍ സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റുകളായ കൊല്ലം, ഇരവിപുരം, ചടയമംഗലം, ചവറ കൊട്ടാരക്കര , പത്തനാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം 2020 ലേതു പോലെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും.

കൊല്ലത്ത് 2016 ല്‍ 17611 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 2072 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എം മുകേഷ് ജയിച്ചു കയറിയത്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് 11762 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുകേഷ് ഞെരുങ്ങിയാണ് ജയിച്ചത്. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോഴും വലിയ മുന്നേറ്റമൊന്നും നേടാന്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മണ്ഡലത്തില്‍ ലീഡുണ്ടെങ്കിലും 2578 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് ഏതു നിമിഷവും മറികടക്കാവുന്നതാണ്.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

ഉറച്ച ഇടതു കോട്ടയായ ഇരവിപുരത്ത് 2016 ലും 2021 ലും 28000 ല്‍പ്പരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സിപിഎമ്മിലെ എം നൗഷാദ് ജയിച്ചു പോന്നത്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതിന് സമാനമായ ട്രെന്‍ഡായിരുന്നു മണ്ഡലത്തില്‍. അന്നും ഇടതിന് 14617 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈയുണ്ടായിരുന്നു ഇരവിപുരത്ത്. എന്നാല്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരവിപുരത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രവും മാറി. വെറും 105 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡാണ് ഇടതു മുന്നണിക്ക് മണ്ഡലത്തില്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത സിപിഐയുടെ കുത്തക മണ്ഡലമായ ചടയമംഗലത്ത് 2021 ല്‍ ജെ ചിഞ്ചു റാണി ജയിച്ചത് 13678 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ്. 2016 ല്‍ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം 21928 ആയിരുന്നു. 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് ലഭിച്ച 14435 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ ഏതാണ്ട് അതേപടി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പിലും സിപിഐ നില നിര്‍ത്തി. അഞ്ചു വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് ശുഭകരമല്ലാത്ത ലീഡ് നിലയാണ് മണ്ഡലത്തിലേത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്കാണ് ലീഡെങ്കിലും ലീഡ് വെറും 1193 വോട്ടായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

ചവറയില്‍ 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സുജിത് വിജയന്‍ പിള്ള ജയിച്ചത് വെറും 1096 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു. 2016 ലെ 6189 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ആയിരത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞത്.2011 ല്‍ ചവറയില്‍ ആര്‍ എസ്‌പികള്‍ തമ്മിലുള്ള മല്‍സരത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തെ ആര്‍എസ്‌ പിക്കു വേണ്ടി മല്‍സരിച്ച എന്‍ കെ പ്രേമചന്ദ്രനെ 6061 വോട്ടിന് കീഴടക്കി ജയിച്ച ഷിബു ബേബിജോണ്‍ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയില്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2016 ല്‍ സിഎം പി അരവിന്ദാക്ഷന്‍ വിഭാഗത്തിന് ചവറ സീറ്റ് നല്‍കി ഇടതു മുന്നണി എല്ലാവരേയും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ മല്‍സരത്തില്‍ ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എന്‍ വിജയന്‍ പിള്ള നടത്തിയത് വന്‍ അട്ടിമറിയായിരുന്നു. തോല്‍പ്പിച്ചത് ആര്‍എസ്‌പിയിലെ ഷിബു ബേബിജോണിനെ. 2021 ലും ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ തന്നെ ചവറയില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ജനവിധി തേടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും വിജയന്‍പിള്ളയുടെ മകന്‍ സുജിത് വിജയന്‍ പിള്ളയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡല പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന 4175 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഷിബു ബേബിജോണിന് സാധിച്ചില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 7796 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡുണ്ട് യുഡിഎഫിന് ചവറയില്‍. എന്നാല്‍ ഇത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയമാക്കി മാറ്റാനാകുമോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്.

KERALA ASSENBLY ELECTION 2026 ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY LDF UDF NDA
South kerala hotseats kerala assembly election 2026 (ETV Graphics Team)

തുടര്‍ച്ചയായി ഏഴ് തവണ ആര്‍ ബാലകൃഷ്‌ണ പിള്ളയുടെ കൈയിലിരുന്ന കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലം 2006 മുതല്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ കൈയിലാണ്. 2006 ല്‍ സാക്ഷാല്‍ ആര്‍ ബാലകൃഷ്‌ണ പിള്ളയെ അട്ടിമറിച്ച് പി അയിഷാ പോറ്റിയാണ് കൊട്ടാരക്കര ഇടത്തോട്ട് ചേര്‍ത്തത്. 2011 ലും 2016 ലും വിജയം ആവര്‍ത്തിച്ച് അയിഷാ പോറ്റി ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തി. 2021 ല്‍ സിപിഎം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കെ എന്‍ ബാലഗോപാലാണ് 10814 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ കൊട്ടാരക്കരയില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ 14848 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടതു മുന്നണിക്ക് അതേ രീതിയില്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 144 ആയി ചുരുങ്ങിയത് ധനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതു മുന്നണിയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.

കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്‍റെ മണ്ഡലമായ പത്തനാപുരത്ത് ഇടതു മുന്നണിക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ സുഗമമല്ലെന്നുള്ള സൂചന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഫലം നല്‍കുന്നുണ്ട്. സിപിഐ നേതാക്കള്‍ പല തവണ വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തില്‍ 2001 മുതല്‍ യുഡി എഫ് എല്‍ഡി എഫ് ടിക്കറ്റുകളില്‍ മാറി മാറി മല്‍സരിച്ച കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ തന്നെയാണ് ജനപ്രതിനിധി. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 14336 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഗണേശ് കുമാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ജ്യോതികുമാര്‍ ചാമക്കാലയെ തോല്‍പ്പിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ നേടിയ 6528 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ ഇരട്ടിയിലേറെയായി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇവിടെ ഇടതു മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചു. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പത്തനാപുരത്ത് യുഡിഎഫ് 2597 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ നേടുന്നതാണ് കണ്ടത്.

ഇടതു മുന്നണിയുടെ കൈയിലിരിക്കുന്ന കുന്നത്തൂരിലും ഏറ്റവുമൊടുവിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകള്‍ യുഡിഎഫിന് നേരിയ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ്. 3009 വോട്ടിന് 2021 ല്‍ എല്‍ഡിഎഫിലെ കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ വിജയിച്ച കുന്നത്തൂരില്‍ ഇപ്പോള്‍ 594 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് യുഡിഎഫിനാണ്. 2020 ലെ തദ്ദേശത്തില്‍ ലഭിച്ച 1051 വോട്ട് ലീഡ് മൂന്നിരട്ടിയാക്കാന്‍ സാധിച്ച കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന് കുന്നത്തൂരില്‍ ഇത്തവണയും വിജയം ആവര്‍ത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വര്‍ക്കല, നെടുമങ്ങാട്, നേമം, കാട്ടാക്കട, കോവളം മണ്ഡലങ്ങള്‍ വിവിധ മുന്നണികളിലൂടെ കൈമറിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. 2020 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിന്‍കരയും നേമവും ഒഴികെയുള്ള 12 സീറ്റുകളിലും ഇടതു മുന്നണിക്കായിരുന്നു ലീഡ്. 12 ഇടത്തും അയ്യായിരത്തിനു മേല്‍ ലീഡുണ്ടായിരുന്ന ഇടതു മുന്നണി നാലു മാസം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോവളമൊഴികെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ 13 സീറ്റും പിടിക്കുകയായിരുന്നു. അതും രണ്ടിടത്തൊഴികെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേമത്തെ 3949 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷവും അരുവിക്കരയിലെ 5046 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷവുമായിരുന്നു എല്‍ഡി എഫിന്‍റെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷങ്ങള്‍.

അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലും നേമത്തും ബിജെപി മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ 2497 വോട്ടിന്‍റേയും നേമത്ത് 5049 വോട്ടിന്‍റേയും ലീഡാണ് ബിജെപിക്ക്. ചിറയിന്‍കീഴിലും നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലും യുഡി എഫിനാണ് ലീഡ്. ചിറയിന്‍കീഴില്‍ 640 വോട്ടിന്‍റേയും നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ 1556 വോട്ടിന്‍റേയും ലീഡാണ് യു ഡി എഫിന്. 2021 ല്‍ യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈയിലിരുന്ന കോവളം സീറ്റില്‍ ഇടതുമുന്നണി 3621 വോട്ടിന് മുന്നിലാണ്. വര്‍ക്കല , കഴക്കൂട്ടംവാമനപുരം, അരുവിക്കര മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷമാണുള്ളത്. കഴക്കൂട്ടത്ത് 1909 വോട്ടിന്‍റെ വ്യത്യാസത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബിജെപിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപി 6346 വോട്ടിന്‍റെ വ്യത്യാസത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

എല്‍ഡി എഫും യുഡി എഫും മാറിമാറി ജയിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രമുള്ള കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം 2016 മുതല്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ്. 2016 ലും 2021 ലും ഇവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബിജെപിയാണ്. 2016 ല്‍ വി മുരളീധരനെ 7347 വോട്ടിന് തോല്‍പ്പിച്ച കടകംപള്ളി 2021 ല്‍ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ കീഴടക്കിയത് 23497 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു.. 2020 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പിലും ബിജെപിയുമായി 12490 വോട്ടിന്‍റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണിക്ക്. അത് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കടകംപള്ളിക്ക് സാധിച്ചു. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 1909 വോട്ട് വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫും ബിജെപിയുമായി ഉള്ളത്.

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായ ആദ്യ വര്‍ഷം മണ്ഡലം യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. പഴയ നേമത്തിന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍ ചേരുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ ജയിച്ചത് എന്‍ ശക്തനായിരുന്നു.. 2016 ലും 2021 ലും സിപിഎമ്മിലെ ഐ ബി സതീഷ് മണ്ഡലം പിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ 23231 വോട്ടിന്‍റേയും 2016 ല്‍ 849 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണിക്ക്. 2021 ല്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയ 11194 വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ഐ ബി സതീഷിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2021 ല്‍ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അടുത്തൊന്നുമെത്തിയില്ലെങ്കിലും 8469 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് എല്‍ഡിഎഫിന് മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായതു മുതല്‍ ഒരിക്കലൊഴികെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ മാത്രം ജയിപ്പിച്ച ചരിത്രമുള്ള വാമനപുരത്ത് ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 905 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡാണ് ഇടതു മുന്നണിക്കുള്ളത്. 2016 ല്‍ 9596 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 10242 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇടതു മുന്നണിക്ക് മണ്ഡലത്തില്‍ കിട്ടിയിരുന്നത്. 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കിട്ടിയ 8717 വോട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡി കെ മുരളി പതിനായിരമാക്കി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ജി കാര്‍ത്തികേയനും മകന്‍ കെ എസ് ശബരീനാഥനും ജയിച്ചു പോന്ന അരുവിക്കരയില്‍ 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 6363 വോട്ടിന്‍റെ മുന്‍തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണിക്ക്. നാലു മാസത്തിനപ്പുറം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 5046 വോട്ടിന് ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജി. സ്റ്റീഫന്‍ ജയിച്ചു കയറി. 2016 ല്‍ 21314 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ എല്‍ഡി എഫ് ജയിച്ച മണ്ഡലമായിരുന്നു അരുവിക്കര. തൊട്ടടുത്ത് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അരുവിക്കരയില്‍ ലീഡ് ഇടതു മുന്നണിക്കാണ്. 3854 വോട്ട് ലീഡ്.

നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലത്തിന് സ്ഥിരമായി ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയോടൊപ്പം നിന്ന ചരിത്രമില്ല. 2016 ലും 2021 ലും ഇടതു മുന്നണിയിലെ കെ അന്‍സലനായിരുന്നു എംഎല്‍എ. 2016 ല്‍ 9543 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ച അന്‍സലന്‍ 2021 ല്‍ 14642 വോട്ടിന്‍റെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം കുറിച്ചു. 2161 വോട്ടിന് 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്നിലായിരുന്ന യുഡിഎഫിന്‍റെ മോഹങ്ങളാണ് നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ കരിഞ്ഞത്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുമ്പോള്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകളില്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ മുന്നിലുള്ളത് യുഡിഎഫാണ്. 1556 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ്.

കോവളത്ത് 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്കാണ് 3621 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ്. 2020 ഡിസംബറിലും തദ്ദേശത്തില്‍ 11374 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്ന കോവളത്ത് നാലു മാസത്തിനപ്പുറം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചത് യു ഡി എഫിലെ എം വിന്‍സെന്‍റായിരുന്നു.. 11562 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം. 2016 ലും എം വിന്‍സെന്‍റായിരുന്നു കോവളത്തിന്‍റെ എം എല്‍ എ. 2615 വോട്ടിന് സിറ്റിങ്ങ് എം എല്‍ ജമീല പ്രകാശത്തെ തോല്‍പ്പിച്ചായിരുന്നു വിന്‍സെന്‍റ് കോവളം യുഡി എഫിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തത്.

പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇടതു മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയ 2016 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒന്‍പത് സീറ്റ് ഇടതു മുന്നണി നേടിയിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് ബിജെപിയും. അന്നത്തെ നാല് സീറ്റ് സമ്പാദ്യത്തില്‍ നിന്ന് 2021 ല്‍ ഒറ്റ സീറ്റിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തിയ യുഡി എഫിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭരണം പിടിക്കണമെങ്കില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടണം. തുടര്‍ഭരണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സീറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തേണ്ട ബാധ്യത ഇടതു മുന്നണിക്കും. കേരളത്തില്‍ കരുത്ത് കാട്ടാന്‍ ഏറ്റവും പറ്റിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന കണക്കുകൂട്ടലില്‍ എന്‍ഡിഎയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളിലെ 39 സീറ്റുകളില്‍ 28 എണ്ണവും ഹോട്ടാണ്. ഇതില്‍ 25 എണ്ണവും ഇടതു മുന്നണിയുടെ സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റുകളാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഭരണം നിലനിര്‍ത്താനും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുമുള്ള ജീവന്മരണപ്പോരാട്ടത്തിന് തെക്കന്‍ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ പോവുകയാണ്.

Last Updated : February 13, 2026 at 7:01 PM IST

TAGGED:

ELECTION TRENDS IN SOUTH KERALA
KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY
LDF UDF NDA
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
SOUTH KERALA HOTSEATS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.